Brann i bil på kirkegård – har kjørt på flere gravstøtter

Nødetatene har rykket ut til Bjørke Kirke i Nannestad, etter at en bil har kommet kjørende inn mot kirkegården og truffet et tre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Klokken 18.14 meldte politiet på Twitter at brannen i bilen er slukket. Helse jobber med fører på stedet.

Skadeomfanget er ukjent, men operasjonsleder Terje Marstad opplyser til VG at føreren, en mann i 20-årene, er utenfor livsfare.







– Slik vi har oppfattet det, har bilen kommet kjørende inn på kirkegården og stoppet i et tre, sier Marstad.

Ifølge politiet, har bilen kjørt på flere gravstøtter før den traff treet.

– Trist syn

Kirkeverge Ole Inge Bekkelund ved Bjørke Kirke dro til kirken da han fikk høre om hendelsen.

– Det er et trist syn å se gravene på denne måten, sier han til VG på telefon i 18.45-tiden.

Foreløpig vet han ikke hvor mange gravstøtter som er veltet fordi brannvesenet har skumlagt området.

– Etter hvert vil vi kontakte de som eier gravstøttene, men akkurat nå er vi bare glade for at det går bra med sjåføren.

Trolig høy fart

Like før klokken 19 opplyser oppdragsleder Jonas Halvorsen i Øst politidistrikt at brannen er slukket og at kjøretøyet vil bli tauet fra stedet.

– Bilen har kommet sørfra på riksvei 129, og kommet inn på området der kirkegården ligger. Der har den tatt med seg noen gravstøtter før den kjørte inn i et tre og begynte å brenne, sier Halvorsen.

– Høy fart er nok årsaken til ulykken, sier Halvorsen.

Brann slukket

Lars Erik Robertsen ved 110-sentralen sier klokken 18.10 at brannvesenet er på stedet.

– Vi er ikke kjent med at det er fare for spredning til gravsteder, det har vært litt spredningsfare til treet, sier han.