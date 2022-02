SPE PÅ PENSJONEN: Sigbjørn Framnes fra Reinli i Valdres må tære på sparepengene for å få økonomien til å gå rundt når vinterens strømregninger skal betales.

Fete regninger – selv med strømstøtte

Selv med strømstøtte er januar-regningen til Sigbjørn (83) og Ingunn (84) Framnes så stor at pensjonen ikke holder. Og de er ikke alene om å få fakturaer som gjør kraftige innhugg i privatøkonomien.

Av Stella Bugge

I januar har ekteparet fått strømstøtte på 2508 kroner, men med nettleie og alle avgifter må de likevel ut med 5656 kroner.

– Vi greier oss så lenge vi er to, men strømregninger av denne størrelse – også etter strømstøtte – gjør et så betydelig innhugg i en helt ordinær pensjonistøkonomi at man må skru ned på annet normalt forbruk og prioritere langt tøffere for å få endene til å møtes, sier Sigbjørn Framnes.

Nå holder ikke pensjonen til den tidligere regnskapsføreren, som jobbet til han var 70, lenger.

– Oppsparte midler må også tillegges pensjonen for å dekke inn til vanlige levekostnader. En ordinær pensjon er alene ikke nok, legger Framnes til.

Ekteparet brukte 3551 kWh i januar i år, noe som er 42 prosent lavere enn samme måned i fjor. I julemåneden brukte ekteparet Framnes 4720 kilowattimer.

– De har greid å redusere forbruket med 25 prosent både på fyring og ved å slå av en del utelamper. Men nå er strømforbruket på vei opp igjen. Det ble rett og slett for kaldt, sier sønnen Stig Rune Framnes.

Samtidig har det jevnt over ikke vært noen sprengkulde å snakke om i Valdres denne januar måneden. Onsdag var det faktisk varmegrader.

– Hadde vi hatt en januar med tradisjonell sprengkulde, så tror jeg regningen hadde nærmet seg ti tusen kroner, sier Stig Rune Framnes.

Foreldrene har også brukt mye ved denne vinteren.

TIDLIGERE PENSJONAT: Huset var i gamle dager et pensjonat, men de siste 40 årene har Ingunn og Sigbjørn Framnes brukt det som enebolig.

For å betale strømregningen for desember brukte ekteparet også av sparepengene sine. For selv med strømstøtte på 3477 kroner i julemåneden måtte ekteparet, som ikke har en spesielt fet pensjon, ut med 9594 kroner.

Info Strømstøtte Da markedsprisen på kraft i gjennomsnitt gikk over 70 øre per kilowattime eksklusiv mva. i desember, kompenserte staten 55 prosent av dette. Regjeringen har siden økt strømstøtten til 80 prosent av prisen over dette nivået i januar, februar og mars. Strømstøtten blir trukket fra den månedlige regningen for nettleie. Dersom summen overstiger den månedlige nettleien, blir beløpet utbetalt til kundens bankkonto eller trukket fra strømregningen. Husholdningene får støtte til et strømforbruk opp til 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Regjeringen har også redusert elavgiften noe som vil gi en årlig besparelse på ca. 750 kroner inkludert moms for en husholdning med gjennomsnittlig strømforbruk. Vis mer

– Handlefattig regjering

Janne Rosseid Breivik fra Hafrsfjord i Stavanger kommune har klart å knipe inn på strømforbruket sist måned, men fikk likevel en regning på 9715 kroner bare for strømmen.

IKKE LITEN: Heller ikke januar-fakturaen er å kimse av. Janne Rosseid Breivik synes det er sure penger.

Med strømstøtte på 2912 kroner og nettleie må hun og mannen ut med 8469 kroner for å ha lys og varme i den 270 kvadratmeter store eneboligen.

– Vi synes det er mye og føler at det er sure penger. Og enda har vi skrudd av varmen i store deler av underetasjen, vært mer bevisste på når vi lader bilene og vært bortreist i tre helger, forteller 58-åringen. I tillegg har de fyrt med ved hver eneste kveld.

– Det er heller ikke gratis, sier Breivik. Hun er lærer, mannen jobber i oljeindustrien.

I januar dro huset 4122 kWh, ned 16 prosent sammenlignet med desember. Selv om ekteparet har fått strømstøtte, er ikke Breivik fornøyd med regjeringens håndtering av strømkrisen.

– Jeg synes det er en handlefattig regjering. Det er utrolig at staten tjener store penger når folk flest kjenner dette veldig og alle snakker om det, sier Breivik.

– Unormalt høyt

ENEBOLIG: Helge Ivar Fredriksen utenfor familiens hus på Sundvollen. Selv med strømstøtte koster det han og kona drøye seks tusen kroner å holde huset lyst og sånn passe varmt i årets første måned.

Vibeke Slåtte Fredriksen (52) og mannen Helge Ivar Fredriksen (52) på Sundvollen i Hole kommune fikk en januarregning på 7118 kroner uten nettleie. Med strømstøtte på 2720 kroner må de betale 6017 kroner.

– Det er fortsatt unormalt høyt, men litt mindre enn i desember. Vi har ikke skrudd på mer varme og fyrer fortsatt med ved. Alle varmekablene er av, bortsett litt i stuen og på badet. Men nå går det mot vår, sier Vibeke Slåtte Fredriksen.

Hun jobber som tegnspråk tolk, han er ufør.

I desember fikk ekteparet en regning på 10.986 kroner eksklusiv nettleie. Da måtte de ut med 9892 kroner etter strømstøtte og nettleie.