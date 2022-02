ETT ELLER TRE? Hvor ofte forvaringsdømte som terroristen Anders Behring Breivik skal få søke om prøveløslatelse skal nå vurderes.

Uenighet om nytt lovforslag: − Vi har prinsipper også når det er ubehagelig

Flere partier mener det er grunn til å se på dagens løsning for prøveløslatelse av forvaringsdømte.

Av Vilde Elgaaen

Under dagens lovverk kan forvaringsdømte søke om prøveløslatelse hvert år etter at minstetiden er sonet.

Debatten om hvorvidt det er riktig kommer i kjølvannet av prøveløslatelsessaken til terroristen Anders Behring Breivik.

Det var i januar i år Breivik krevde å bli prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden på ti år av den 21 år lange forvaringsdommen han ble idømt i 2012 for terrorhandlingene 22. juli 2011. Svaret fra Telemark tingrett var nei.

Info Hva er forvaring? Forvaring kan idømmes farlige tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet. Dom på forvaring forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet. Forvaringsordningens formål er først og fremst å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet fra den domfeltes side. Samfunnsbeskyttelsen forutsettes ivaretatt ved at den forvaringsdømte endrer atferd og dyktiggjøres for et liv utenfor fengsel. Reaksjonen er den eneste straffen som er tidsubestemt, men retten skal likevel fastsette en tidsramme for forvaringen. Det utmåles vanligvis en minstetid, og løslatelse kan ikke skje før minstetiden er utholdt. Løslatelse forutsetter at det ikke lenger er en nærliggende fare for at han eller hun på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse. Den forvaringsdømte kan vurderes på nytt når forvaringstiden utløper. Hvis domstolen konkluderer med at gjentagelsesfaren er til stede, kan rammen forlenges med inntil fem år av gangen. Det er ingen øvre grense for forvaring, slik at straffen kan vare livet ut. Kilde: Kriminalomsorgen Vis mer

Tidligere skal Breivik ha uttalt at han ønsker å kreve seg prøveløslatt hvert år.

– Da må det være berettiget å reise spørsmålet om man kan begrense denne adgangen, har den tidligere riksadvokaten Tor-Aksel Busch uttalt til VG, og viste samtidig til et forslag han har skissert om en mulig lovendring.

I forslaget til Busch heter det at i saker hvor forvaringsdømte har «særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd», kan retten beslutte at ny sak ikke kan begjæres før det er gått inntil 3 år – i stedet for ett år.

Dette forslaget synes tidligere justisminister og medlem av justiskomiteen, Per-Willy Amundsen (Frp) var så godt at Frp tok det til Stortinget.

Nå er behandlingen i justiskomiteen i gang.

En politisk vurdering

– Det fremstår som helt klart at det er et behov for å ha en mulighet til å sortere hvem som er aktuelle for prøveløslatelse, og at man ikke, som i tilfellet 22. juli-terroristen, havner i den situasjonen at man må ha årlige prøvinger av det, sier Amundsen til VG.

Han sier videre at forslaget ikke er motivert av Breivik alene, og mener det blir unødvendig ressursbruk å ha årlige rettsbehandlinger av saker der det er snakk om svært farlige personer som har begått alvorlige kriminelle handlinger.

– Hvorfor skal det være ett år? Hvorfor ikke hvert tredje år, eller hvert halvår? Hvor man legger den listen er en politisk vurdering. Ressursbruken burde også være tema her. Det er en kostnad for kriminalomsorgen, for sakkyndige, advokater og retten.

FREMMET FORSLAG: Per-Willy Amundsen (Frp)

I forslaget heter det at prøveløslatelse kan utsettes med inntil tre år ved særlig stor gjentagelsesfare for alvorlige lovbrudd.

– Det vil være en individuell vurdering. Det vil ikke være i alle tilfeller at det er hvert tredje år, det vil være muligheter for ett år der hvor retten finner det mest hensiktsmessig, sier Amundsen.

Han er klar på at hva som skal betegnes som alvorlige lovbrudd og særlig stor gjentagelsesfare er opp til domstolene, og ikke politikerne.

Bekymret for rettssikkerheten

Venstres representant i komiteen, Ingvild Wetrhus Thorsvik, er skeptisk til forslaget.

– Jeg tenker det er nødvendig å beholde den årlige adgangen til prøving fordi man må ha sikkerhetsventiler i rettssystemet og adgang til å prøve riktigheten av en beslutning. Det krever ekstraordinære rettsgarantier når man idømmer noen en så inngripende og streng straff som forvaring er, sier hun og fortsetter:

– Vi har prinsipper også når det er ubehagelig, understreker Wetrhus Thorsvik.

SKEPTISK: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik.

At en slik endring i loven vil gå på bekostning av rettssikkerheten er Høyres Sveinung Stensland uenig i. Likevel er ikke partiet klar for å gå inn for forslaget helt enda.

– Vi har uttrykt oss positive, men vi har ikke bestemt oss for om vi skal støtte akkurat dette lovforslaget. Vi må se nærmere på ordlyden og rekkevidden, men vi er veldig for intensjonen og mener lovforslaget bør vurderes grundig, sier Stensland.

Han mener tiden også kan være moden for å se på forvaringsstraffen som institusjon.

– Både straffeloven og straffeprosessloven må sees i sammenheng, man kan ikke bare flikke på en av delene, sier Høyre-politikeren.

Vil ha det ut på høring

Arbeiderpartiets Maria Aasen-Svensrud er saksordfører for forslaget i justiskomiteen. I likhet med Stensland (H) mener hun at det er behov for en større vurdering av saken.

– Vi har ikke konkludert noe på dette forslaget enda, foruten at det krever en grundig behandling og ikke bør vedtas direkte i Stortinget på bakgrunn av et representantforslag, sier hun og fortsetter:

– Det Ap og Sp vil foreslå er et anmodningsforslag hvor vi ber regjeringen vurdere saken. Det er jo et interessant tema, og kommer opp nå særlig i lys av Anders Behring Breiviks sak. Selv om vi i Arbeiderpartiet merker det på kroppen når han står i rettssalen, så mener vi at loven ikke kan endres loven på grunn av enkeltpersoner.

BREDERE VURDERING: Maria Aasen-Svensrud (Ap) sier at forslaget er interessant, men ønsker en grundig behandling av det.

Å se på forvaring som straffeform mener Aasen-Svensrud også kan være klokt.

– Det betyr ikke at vi er kritiske til forvaring, men det er klart at forvaring er den strengeste straffen vi har. Staten griper inn med frihetsberøvelse på ubestemt tid, det er alvorlig og inngripende, og det er en av grunnene til at forvaringsdømte skal kunne prøve saken sin så ofte som i dag.