ULV PÅ TUR: Ulven hadde god fart da den kom ut fra skogen forteller Marilinn Fjellstad Prøven.

Så ulv rett utenfor vinduet: − Føler meg ganske heldig

Helgen startet på litt uvanlig vis for Marilinn Fjellstad Prøven i Kongsvinger. Det hun først trodde var en stor hund som lusket rundt, viste seg å være en ulv.

Av Anna Sofie Tønder Tørmoen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Marilinn satt på jobb fredag ettermiddag i Kongsvinger da hun fikk øye på noe utenfor. Plassen hennes er vendt mot skogen, så det hender ofte at hun ser rådyr, ekorn og harer utenfor vinduet.

– Men denne gangen da jeg tittet ut synes jeg at jeg så en hund, forteller hun.

Men hunden så veldig stor ut, tenkte hun og knipset et bilde av dyret og sendte det til kollegaene sine.

– Da kom de løpende fra alle kanter og sa at det var ulv.

Glimtet har blitt omtalt av både Mitt Kongsvinger og Glåmdalen.

Ulven gikk nedover veien og ute av synet før den kom tilbake noen minutter senere og løp opp igjen i skogen.

IKKE SIKKER: Marilinn Fjellstad Prøven trodde først ulven var en hund på avveie.

– Det er første gang jeg har sett ulv. Jeg føler meg ganske heldig som har sett den ute i frihet, sier Marilinn.

Flere observasjoner av ulv

– Det ligner jo svært på en ulv, men jeg kan ikke bekrefte at det er en ulv ut ifra et grumsete bilde. Men det ligner fælt, det gjør det, sier rovviltkontakt i Kongsvinger for Statens Naturoppsyn (SNO), Martin Løvtjernet når VG ringer.

Det er ikke vanlig at det ulv går rundt blant sivilisasjonen, forteller Løvtjernet.

– Men det siste året har vi fått inn flere observasjoner av ulv i nærheten av bebyggelse. I Kongsvinger er det flere revir, tilgrensende revir, så det er ikke uvanlig med ulv i Kongsvinger.

– Ikke redd for ulv

Etter at Marilinn la ut bildet på Instagram fikk hun meldinger fra flere som har sett ulv i nærområdet, men om det er den samme ulven er hun ikke sikker på.

– Jeg er ikke redd for ulv og hverken for eller imot ulv. Jeg skjønner hvis folk synes det er litt skummelt.

Heller ikke kollegaene til Marilinn ble redde da de skjønte det gikk en ulv rundt rett utenfor vinduet.

– De var mest misunnelige. Det er ikke vanlig å se ulv, det hører nok til sjeldenheten.

Det er heller ikke så veldig overraskende at ulve-opplevelsen får oppmerksomhet.

– Jeg ble oppringt av faren min som sa at det her bilde vil sikkert nyhetene ha, humrer Marilinn.