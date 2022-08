1 / 2 I FARTA: Familien Nerem skynder seg til dyreparken for å komme frem før kl. 10. F.v. Emil Høgsve (3), Bernhard Nerem (42) Daniel Nerem (11) Henriette Høgsve (33), Malin Høgsve (2) og Victor Johansen (16). forrige neste fullskjerm I FARTA: Familien Nerem skynder seg til dyreparken for å komme frem før kl. 10. F.v. Emil Høgsve (3), Bernhard Nerem (42) Daniel Nerem (11) Henriette Høgsve (33), Malin Høgsve (2) og Victor Johansen (16).

Bruker 10.000 kroner i Dyreparken: − Helt innenfor

KRISTIANSAND (VG) Det kan være dyrt å dra til dyreparken. To av småbarnsfamiliene VG pratet med fikk helt ulike priser på kassalappen.

Klokken er rundt 09.55 når VGs reportasjeteam ankommer utsiden av Kristiansand Dyrepark.

En armada av barnevogner kommer dundrende fra den andre siden av veien. Forventningsfulle voksne og barn løper mot inngangen for å rekke frem i tide.

– Vi har kjøpt billett med inngang før klokken ti, så vi må skynde oss litt, sier Ragnhild Nerem (36) til VG.

Dyreparken opererer nemlig med såkalte «innpasseringstider» – en slags relikvie fra pandemiårene. Dersom man skal ha «tidlig inngang» koster billettene 10 kroner ekstra.

Ektemannen Bernhard Nerem (42) anslår at reisefølget på ni personer bruker rundt 10.000 kroner på å tilbringe to dager i dyreparken.

Inngangsbilletter, suvenirer, is, kaffe, slush, spill, parkering og togbilletter til Hakkebakkeskogen er blant tingene som spiser opp feriebudsjettet til familien.

– Summen er høy samlet sett, men når en bryter det ned i antall personer og dager ser vi at siden dette er helt innenfor, sier han.

1 / 3 TAR MED EGEN MATPAKKE: Reisefølge på ni har med egen mat og drikke. F.v. Emil Høgsve (3), Bernhard Nerem (42), Victor Johansen (14), Malin Høgsve (2), Ragnhild Nerem (36), Daniel Nerem (11), Jasmin Johansen (14) og Henriette Høgsve (33). PIRATBURGER: I Kjuttaviga får man kjøpt en barneburger til 79 kr. forrige neste fullskjerm TAR MED EGEN MATPAKKE: Reisefølge på ni har med egen mat og drikke. F.v. Emil Høgsve (3), Bernhard Nerem (42), Victor Johansen (14), Malin Høgsve (2), Ragnhild Nerem (36), Daniel Nerem (11), Jasmin Johansen (14) og Henriette Høgsve (33).

VG har hatt flere saker denne sommeren om spinnville priser hos diverse fornøyelsesparker og serveringssteder i Norge.

Familien Nerem har på sin side valgt å ta med matpakke under oppholdet i dyreparken. I tillegg bor de gratis hos svigerinnen Henriette Høgsve (33), som også er med på turen.

– Det er jo litt dyrt, men vi har med vår egen mat, og kjøper heller inn litt is og snacks i tillegg, sier Ragnhild Nerem.

– Det kunne gjerne vært flere plasser under tak for de som har med seg medbrakt, tilføyer Høgsve.

1 / 3 IKKE EN EKTE BJØRN: Kristiansand har mange vaskeekte dyr, men denne pappfiguren er ikke en av dem. forrige neste fullskjerm IKKE EN EKTE BJØRN: Kristiansand har mange vaskeekte dyr, men denne pappfiguren er ikke en av dem.

Kostbare kostymer og knask

Forbi portene i dyreparken, dypt inne i Kaptein Sabeltanns rike i Kjuttaviga, møter VG Marte Juvik Johansen (29) og Oscar Krook (30). De har satt av et vesentlig større beløp til ferien.

Familien regner med at de bruker over 40.000 kroner i løpet av tre dager i dyreparken.

– Vi har vært her så mange ganger før, så vi er litt vant med det. Det er dyrt, men vi synes det er verdt det, sier Johansen.

– Det er for ungenes skyld at vi gjør det, de synes at det er så gøy, legger hun til.

Barna Adrian (5), Tobias (7) og Emma (6) viser seg frem i sine nye Sabeltann-kostymer, som i sum koster rundt 4000 kroner.

– Nå kommer båten, roper en av dem, og de løper i samlet flokk ned mot kaien.

1 / 3 SABELTANN: Emma (6) og Adrian (5) nyter en is i varmen. forrige neste fullskjerm SABELTANN: Emma (6) og Adrian (5) nyter en is i varmen.

Den største utgiftsposten er imidlertid at paret har valgt å bo på Abra havn hotell på innsiden av parken, sammen med barna og besteforeldrene deres.

– Vi hadde ikke trengt å bo her, men igjen, vi gjør det for de yngste. Det koster penger hele året, sier Johansen.

Enda litt lenger inn i Kjuttaviga, utenfor spisestedet Lars på Brygga, møter VG på trioen Camilla Rogne (33) Jørgen Rustad (33) Emil Kongsten (32).

Begge karene knasker på hver sin hamburger som de kjøpte for 159 kroner stykket. Rogne måtte ut med 137 kroner for en burrito og en flaske mineralvann.

– Det er en litt stiv pris for en burger, men det smakte jo bra. Man må jo ha mat, sier Rustad.

137 KRONER: Måtte Camilla Rogne (33) legge ut for en burrito og en flaske vann.

– Ikke gjort noen store prishopp

– Vi mener at vi har et riktig prisnivå.

Dette sier Morten Skraastad, kommersiell direktør i dyreparken, når VG møter han på toppen av tribunene foran løveinnhegningen.

Han trekker frem at Kristiansand dyrepark er en stor og mangfoldig turistdestinasjon, og at de gjennomfører en gjesteundersøkelse hvert år der mer enn 50 prosent svarer at prisnivået samsvarer med opplevelsen.

– Det har vært store prishopp i blant annet mat- og strømprisene den siste tiden. Gjelder det samme for dere?

– Nei, vi har ikke gjort noen store prishopp i år. Vi har riktignok justert noe for den generelle prisøkningen, og har derfor økt prisene på mat og drikke med 3–5 prosent, sier Skraastad.

Billettprisene har økt med 2 prosent siden juli. Til sammenligning har konsumprisindeksen økt med ca. 6 prosent det siste året.

HØYE FORVENTNINGER: Kommersiell direktør Morten Skraastad sier at de er avhengig av gode overskudd for å innfri forventningene til gjestene.

En undersøkelse Nettavisen gjorde tidligere i juli kom imidlertid frem til at både is og brys er dyrere i Kristiansand dyrepark enn på Tusenfryd.

– De gjorde vel en snittutregning på 12–13 varer, og det er riktig det som står i artikkelen. Men når du ser på produktene under ett så ligger vi ganske likt, sier Skraastad.

Dyreparken hadde også et overskudd på 89,6 millioner kroner i fjor – sitt høyeste noensinne.

– Kunne ikke noe av dette ha gått til å senke billettprisene?

– Det jeg kan si er at vi driver en bra butikk. Men vi er helt avhengige av det til å utvikle parken, og hvert år har vi flere nyheter å komme med, sier Skraastad.

– Gjestene har høye forventninger til oss, og vi er avhengige av å drive godt for å utvikle oss videre, legger han til.

1 / 4 FOLKSOMT: Kardemomme by vrimler av folk i høysesongen. forrige neste fullskjerm FOLKSOMT: Kardemomme by vrimler av folk i høysesongen.

Pengesluket

VG møter familien Nerem igjen litt senere på dagen. De er nettopp blitt ferdige med å spise matpakkene sine på utsiden av Kardemomme by.

– Vi kom oss ut av pengesluket, sier Henriette Høgsve, og sikter til alle pengespillene og sukkerspinnmaskinene i Kjuttaviga.

Turen videre går til alle dyrene som reisefølget ikke rakk å se i løpet av den første dagen. Flamingoer, rødpandaer og slanger er blant det som står på agendaen.

– Se, der kommer jerven, utbryter Ragnhild Nerem og peker.

Daniel (11) strekker seg over gjerdet for å se. Det samme gjør fetteren Emil (3), som sitter oppå skuldrene til onkel.

Ragnhild Nerem synes familien får mye igjen for pengene i dyreparken, sammenlignet med andre fornøyelsesparker i Norge.

– Det er så mye å velge mellom, og de må jo få noe penger inn når de skal drifte det, sier hun.

Ektemannen er enig.

– Dette er vår hovedattraksjon på norgesferien. Og med alle muligheter og det Dyreparken har å tilby så tenker vi at prisen ikke er så ille, sier Bernhard Nerem.

