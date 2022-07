LANG REISE: Svein Kirknes og følgesvenninnen Lura har putret seg sakte opp og ned Norge.

Kjørte 400 mil i 60 år gammel traktor: − Galskap

STJØRDAL (VG) Svein Kirknes har sneglet seg oppover Norge, men ingen klager når de ser skiltet hans.

Den gamle mekanikeren åpner panseret på den blå Zetor-traktoren fra 1961. I seks uker har den og en ombygd hestevogn bak traktoren vært hjemmet hans.

På 400 mil har en vindskjerm, sydvest og et sett retro pilotbriller vært beskyttelse mot vær og vind.

– Her inne tørker jeg skoene mine, sier han og peker oppå motoren.

Men det er ikke bare tørking av sko motorvarmen brukes til.

– Og her ordnet jeg med lammelår en dag. Jeg kjøpte folie og snoret det fast. Her inne blir det 80 grader. Etter to timers kjøring, tenkte jeg det var ferdig.

Slik gikk det ikke. Da han åpnet lokket inn til motoren, var kjøttstykket ingen steder å se. Det hadde slitt seg løs, forteller han.

– Æ gjor det fast ganske bra, men læll så har det ferri, for å sitere stjørdalingen direkte.

1 / 3 HJEMME: – Det var deilig å komme hjem. Jeg kjenner det godt i armene nå, sier Kirknes. HANDYMAN: Svein Kirknes har bygd om denne hestevognen til en liten campingvogn. forrige neste fullskjerm HJEMME: – Det var deilig å komme hjem. Jeg kjenner det godt i armene nå, sier Kirknes.

60.000 kroner, men ingen rømmegrøt

Stjørdal til Nordkapp, tur-retur. På veien har han blant annet tatt turer til Karasjok, en svipp innom Finland og i Mosvik for å finne Petter Northug – som viste seg å ikke være hjemme.

– Jeg hadde håpet på rømmegraut, men det var ikke noe rømmegraut den dagen.

Maksfarten på «Zetor’n» er på 25 km/t, men ingen har noensinne blitt sure. Når de ser skiltet på baksiden om innsamlingsaksjonen, vanker tomler i været og penger på Vipps:

INNSAMLING: Istedenfor å bli sure, sender folk penger, forteller Kirknes. Han slipper alltid forbi folk når han kan.

Så langt har Kirknes samlet inn 60.000 kroner. Pengene går til kreftavdelingen for barn på St. Olavs hospital.

Alvorlig ulykke

Bakgrunnen for turen strekker seg nesten 23 år tilbake.

Datoen 06.08.1998 står inngravert på en kopp festet i traktoren, bak kvinnedukken Lura (og jada - henne kommer vi tilbake til). Da var Kirknes i en alvorlig bilkrasj.

Foten og en arm ble nesten revet av, mens hodet ble slynget gjennom frontruten. Han sydde 270 sting og ble uføretrygdet.

Senere har han funnet glede i å fikse på veterantraktorer.

I 2018 kjørte han for første gang til Kirkenes i en Gråtass-traktor. Han besøkte en venn som ikke trodde han ville greie det.

I Tromsø traff han et ektepar som gråt. De hadde akkurat fått vite at barnet deres hadde kreft, fortalte de.

– Da jeg satt meg på gråtassen for å kjøre igjen, begynte jeg å tenke. Kanskje jeg skulle bidra med noe til sykehuset, som også hadde berget livet mitt?

TORGET. Familie og skuelystne hadde møtt opp for å se Kirknes komme hjem. – Det var mye flere folk her da jeg dro, sier han.

Traktoren, som han kjøpte for 10.000 kroner, er totalrenovert. Hestevognen har han kjøpt på Svalbard og bygd om til en campingvogn full av smarte løsninger.

– Dieselpumpen røk på første prøvetur, forteller han.

– Og likevel la du ut på denne reisen?

– Det er galskap. Jeg var veldig spent på turen.

Torsdag returnerte han til Stjørdal til applaus på Torget. Med svartrøyken stigende opp fra pipa og et glis var han tilbake der han startet – med både traktor og helsa i behold.

Dugnad hele veien

Traktoren bruker halvannen liter diesel på mila, noe som rundt regnet skulle bety 600 liter på turen.

Han har likevel ikke brukt en krone på drivstoff. Sponsorer og gode hjelpere langs veien har trådt til.

Stort sett, forteller han, har han hatt tilbud om mer diesel enn han har hatt plass til i tanken.

– Ved Kvenndalsfjellet sto det noen gutter klare og ga meg 70 liter.

I området ved Lakselv holdt tanken på å gå helt tom.

– Da kom en bondekar som sa jeg kunne kjøre opp på gården hans og fylle opp.

Mat har han fått rikelig med tilbud om. Har han ikke selv fisket, har han alltids fått en ørret fra folk langs elvene på veien.

REISEVENN: Lura har vært med på fest og bading. I Finnmark måtte hun få beinet spjelket etter en fall.

Men hva er egentlig greia med kvinnedukken Lura?

– Dama mi, ja! Jeg ville ha med kona, men hun ville ikke være med på dette. Det nyttet ikke.

Han fikk kjøpt en dukke for 300 kroner på Solsiden i Trondheim, kjøpte klær på Fretex og satt henne fremst på traktoren.

Siden har Lura knekt foten én gang, badet, vært med på fest med samer i Karasjok og på pub med tunnelarbeidere.

– Det var bare karer der, så de syntes vi måtte ha ei dame.

Tilbake til hverdagen

På torget i Stjørdal står datter, svigersønn og barnebarn, samt kona sjøl, Heidi Kirknes.

– Det er sprøtt, sier hun.

– Hva sa du da han bestemte seg for dette?

– Ingenting. Han er jo bare sånn. Vi har det best når han får gjøre det han synes er artig. Han elsker folk og nye plasser.

Heidi Kirknes har gledet seg til å få mannen hjem. Her med barnebarnet Olea (8).

Nå venter pliktene hjemme. Det skal klippes plen, graves og renses drensrør.

– Det blir greit å få han hjem. Det er på tide at han kommer hjem og gjør ting, sier hun lattermildt før hun gir Stjørdals Reodor Felgen en velkomstklem.

