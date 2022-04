Partene har kommet til enighet i lønnsoppgjøret

Partene i frontfagsoppgjøret har kommet til enighet, nesten et døgn på overtid.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norsk industri og Fellesforbundet har klart å komme til enighet og unngå storstreik.

Forbundsleder Jørn Eggum er meget fornøyd med et oppgjør som styrker kjøpekraften til medlemmene. Resultatet fra frontfagsoppgjøret gir en lønnsøkning på 3,7 prosent.

– Vi har stått på for at vanlige arbeidsfolk skal sikres økt kjøpekraft. Nå får vi en lønnsramme som gir høyere lønnsvekst enn det som er forventet prisvekst. Det er en viktig seier for norske lønnsmottakere, sier Eggum.

Utfallet av oppgjøret i frontfaget har mye å si for lønnsoppgjøret også i andre bransjer. Tanken med frontfagsmodellen er at konkurranseutsatt industri forhandler først og setter rammene for de andre oppgjørene.

Resultatet inkluderer et generelt tillegg på 4 kroner, økning av overenskomstens satser og i tillegg får alle arbeidstakere innen tekstilbransjen et eget tillegg på 2 kroner. Minstelønnssatsene er økt med 10 kroner. Det skal også gjennomføres lokale forhandlinger.

Krevende forhandlinger

Mer enn 23 timer på overtid avsluttet Fellesforbundet og Norsk Industri meklingen på Industrioverenskomsten. Riksmekleren la fram en skisse til løsning som partene aksepterte.

Dette oppgjøret er frontfaget i Norge, og rammen for lønnsutvikling danner normen for de øvrige lønnsoppgjørene.

– Nå har vi levert et oppgjør som står seg godt i usikre tider. Vi sikrer bedriftenes konkurranseevne og velferdsstatens utvikling, samtidig vi styrker kjøpekraften, sier Eggum.

I en pressemelding beskriver Norsk Industri «svært krevende forhandlinger» og skriver at «enigheten satt langt inne».

– Dette har vært et vanskelig oppgjør. Oppgjøret ble dyrt, men det avspeiler også en høyere inflasjon enn vanlig. Vi brukte lang tid på å komme fram til en enighet, men sammen med Fellesforbundet og med hjelp av Riksmekleren kom vi til slutt frem til en løsning vi kan stå inne for, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

– Vanskeligere enn det pleier

Partene fortsatte meklingen på overtid etter at de ikke klarte å komme til enighet innen fristen ved midnatt torsdag kveld. Først fredag ettermiddag opplyste kilder til NRK at forhandlingene så ut til å gå mot en løsning.

Allerede da meklingen startet, sa riksmegler Mats Ruland at det så vanskelig ut.

– Frontfaget er alltid vanskelig, men i år er det vanskeligere enn det pleier, sa han til FriFagbevegelse tidligere denne uken.

27.600 medlemmer av Fellesforbundet og rundt 1000 i Parat risikerte å bli tatt ut i streik dersom partene ikke ble enige.

Fellesforbundet opplyste torsdag at de også har brutt meklingen med Byggenæringens Landsforening (BNL), og at forhandlingene flyttes til tvungen mekling med frist 4. april.

Info Oppgjørsbegrepene Lønnsoppgjør er komplisert. Her er en liten guide til jungelen av begreper: Lønnsoppgjør er enten hovedoppgjør eller mellomoppgjør, annethvert år. I år er det hovedoppgjør. Forskjellen er at det i hovedoppgjør ofte løftes inn tunge prinsipielle saker, som pensjon, mens mellomoppgjør oftest dreier seg om å justere lønningene. Partene i oppgjøret er de store arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjonene, anført av de to store, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Landsorganisasjonen (LO). Frontfag. I Norge er det innarbeidet at det er frontfagsmodellen som gjelder. Det vil si at det er utvalgte områder i konkurranseutsatt industri, som skal legge rammene for alle oppgjørene i Norge. Målet med det er at det er tåleevnen til norske industribedriftene som konkurrerer med bedrifter i utlandet, som avgjøre hvor mye lønnsvekst som kan gis. Disse forhandlingene er mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk Industri (NHO) Oppgjørsform: Oppgjøret kan forhandles på to måter. Enten samordnet, hvor LO og NHO har hovedansvaret, eller forbundsvist, hvor hvert enkelt forbund/forening forhandler mot hverandre, anført av Fellesforbundet i LO og Norsk Industri i NHO. Kjøpekraft er lønnsvekst minus prisvekst. Konkurranseevne er et mål på hvor godt et lands næringsliv kan hevde seg i konkurransen med utenlandske bedrifter. Reallønn: Dersom lønnen stiger mer enn konsumprisindeksen/prisene, vil reallønnen øke. Vis mer

Ba om hjelp fra regjeringen

Kilder som fulgte meklingen mellom Fellesforbundet og Norsk Industri, bekreftet overfor VG tidligere fredag ettermiddag at der har blitt sendt et brev til Statsministerens kontor, hvor de ba om støtte til å løse en av meklingsflokene knyttet etter- og videreutdanning.

Det blir fremholdt at frontfaget og industrien ønsket å ta Hurdalsplattformen på alvor - og diskutere etter- og videreutdanningsreform, og hva regjeringen kan bidra med i oppgjøret.

Fellesforbundet kom blant annet med krav om reallønnsvekst – altså at lønningene stiger mer enn prisene.

Norsk Industri har på sin side lagt til grunn at lønnsveksten ikke må bli høyere enn 3,5 prosent, fordi det er anslått lønnsvekst i landene norske bedrifter konkurrerer med, i OECD-landene.

I fjor gikk reallønnen kraftig ned, ettersom prisene steg mye mer enn antatt i forhold til lønnsveksten.

Det samme kan skje i år også, ettersom blant annet krigen i Ukraina kan få store konsekvenser for både mat- og energipriser.

Dette er ikke første gang meklingen går på overtid: I 2020 meklet partene 23 timer på overtid før de ble enige. Det var sist streik i frontfaget i 1996.