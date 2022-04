POLITIMESTER: Astrid Elisabeth Nilsen I Troms.

Politimester anmeldes for tjenestefeil etter flyktningvoldtekt

Politimester Astrid Elisabeth Nilsen i Troms anmeldes for tjenestefeil, etter at en overgrepstiltalt mann i forrige uke ble pågrepet for å ha voldtatt en ukrainsk flyktning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Torsdag forrige uke ble en mann i 20-årene pågrepet og siktet for å ha voldtatt en 17 år gammel nyankommet ukrainsk flyktning i Tromsø.

Han er også siktet for utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Dette er ikke det første seksuelle overgrepet mannen er siktet for.

Han skulle møte i retten allerede i slutten av april, tiltalt for en rekke andre seksuallovbrudd begått mot unge jenter. Tiltalen omfatter flere voldtekter og tilfeller av seksuell omgang med barn under 14 år, og også en rekke tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år.

Politiet mente derimot at det ikke var grunnlag nok til å holde den voldtektssiktede mannen i varetekt i fjor sommer, etter at det var kommet inn nok en overgrepsanmeldelse på ham.

Nå anmelder Stines Sofies stiftelse politimesteren i Troms for tjenestefeil.

– Svært alvorlig

Stiftelsen mener mannen burde ha vært i varetekt.

– Bakgrunnen for anmeldelsen er en påstått voldtekt av en mindreårig ukrainsk flyktning, som er begått av en gjerningsperson som allerede var siktet for overgrep av 12 mindreårige, sier juridisk rådgiver i Stine Sofies Stiftelse, Endre Bendixen.

Anmeldelsen ble levert til Spesialenheten på formiddagen fredag. Foreløpig har stiftelsen ikke mottatt noen tilbakemelding.

– Hvorfor anmelder dere akkurat politimesteren?

– Saken viser et systemproblem, og det er øverste leder som har ansvaret for dette. Vi har stor tiltro til det arbeidet politi og jurister som jobber med denne typen saker gjør, innenfor deres gitte rammer. Vi mener det er viktig å rette oppmerksomheten mot det vi mener er en for dårlig rettssikkerhet for barn og unge som er utsatt for vold i alle politiets vurderinger, sier Bendixen til VG.

Han sier de mener politimesteren sommeren 2021 ikke gjorde en god nok vurdering av gjentakelsesfareen og at den siktede burde vært holdt i varetekt frem til rettsavgjørelse.

– Vi stiller spørsmål ved hvilke sikkerhetstiltak som ble iverksatt overfor de som allerede hadde anmeldt, sier Bendixen.

Visepolitimester Einar Sparboe Lysnes er satt til å svare for anklagene mot politimesteren.

Lysnes sier til NRK at de ut ifra de vurderingene som foreligger nå, ikke kan se at de har gjort noen feil.

VG har forsøkt å kontakt Lysnes, men har foreløpig ikke lyktes i å få en kommentar.

Tok selvkritikk

Politiet i Tromsø tok tidligere denne uken selvkritikk på at mannen ikke var varetektsfengslet.

Politiet mente i fjor sommer at det ikke var grunnlag nok til å holde den voldtektssiktede mannen i varetekt i fjor sommer, etter at det var kommet inn nok en overgrepsanmeldelse på ham.

– Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentagelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid, så skulle vi ønske at vi hadde gjort en annen vurdering, uttalte politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen i Troms politidistrikt.

Mannen ble pågrepet i forbindelse med disse sakene første gang i slutten av august 2020, og løslatt i oktober.

Han ble den gang løslatt fordi politiet mente det ikke var fare for forspillelse av bevis. I fjor sommer ble mannen siktet for nok et seksuelt overgrep, men politiet ba da ikke om varetektsfengsling av mannen.

Årsaken til det var det de kaller en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.

I tiltalen som ble tatt ut mot mannen i januar i år, kommer det frem at det er 12 fornærmede, hovedsakelig unge jenter, noen under 14 år.

Saken oppdateres.