SMITTE: Nå er det ikke lenger krav om å isolere seg i fire dager ved coronasmitte, men det er anbefalt.

Fra krav til råd om isolasjon: − Helt klart ikke noe vanntett opplegg

Kravet om å isolere seg ved coronasmitte er fjernet og erstattet med et råd. Men det er dårlig stil å gå ut når man er syk, mener immunolog.

Av Marthe Stoksvik

Publisert: Nå nettopp

Nå er nesten alle corona-regler fjernet. Meteren en borte og du trenger ikke bruke munnbind lenger.

Også kravet om isolasjon er fjernet. Nå er det anbefalt å holde seg hjemme i fire dager hvis du får corona.

Det betyr at du selv kan velge om du vil isolere deg eller ikke. Men hva er risikoen for å smitte noen hvis du dropper isolasjonen?

– Risikoen er absolutt til stede. Det har alltid vært dårlig stil å gå i selskap når man er syk, sier immunolog og professor Anne Spurkland til VG.

Hun forteller at corona nå er lite farlig for de fleste, og at smitten uansett er vanskelig å stoppe.

– Men de nye reglene er helt klart ikke noe vanntett opplegg. Det er tatt høyde for at folk kan velge å være ute blant folk, selv om de kan være smittsomme, sier Spurkland.

Spurkland sitter også i Holdenutvalget som gir råd til regjeringen.

DÅRLIG STIL: Anne Spurkland mener en bør unngå selskaper når en er syk.

Kan smitte seks personer

Når en måler hvor mange en person kan smitte, brukes reproduksjonstallet. Det sier hvor mange en smittet person i gjennomsnitt kan smitte videre.

Det er omikron som dominerer i samfunnet nå. Spurkland sier denne corona-varianten er ganske så smittsom.

– Vi vet ikke nøyaktig hvor høyt reproduksjonstallet for omikron er, men det er trolig opp mot fem-seks, sier Spurkland.

Booster-dosen kan påvirke tallet slik at det blir litt lavere.

– Og når tilstrekkelig mange har hatt omikron er det en forventning om at tallet vil falle under en og ikke smitte videre, sier Spurkland.

Det er lite sannsynlig å få den samme corona-varianten to ganger på kort tid, ifølge immunologen.

Les om hvilke regler som er fjernet og hvilke som fortsatt gjelder her.

Når er du mest smittsom?

Frode Forland er fagdirektør for smittevern i FHI. Han forteller at det ikke finnes mye forskning på symptomer og grad av smittsomhet.

– Hvilke symptomer som er forbundet med større risiko, eller mer virus, er dårlig studert dessverre, sier Forland.

Men han sier at hoste kan ses på som et risiko-symptom fordi viruset kan spres i lufta, og feber kan øke faren for å smitte de nært deg.

– Studier har vist at man har høyest virusmengde og mest smittsomt virus i kroppen fra en dag før, til noen dager etter symptomstart, og at den største delen av videresmitte skjer innen disse dager.

– Derfor er det å holde seg hjemme i begynnelsen når man er syk effektivt for å minske risikoen for å smitte andre, sier Forland.

Han forteller at viruset sitter lenger hos eldre og de mer med alvorlige symptomer.

FORSKNING: Frode Forland i FHI forteller at vi vet lite om hvilke symptomer som er knyttet til grad av smittsomhet.

– Feberfri og en dag til

Immunolog Anne Spurkland har noen råd til de som er syke nå:

– Jeg vil jo si at har man feber og føler seg pjusk, så er det et tydelig tegn på at man bør være hjemme, både for egen del og for å ikke smitte andre, sier Anne Spurkland og legger til:

– Holder man seg hjemme til man er feberfri og en dag til, kan man være relativt trygg på at man ikke er et problem for andre.

Men hvis du skal besøke bestemor, anbefaler Spurkland å ta på et munnbind eller vente noen dager til.