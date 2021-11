ORGANDONOR: Den avdøde «Dawson Creek»-manusforfatteren Heidi Ferrer (50) ble så nedkjørt av langtids-covid-19 at hun begikk selvmord i sommer. Ektemannen reagerer på at organene hennes ble brukt i transplantasjoner.

Transplanterer organer fra tidligere coronasmittede

I USA raser debatten om det er trygt å bruke organene til covid-19-rammede. Også norske pasienter har fått organer fra tidligere coronasmittede.

Det bekrefter professor Pål-Dag Line, leder for Avdeling transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus (OUS).

– Det er gjennomført transplantasjoner i Norge med organer fra pasienter som en gang hadde covid, sier han til VG.

Rikshospitalet coronatester alle organgivere og mottakere. Hvor mange som har mottatt organer fra tidligere covidsmittede, går sykehuset av personvernhensyn ikke ut med.

– Det er ikke aktuelt å bruke en donor som har aktiv covid. Det er heller ikke aktuelt å transplantere en pasient som har pågående covid fordi risikoen for alvorlige komplikasjoner øker, opplyser Line.

«Dawson's Creek»-skaper døde

Bruken av organer fra tidligere coronasmittede har utløst debatt i USA. I starten av november skrev The New York Times om den avdøde manusforfatteren Heidi Ferrer (1970–2021) som begikk selvmord etter å ha slitt med langtidseffektene av covid-19.

Ferrer, som var best kjent for TV-serien «Dawson's Creek», hadde registrert seg som organdonor. Etter hennes død ble derfor organene brukt til transplantasjoner selv om dette var mot ektemannens vilje.

SAMFUNNSAKTIVIST: Bildet viser den avdøde manusforfatteren Heidi Ferrer under en demonstrasjon mot våpen i Los Angeles i 2018.

Nick Guthe fryktet at konas organer ikke var trygge nok og ønsket i stedet å donere kroppen hennes til forskning. Han har i intervjuer fortalt hvordan senskadene etter langtids-covid tæret ned kona fysisk og mentalt.

Sykehuset skal likevel ha ment at hun var en passende organdonor. Ifølge Guthe fikk to mannlige pasienter i California nyrene hennes. For de øvrige organene ble det ikke funnet noen som passet.

– Jeg tenkte at organene ville drepe mottagerne, sier han i et intervju med The New York Times.

– Heidi var en svært raus person, men hun ville ikke ha ønsket dette. Vi trenger å få på plass retningslinjer for hva som er trygt og ikke.

Fra konas tidligere blogg Girl to Mom og hans egen Instagram og Twitter-konto deler Guthe erfaringen med long-covid.

I USA er det særlig bruken av immundempende medisiner ved langtids-covid som skaper uenighet. Enkelte leger frykter at medisinene skal kamuflere reaksjoner eller sykdom som gjør at organer egentlig ikke bør transplanteres.

Forskere i Tyskland som utførte obduksjoner av 27 pasienter som døde av covid, fant viruset i nyre- og hjertevevet til over 60 prosent av de avdøde. Forskerne fant også infeksjonen i lunge-, lever- og hjernevev.

I USA testes donorer rutinemessig for coronavirus før organene blir fjernet. Organene regnes som trygge hvis testen er negativ, men det er ikke dokumentert eller bestemt en tidsgrense for når organene trygt kan transplanteres.

De fleste som er rammet av langtids-covid tester ikke positivt for covid-19, men forskere frykter at viruset likevel kan være til stede i kroppen, og kan være gjemt i organer som blir donert og transplantert.

– Risikoen er at kirurger kan gi pasienten covid sammen med organet, sier Dr. Zijian Chen, medisinsk direktør ved coronasenteret på Mount Sinai Health System, til The New York Times.

– Det er et vanskelig etisk spørsmål.

Pasienter som mottar transplanterte organer er pålagt å ta medisiner som undertrykker immunsystemet. Dette for å forhindre avstøting av organene.

– Hvis de får covid, vil de være mottagelige for infeksjoner og dårlig helbredelse. Jeg mener etisk sett at du må fortelle pasienten at risikoen er veldig reell, sier Chen.

Må la seg vaksinere for å få organ

I motsetning til i Norge har USA en rekke transplantasjonsprogrammer med ulike retningslinjer. I delstatene Colorado og Washington kreves det at pasienter på venteliste for organdonasjon lar seg covid-19-vaksinere. Uten vaksine, blir de fjernet fra listen. Slike krav finnes ikke i Norge.

– USA har helt andre tall og større transplantasjonskøer enn i Norge. Situasjonen vår er mange ganger bedre, både når det gjelder covidsituasjonen og utsikten til pasienter som står på venteliste, sier professor dr.med. Pål-Dag Line.

– Det er altså ikke noen grunn til frykt?

– Nei, det som er farlig med covidpandemien og RS-bølgen er at begge legger beslag på ganske store ressurser over konsentrerte tidsperioder. Vår totale kapasitet blir utfordret. Det er i prinsippet farlig, men i Norge tok man grep i hele samfunnet tidlig nok.

BEROLIGER: Professor Pål-Dag Line, avdelingsleder ved Avdeling for Transplantasjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, mener det ikke er grunn til uro for norske organmottagere.

I starten av pandemien måtte en del transplantasjoner med levende giver, som når et familiemedlem donerer en nyre, utsettes. Men forholdene er langt verre i Sverige der intensivavdelingene har vært under større belastning, ifølge Line.

– Jeg vet også fra spanske og italienske kolleger at det har gått heftig ut over kreftoperasjoner og transplantasjoner. Hvis intensivavdelingen er overbelastet med pandemipasienter, er sjansen for å identifisere en mulig organgiver lavere.

Organkvaliteten avgjørende

I Norge er det «organkvaliteten» som avgjør om et organ kan transplanteres eller ikke. De som mottar organer, får som hovedregel ikke vite om donoren har hatt corona.

– Det skal være full anonymitet, sier Pål-Dag Line.

Han understreker at risikoen for å bli covidsmittet eller få organer som er syke og svekket er lav:

– Vår standard for hva vi aksepterer er ikke påvirket av covid. Om du har hatt covid eller har long-covid, må det vurderes hvorvidt det har påvirket kvaliteten på organene. Hvis alt tilsier at kvaliteten er god nok og det ikke foreligger smitterisiko, vil organene bli brukt.

Så mange venter på organtransplantasjon Oversikt over antall pasienter på ventelist for organdonasjon per 30. september 2021: Hjerte – 12

Dobbel lune – 44

Lever – 24

Lever-nyre – 3

Nyre – Pankreas – 5

Pankreas – 8

Øy-celler – 3 KILDE: Per Arne Bakkan, ledende transplantasjonskoordinator ved avdeling for transplantasjonsmedisin, Oslo universitetssykehus Vis mer

Bare i særskilte tilfeller får organmottageren vite om sykdommene hos den avdøde. Dette skjer gjerne dersom det står om livet og organet som er ledig ligger i grenseland for hva som regnes for forsvarlig å transplantere. Da kan det i noen tilfeller besluttes å bruke et organ som normalt ikke ville ha blitt transplantert.

Informerer bare i særtilfeller

– Hvis vi oppfatter risikoen som klart forhøyet, informerer vi. Det finnes settinger der man er villig til å godta større risiko. Det kan for eksempel gjelde kreftsykdom. Men det har ikke vært grunnlag for dette i forbindelse med transplantasjoner vi så langt har gjort under pandemien, understreker Line.

– Det er veldig sjelden at for eksempel en levertransplantasjon blir avlyst, men det er viktig å la mottager få vite om en potensiell risiko dersom den er til stede.

Selv har Line ansvar for transplantasjon av lever, lunger og bukspyttkjertler.

– De ville overraske meg stort om lunger fra tidligere covidsyke har blitt transplantert. Dette fordi det er så hyppig at lungene er skadet etter å ha hatt corona.

