Alvorlig voldshendelse i Sarpsborg: To til sykehus

To menn er kjørt til sykehus og to menn er pågrepet etter en alvorlig voldshendelse i Sarpsborg tidlig søndag morgen.

Politiet fikk melding om hendelsen, som fant sted utendørs, like før klokken 05 søndag.

Situasjonen på stedet var uoversiktlig, opplyser operasjonsleder Tom Sandberg til VG klokken 06.35.

De to skadede mennene er kjørt til Kalnes sykehus, men politiet har foreløpig ikke oversikt over skadeomfanget.

– Hvor alvorlig det er, vet vi ikke før de er undersøkt av helse, sier Sandberg.

Han ønsker foreløpig ikke å si noe mer om hvordan de to ble skadet, men bekrefter at to menn er pågrepet etter hendelsen.

– Vi har ikke oversikt over alle de involverte ennå. Nå samler vi trådene, sier operasjonslederen.

Sandberg ønsker på nåværende tidspunkt heller ikke å svare på om det er gjort beslag av våpen.

Krimteknikere er på vei til gjerningsstedet.

Politiet vil komme tilbake med flere opplysninger utover dagen.

