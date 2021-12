RART: Kristian Fredrik Meyer Ødegard i Studentorganisasjonen Agder (STA) synes det er rart at UiA ber ansatte ha hjemmekontor, når studentene blir bedt om å møte som normalt.

Studenter reagerer på hjemmekontor-grep

Studenter ved Universitetet i Agder (UiA) reagerer på at ansatte blir oppfordret til å ha hjemmekontor, mens de selv blir bedt om å møte på fysisk skoleeksamen. Sjekk status for ditt studiested lenger ned i artikkelen.

Av Ivar Brandvol

Publisert: Nå nettopp

– Vi i STA synes det er veldig rart at UiA nå ber ansatte vurdere hjemmekontor og digitale møter, men de vil ikke endre eksamen til hjemmeeksamen for studenter. Det virker som de glemmer at dette er en utdanningsinstitusjon, sier Kristian Fredrik Meyer Ødegard i Studentorganisasjonen Agder (STA).

Han opplyser at de har forsøkt å få ledelsen til å snu, så langt uten hell.

– Når det gjelder skriftlig skoleeksamen er vårt inntrykk at studenter lar være å teste seg før eksamen. Og at mange vil dra på eksamen med symptomer. Det har også skjedd at studenter tester positivt etter endt skoleeksamen, sier han.

UiA: Viser til regjeringen

Universitetet i Agder

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen svarer slik på kritikken:

– Når vi har planlagt eksamensgjennomføringen har forutsigbarhet for studentene og kvalitet i eksamensgjennomføringen vært avgjørende. De fleste av våre eksamener er nå hjemmeeksamener, men der hvor utstyr eller tilsyn er nødvendig gjennomfører vi eksamen på campus, sier Smith-Tønnessen.

Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen.

Hun opplyser at de følger nasjonale og lokale retningslinjer:

– Regjeringen har anbefalt at vi øker bruk av hjemmekontor, og det følger vi opp ved UiA.

OsloMet: Bekymret for rushtid

Studentparlamentet ved OsloMet har tidligere bedt om hjemmeeksamen.

Rolf Martin Aspenes er studentleder ved OsloMet. De har bedt ledelsen endre til hjemmeeksamen, men er foreløpig ikke hørt.

– Vi får mange henvendelser fra studenter som er bekymret for ha fysisk eksamen. De påpeker at starttidspunkt på eksamen ofte er satt i rushtiden, slik at studentene må ta fulle busser og t-baner til eksamenslokalet. Videre kommer det tilbakemeldinger om at de er bekymret for at andre studenter skal delta, selv med symptomer på korona, sier Aspenes.

Han sier også at studentene ikke opplever at OsloMet følger sine egne tiltak, når det kommer til avstand og vask av eksamenslokalet.

– Disse bekymringene mener vi burde være nok til at ledelsen legger om eksamensformen, sier Aspenes.

NTNU: Studentene er delt

Ved Norges største universitet, NTNU, er studentene delte, opplyser Andreas Kndudsen Sund ved Studenttinget.

Flere studenter ved NTNU ønsker seg fysisk eksamen, ifølge ledelsen ved Studenttinget.

– Det er noen studenter som er bekymret for smitte, men også mange som sier at det er viktig å få gjennomført fysisk eksamen nå. Det er ingen lette valg i denne situasjonen, sier han.

– Det er mange typer emner hvor det er svært vanskelig å gi en rettferdig karakter på hjemmeeksamen, og noen studenter har snart en hel bachelorgrad uten bokstavkarakter, dermed er det viktig å gjennomføre fysiske eksamener så lenge det fortsatt er trygt.

Universitetet i Oslo (UiO): Ber sårbare studenter melde fra

– Det er mange som ikke er klar over at de har rett på tilrettelegging, sier studentleder ved UiO Jørgen Hammer Skogan.

På UiO er 85 prosent av eksamener digitale eksamener eller hjemmeeksamener. Beskjeden fra UiO er at de siste 15 prosentene som er fysiske eksamener, er i fag som er vanskelig eller umulig å gjennomføre som hjemmeeksamener, ifølge studentleder Jørgen Hammer Skogan.

Jørgen Hammer Skogan.

– Nå er det viktig at de som er ekstra sårbare får god tilrettelegging, for eksempel ved tilgang på egne rom. Studenter har rett på tilrettelegging, og denne retten må kommuniseres bedre til studentene. Det er mange som ikke er klar over at de har rett på tilrettelegging, eller hvor de skal henvende seg, sier Skogan.

Universitetet i Tromsø: Få henvendelser

Victor Zimmer, leder for studentparlamentet ved UiT.

Ifølge leder for Studentparlamentet, Victor Zimmer, er det hovedsaklig lagt opp til hjemmeeksamen.

– Vi har ikke mottatt noen henvendelser fra studenter som opplever problemer med den nåværende eksamenssituasjonen, sier Zimmer.

Universitetet i Sørøst-Norge: Alt digitalt

Victor Simonsen.

Victor Simonsen er leder for Studentdemokratiet ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– USN har fra i dag hovedsakelig digital undervisning og digitale hjemmeeksamener, etter tilbakemeldinger fra studenter som har vært redde for å møte opp på eksamen. Så vi mener det er utrolig bra at USN jobber hardt for å klare å legge om eksamen, for å ivareta studentene, sier Simonsen.

Universitetet i Stavanger: Få tilbakemeldinger

Fordelingen ligger på ca. 80 prosent hjemmeeksamen og 20 prosent skoleeksamen, ifølge den lokale studentorganisasjonen.

– Vi har fått veldig få tilbakemeldinger fra studentene om akkurat dette nå i år, sier leder Eira Aas Eide.