STOPPESTED LOMSESANDEN: Tvillingsøstrene Saskia og Jolisa van Leeuwen (31) poserer stolt foran det rullende hostellet.

Gjorde om buss til kjørende hostell: − Vi elsker Norge!

LISTA (VG) Denne sommeren har turister rullet rundt på Sørlandskysten i det som skal være verdens første dobbeltdekker hostell.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Frykter du mer flykaos i fremtiden? Synes du sydenferie ble for dyrt? Eller camping for kjedelig?

Da bør du lese videre.

Den minner kanskje om en russebuss ved første øyekast.

Men det toetasjes kjørende hostellet har mer å by på enn «lounge-area» bakerst og billig øl i kjøleskapet.

– Vi hadde ikke lyst til å være låst til ett sted. Dette er den perfekte løsningen, sier en fornøyd Saskia van Leeuwen (31).

Hun tar VG med på en omvisning, mens gjestene er ute og vindsurfer.

SITTEPLASSER: Ved vinduene er det laget trestoler slik at gjestene kan nyte utsikten mens bussen er på tur.

Det er (kanskje til gjestenes skuffelse) få vindkuler som visker havet til skum denne varme ettermiddagen. Bølgene slår harmonisk innover den 500 meter lange hvite sandstranden og spiller opp til sommerstemning.

Noen få meter lenger oppe står bussen pent parkert. Et blikkfang blant de mange hvite bobilene og campingvognene ved Lomsesanden i Lista, Farsund.

I sommer har turister reist Sør-Norge rundt i «VIP-bobilen». Helt fra Kristiansand til Stavanger og tilbake har de fått sett hva Norge har å by på.

– Drømmen er blitt til virkelighet, smiler Saskia mens hun speider etter turfølget ute på havet.

Lindesnes Avis og Fædrelandsvennen har også omtalt saken.

KOS: Saskia forteller at de liker å spille kort og drikke kakao på kalde kvelder her i «loungen» bakerst i bussen. LYSER OPP: Det er vanskelig å ikke legge merke til bussen på campingplassen. NI SENGER: I andre etasje har hver seng en liten gardin og en leselampe.

Coronaprosjekt

I 2020 bestemte hun seg for å sette i gang et «Coronaprosjekt» sammen med tvillingsøsteren Jolisa van Leeuwen (31) og venninnen Eileen Helfferich (27). Jentene fra Nederland fant en 40 kvadratmeter engelsk dobbeltdekker fra 1976 på et online bruktmarked. For rundt 70.000 kroner ble den deres.

Nå er den totalrenovert til en unik miks mellom retro og kreative løsninger som solcellepanel på taket. Bussen byr på ni senger, og et stort stykke norske naturopplevelser.

– Målet er å ta med gjestene på eventyr utendørs. Vi elsker Norge!

ENGELSK INTERIØR: I britisk stil er det store rattet plassert på høyre side.

Det første som slår deg når du entrer bussen, er det store rattet på høyre side. Saskia setter seg godt ned i setet. Hun må bruke makt for å flytte på den slitte girspaken.

– Du ser folk sperre opp øynene når bussen kommer kjørende. Og når de ser at det er en jente som kjører i tillegg, er det gøy å se reaksjonene deres, forteller Saskia.

Tidligere har bussen kun fartet i Nederland. Men i april 2022 åpnet en ny skipsrute mellom Eemshaven og Kristiansand. Det har gitt nye muligheter.

– Er det ikke skummelt å kjøre den store bussen på de smale norske veiene?

– Skummelt? Jeg synes det bare er så gøy. Litt som å kjøre berg – og – dalbane, ler Saskia.

Bussen har en toppfart på 68 km/t, men de har klart å komme opp i 92 km/t i de norske nedoverbakkene, forteller jentene stolt.

SMARTE LØSNINGER: Det handler om å utnytte hver eneste kvadratmeter i bussen. MEKKER: Jentene har lært seg å fikse bussen selv. FØRSTE ETASJE: Tillater ikke værgudene gjestene å lage mat ute, byr bussen også på et velutstyrt kjøkken.

Familie på tur

«Lakaravana», som bussen heter, kan leies i sin helhet eller man kan booke en enkeltseng. Det siste er det mest vanlige, ifølge jentene.

For en 8-dagers tur i Norge er prislappen 13.000 kroner. Da er alle måltider og aktiviteter inkludert. Blir du med bussen i Nederland, er det noe rimeligere.

FERDIG FOR DAGEN: Campingstoler er en essensiell del av den norske opplevelsen.

Maten lages i fellesskap enten på kjøkkenet i første etasje eller utendørs. Den er vegetar, og i dag står couscous-salat på menyen.

– Men øl har vi tatt med fra Nederland. Det er så dyrt her!, ler jentene.

Gjestene får bryne seg på alt fra windsurfing og kajakkpadling til fjellturer. Denne uken har Nederlenderne fått oppleve både utsikten fra Preikestolen og Kjeragbolten.

Saskia forteller at «Ain’t No Mountain High Enough» er allsang-favoritten som skaper best stemning på veien.

ALLE BIDRAR: Jentene lager alltid maten i fellesskap. MIDDAGSTID: I dag er det varmt nok til å lage mat utendørs. REISELYSTNE: Et verdenskart er gravert inn i bordet.

Så langt har det vært flest nederlandske gjester, og noen amerikanere, forteller søstrene. Men de er tydelige på at alle er velkomne.

– Planen er å komme tilbake til Norge neste år. Og vi håper at vi kan utvide mer internasjonalt senere.

Tjener ikke penger

Jentene forteller at det ikke er pengene som er motivasjonen. For å få økonomien til å gå rundt har alle tre også jobber i event-bransjen i Nederland. To og to bytter på å drifte hostell-bussen.

– Vi synes først og fremst at det er veldig gøy. Og så har vi ikke lyst til at det skal være altfor kostbart for gjestene våre, sier Saskia.

– Men diesel er veldig dyrt i år, sier de litt forsiktig.

DUO: Tvillingsøstrene stortrives på tur sammen.

For jentene er det eventyret som er viktig. Og de er glad i å leke seg. Da bussen skulle males utvendig, fikk de ikke se den før designet var ferdig.

– Vi leverte bussen til den flinke graffitikunstneren Tymon de Laat under en street-art festival og så ga vi ham frie tøyler.

Jentene var veldig spente på resultatet, men forteller at de ikke kunne vært mer fornøyde.

TO FOR ÉN: Ukens gjester har fått to busser med på kjøpet.

Bussen har egentlig plass til syv gjester. Men denne uken har en «blindpassasjer» slengt seg på.

Lorentzo Nijholt (29) har bygget om en gammel skolebuss til et mobilt hjem. Han fant jentene på Instagram og bestemte seg for å kjøre etter bussen.

– Jeg er veldig fornøyd med den beslutningen. Norge er fantastisk, sier han.