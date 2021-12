Slåss om student-millioner

I februar vedtok Stortinget at studenter skulle få inntil 779 millioner kroner ekstra i pandemi-støtte. Nå vil regjeringen redusere støtten med flere hundre millioner. Frp ber dem om å snu.

Av Ivar Brandvol

– Ingen vet hvordan verden ser ut i januar, sier utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp). Han er blitt utfordret i Stortinget av Frp, fordi regjeringen vil trekke tilbake millioner som var øremerket studenter.

I budsjettet sitt skriver regjeringen at de vil redusere støtten med 278,8 millioner kroner. Årsaken er at ikke mange nok benyttet seg av den.

Midlene som står ubrukt trekkes tilbake - men hva millionene skal brukes til skaper storm. Roy Steffensen (Frp) mener et premiss i Stortingsvedtaket blir brutt - og har sendt skriftlig spørsmål til Stortinget.

– Nå har jeg utfordret statsråden, for det skal bli interessant å høre hva som har endret seg siden i vår da Ap/Sp var enig med Frp i at ubenyttede midler skulle gå til andre studentformål, sier Steffensen.

– Løper fra tidligere lovnader

– Her løper Borten Moe fra tidligere lovnader, og viser med all tydelighet at studentvelferd er noe Ap/Sp var veldig flinke på i opposisjon, men som de ikke leverer på i posisjon. Regjeringspartiene var høylytte kritikere av vår studentpolitikk i åtte år, men mens vi utførte et studentløft i 8 år, har regjeringspartiene valgt å gjøre studentene til en salderingspost ved første anledning, sier Roy Steffensen (Frp).

Roy Steffensen (Frp).

Han var leder i utdanningskomiteen i i fire år, men sitter nå i finanskomiteen.

– Men føler jo sterkt eierskap til studentmilliarden da det var jeg som lanserte den, sier Steffensen til VG.

– Helt vanlig at ubrukte midler tilbakebetales

– Det ble bevilget ekstra midler som et krisetiltak. Så var krisen litt mindre i en periode og midler ble stående ubrukt. Da er det naturlig at bevillingen reduseres. Det er også helt vanlig at ubrukte midler betales tilbake. Jeg vil understreke at hvis pandemien fortsetter å utvikle seg, er krisemidlene noe vi må se på igjen, sier Borten Moe.

Utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Det var i februar i år avt Stortinget vedtok en krisepakke til studenter verdt 779 millioner kroner, den var tenkt slik:

Tilleggslån gjennom Lånekassen for studenter som mistet arbeidsinntekt - 40 prosent kunne gjøres om til stipend.

Styrke studentsamskipnadene med 50 millioner kroner slik at de kan ansette studenter som skal sørge for sosiale tilbud til andre studenter.

20 millioner kroner til sosiale lavterskeltilbud for studenter.

10 millioner til forsterkede tiltak for å ivareta studenters psykiske helse.

Det gjøres midlertidig unntak fra borteboerkravet for vårsemesteret 2021 som betyr at du kan bo hjemme hos foresatte og fremdeles få lånet ditt omgjort til stipend.

Det gjøres midlertidig fritak for inntektsgrensen ut året for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.

Samskipnadene har stående 27 millioner

Mange av millionene ble aldri brukt. Ifølge Khrono har universitetene og høyskolene disse midlene stående igjen:

UiO: 8 millioner

USN: 6 millioner

OsloMet: 4 millioner

I tillegg kommer de ulike Studensamskipnadene, som samlet skal sitte igjen med nesten 27 millioner kroner.

– Alvorlig

Tuva Todnem Lund i Norsk Studentorganisasjon sier de er skuffet - og peker på at Sp, Ap og Frp var enige om at midlene som ikke ble brukt, skulle komme studentene til gode.

– Dersom utdanningsministeren fortsatt vil trekke tilbake midlene og kutte støtten neste år, håper vi at statsministeren eller finansministeren griper inn. Dette er penger som studentene sårt trenger. Det er alvorlig hvis Sp går tilbake på denne lovnaden, sier Todnem Lund.