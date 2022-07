TATT OPP FAG: Marcus Johan Møyland De Boer (20) kom akkurat ikke inn på medisinstudiet i Oslo dette høstsemesteret. Det mener han skyldes at mange har flere alderspoeng, og at systemet burde endres.

Hadde 21 seksere – kom fortsatt ikke inn: − Noe er galt med systemet

Én femmer gjorde at Marcus ikke kom inn på medisinstudiet til høsten. Nå vil han og Unge Høyre skrote alderspoeng.

Etter at Marcus Johan Møyland De Boer (20) ikke kom inn på medisinstudiet rett etter videregående, brukte han to år på å ta opp fag. Selv ikke med 21 seksere og maks antall tilleggspoeng kom han inn på medisin høstsemesteret ved Universitetet i Oslo. Han hadde én femmer.

Studiet er det vanskeligste å komme inn på i Norge i år. Poenggrensen denne høsten var 69,6.

Det mener De Boer skyldes at mange kommer inn med alderspoeng. Han og Unge Høyre ønsker dem vekk. 20-åringen understreker at han mener det er noe galt med systemet.

– Jeg kom inn som nummer 14 på venteliste, så da kommer jeg inn på våren, og det er jeg veldig takknemlig for. Men jeg kom ikke inn på høsten, kun fordi jeg ikke har alderspoengene. Jeg hadde kommet inn med et nødskrik uten den ene femmeren, men jeg synes det er urimelig å kreve kun seksere på et karakterkort for at en i 01-kullet skal kunne studere medisin, sier Unge Høyre-lokallagslederen.

– Blir avhengige av alderspoeng

De Boer ønsket ikke å studere medisin i utlandet fordi han trives godt i Norge, og fryktet for at det ville bli vanskeligere å finne turnusplass når han kom tilbake igjen. Oslo var ønskebyen, fordi det var nær familie og fordi han mener fagmiljøet er best.

Info Slik regnes poengsummene ut For å søke på universitet og høgskoler i Norge kan du søke med førstegangsvitnemål eller i ordinær kvote. For å regne ut poeng for førstegangsvitnemål tar du gjennomsnittet av karakterene dine på videregående skole og ganger med 10. Så legges ulike tilleggspoeng til. + realfagspoeng + språkpoeng + kjønnspoeng + poeng for opptaksprøver = Skolepoeng (kvote for førstegangsvitnemål) For å regne ut poengene i ordinær kvote tar du skolepoengene og legger til: + tilleggspoeng (folkehøgskole, militærtjeneste, siviltjeneste, fagskole eller høyere utdanning) + alderspoeng = Konkurransepoeng (ordinær kvote) Kilde: Samordna opptak Vis mer

De Boer mener alderspoeng gir en samfunnsøkonomisk byrde fordi det vil ta lengre tid å komme i arbeid når mange som søker utdanning bruker tid på å komme inn.

– Formålet med alderspoeng er at det skal motivere eldre til å søke, men dessverre har funksjonen blitt slik at mange er avhengige av dem for å komme inn på mange av studiene som krever et høyt snitt. Om du søker med ordinært vitnemål er du avhengig av alderspoeng for å komme inn, selv om du har andre tilleggspoeng som realfagspoeng, folkehøgskole eller militæret, sier De Boer.

Han mener det at man er eldre ikke gjør en bedre kvalifisert til å være student.

– Det er veldig leit for de yngre søkerne der mange ser seg nødt til å ta ufrivillige friår når de egentlig er klare, motiverte og egnede for å komme inn på studiet sitt. Noen må stille seg bak i køen. Derfor mener vi i Unge Høyre at vi bør fjerne alderspoeng. Da vil søkerne være bedre kvalifiserte, og konkurransen for å komme inn mer rettferdig, sier han.

Inflasjon i ekstrapoeng?

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) sier det alltid kommer til å være konkurranse om de mest populære studieretningene, og det at flere vil søke til en rekke fag og disipliner.

VENTER PÅ VURDERING: Opptaksutvalgets arbeid skal være ferdigstilt senest 1. desember i år. Ola Borten Moe er åpen for å revurdere hvordan opptakssystemet til høyere utdanning fungerer, men vil ha utvalgets vurdering i ryggen.

– Da er det naturlig at det er en del som ikke kommer inn. Det som er interessant og viktig er å diskutere opptakssystemet, og det er satt ned et utvalg skal levere en rapport om systemet i desember, sier han.

Info Dette er Opptaksutvalget Utvalg nedsatt av regjeringen i 2021

Leder er Marianne Aasen

Gjennomgår opptakssystemet, og mottar innspill fra flere organisasjoner og personer rundt hvordan regelverket fungerer i dag

Skal gi anbefalinger til hvordan Kunnskapsdepartementet skal utforme et regelverk som blant annet er lett å forstå og oppfattes som rettferdig

Skal levere en NOU (en statlig rapport, Norges offentlige utredninger) senest 1. desember 2022 Vis mer

Han mener det er «svært gode grunner» til å gå gjennom systemet på bred front nå.

– Det kan stilles velbegrunnede spørsmål om det går inflasjon i ekstrapoeng, og om det er fornuftig at så mange bruker så mye tid på å ta opp fag. Norge er det eneste landet jeg vet om der vi har ubegrenset antall forsøk på å ta opp fag. Blir man en bedre lærer eller lege av det? Er det bra for deg selv og samfunnet at du bruker de beste årene dine på å ta opp fag? Det er vanskelig å argumentere for at det er fornuftig. Det må vi åpenbart kikke på, og det må diskuteres med utgangspunkt i NOU-en som kommer til jul, sier utdanningsministeren.

Borten Moe sier poengene er innført med de beste intensjoner, men at de blir verdiløse om man innfører for mange av dem.

Ufrivillig ventepause

– Alderspoeng blir veldig dominerende, fordi du får to poeng for tidligere høyere utdanning eller folkehøgskole eller den type ting, mens du kan få åtte alderspoeng.

Det sier Elisabeth Hovdhaugen. Hun er forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) og var prosjektleder for en rapport som så på poengsystemet med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning i 2020.

De konkluderte med at flere kan ende opp i «limbo», dersom de ikke kommer inn med førstegangsvitnemål, og må ta opp fag.

– Alderspoeng gjør at det skifter opp i den ordinære kvoten, og kan gjøre at hvis du ikke kommer inn basert på førstegangsvitnemål, må du vente til du har blitt 23. Det blir en ufrivillig ventepause, og det er ulempen med alderspoeng.

Hun forklarer at alderspoeng kom av at man skulle erstatte arbeidslivspoeng, som var tungvint fordi man måtte gå gjennom søknadene individuelt.

– Det er en forenkling av systemet, men med forenklingen har man gjort det sånn at det blir ufrivillig venting for de som ikke har høye nok karakterer til å komme inn med en gang.

– Enormt høyt karakterjag

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Maika Godam Dal, er positiv til alderspoeng.

– Vi mener det kan være et initiativ til ta seg et år eller to hvor man jobber, reiser, eller får seg annen erfaring. Det bidrar til å sende nye studenter styrkede inn i studenttilværelsen. Ved å få ulike erfaringer og kompetanse, kan det bidra til å styrke evnen til å tenke kritisk og engasjere oss i diskusjoner med andre, sier Dal.

VIL SE ANDRE VEIER: NSO-leder Maika Godam Dal er positivt innstilt til alderspoeng, men vil at man skal se på andre måter å se på hele opptakssystemet.

Hun legger til at NSO er mer opptatt av opptakssystemet i sin helhet.

– Jeg mener det store problemet med dagens opptaksordning er at det er et enormt høyt karakterjag. Folk leser opp på fag for å fikse på desimaler. Det er lite hensiktsmessig for både enkeltpersoner og samfunnet, sier hun.

– Det sitter et Opptaksutvalg og ser på mulige løsninger. De har fått innspill fra mange – blant annet oss. Vi har troen på å se på alternative måter å se på opptak på, og mener at det kan være en måte å få folk til å bygge erfaring. Det kan finnes måter å gjøre opptak på som gjør at folk kan vise til for eksempel erfaring eller motivasjon.