AVSPERRET: Politiet vil gjennom dagen foreta avhør. – En god del av formiddagen vil gå med til å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt.

Sarpsborg: To menn pågrepet etter alvorlig voldshendelse med slagvåpen og kniv

To menn er kjørt til sykehus etter voldshendelsen i Sarpsborg tidlig søndag morgen. Hendelsesforløpet er fortsatt uklart, sier politiet.

Politiet fikk melding om hendelsen, som fant sted utendørs, like før klokken 05 søndag.

– Vi vet at det har vært flere involvert. Vi jobber med å få oversikt over hvem som har vært på stedet, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt til VG klokken 08:20.

Han bekrefter at det er benyttet slagvåpen og kniv i forbindelse med voldshendelsen. Per nå er det to personer som har status som pågrepet.

De to skadede mennene er kjørt til Kalnes sykehus, men politiet har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget.

– Ut i fra de initielle meldingene om at om at det er benyttet kniv anser vi det som alvorlig, sier Sveen.

ETTERFORSKER: Politiet har sperret av to områder i forbindelse med etterforskningen.

Politiet har sperret av et område ved Sparta Amfi, der voldshandlingen ifølge politiet skal ha skjedd.

I tillegg er det sperret av ytterligere ett område som anses som relevant i etterforskningen. Kriminalteknikere er på stedet og foretar undersøkelser.

– Området blir ikke frigjort før de har undersøkt stedet. Vi må påregne at det blir avsperret i god tid fremover, sier Sveen.

ÅSTED: Politiet har sperret av et område ved Sparta Amfi. Her skal voldshendelsen ha skjedd.

– Nå jobbes det i etterforskningssporet og vi vil foreta avhør. Nå blir det etablert en etterforskningsledelse ved distriktet som i større grad vil kunne komme med noe mer informasjon etter hvert. En god del av formiddagen vil gå med til å danne seg et bilde av hendelsesforløpet, sier operasjonslederen.

Politiet vil komme tilbake med flere opplysninger utover dagen.

