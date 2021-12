forrige



Bolighus brant ned i Drammen - familie på fire savnet

Fire personer er ikke gjort rede for etter at et eldre trehus i Svelvik i Drammen kommune brant helt ned natt til mandag.

Det var ved 02.30-tiden natt til mandag at politiet meldte om en kraftig brann i et bolighus helt sør i Drammen kommune.

Gjennom natten forsøkte brannvesenet i flere timer å slukke den kraftig brannen, men klokken 05.16 konstaterte politiet at huset var brent helt ned.

Da skrev de også at de ikke hadde fått kontakt med de fire personene som er registrert på adressen.

I en pressemelding like før klokken 08 sier politistasjonssjef Øyvind Aas ved Drammen politistasjon at det er for tidlig å si noe om mulig årsak til brannen.

Overfor VG bekrefter Aas at de savnede etter brannen er en familie på fire.

Politiet frykter at de fire var inne i huset da det brant.

– Den tiden som går nå uten at vi blir kontaktet, gjør at bekymringen om at de var i huset bare forsterkes.

Tidligere mandag sa Aas til VG at de ikke hadde noen indikasjoner på at familien har vært andre steder.

– Hvis fire personer har omkommet i brannen, så er dette er en dypt tragisk hendelse.

Beboernes nærmeste pårørende er varslet om brannen.

Rykket med alt av ressurser

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 02.21.

– Vi rykket ut med det vi hadde av ressurser fra flere stasjoner, sier vaktleder Harald Kleppo ved Sør-Øst 110-sentral til VG klokken 07.30.

Han fortsetter:

– Det var overtent da vi kom til stedet.

Kleppo ønsker ikke å si noe om det videre forløpet.

– Vi er fortsatt på stedet og driver med etterslukking, sier han.

Politistasjonssjef Aas sier til VG at huset ikke var mulig å redde.

– Berører hele lokalsamfunnet

Ledelse og kriseteamet i Drammen kommune er varslet og er i gang med å iverksette nødvendige tiltak, opplyser politistasjonssjef Aas.

Ordfører Monica Myrvold Berg i Drammen kommune sier til VG i morgentimene at kommunen vil bistå så langt det er mulig.

– Vi bistår der vi kan, også med kriseteam om det blir nødvendig. Men situasjonen håndteres nå av politiet, mens vi blir orientert underveis, sier hun.

Hun legger til:

– Berger er et lite lokalsamfunn, hvor de fleste kjenner hverandre. Så dette er en brann som berører hele lokalsamfunnet i veldig stor grad. Det er derfor viktig at man tar vare på hverandre i en vanskelig tid, samtidig som kommunens tjenester skal være tilgjengelig for dem som trenger det.

Ordføreren var tilfeldigvis oppe etter at hun slet med å få sove i natt. Da oppdaget hun flere meldinger om brannen på mobilen. Det kommunen kan bistå med er å ta vare på involverte med kriseteam, samt praktiske gjøremål, forteller hun.