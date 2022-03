TO MOT OG EN TYST: Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er mot Nato, leder Audun Lysbakken vil ikke svare og nestleder Kirsti Bergstø er mot.

SV-toppene sier fremdeles nei til Nato

Kun én av SVs stortingsrepresentanter sier at hun er for norsk Nato-medlemskap. Men to av partiets mest profilerte politikere nekter å si hva de mener.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

SV-leder Audun Lysbakken vil ikke si hva han mener om norsk medlemskap i Nato. Det vil heller ikke Kari Elisabeth Kaski, SVs stjerneskudd og partiets fremste finanspolitiker.

Men det vil begge nestlederne, Torgeir Knag Fylkesnes og Kirsti Bergstø, som forsvarer dagens linje.

Denne helgen startet Oslo SV Nato-debatten i partiet som ble tuftet på nettopp motstand mot norsk Nato-medlemskap.

VG har spurt alle SVs 13 stortingsrepresentanter om hva de mener:

Én er for norsk Nato-medlemskap

Åtte er mot

Tre vil ikke si hva de mener

Én har ikke bestemt seg

SPLITTET: SVs stortingsgruppe er ikke enige om norsk Nato-medlemskap. Bak fra venstre: Kathy Lie, Kari Elisabeth Kaski, Birgit Oline Kjerstad, Lars Haltbrekken, Freddy André Øvstegård, Andreas Sjalg Unneland, Ingrid Fiskaa, Marian Hussein, Grete Wold og Mona Fagerås. Foran fra venstre: Torgeir Knag Fylkesnes, Audun Lysbakken, Kirsti Bergstø.

Én åpen Nato-venn

Nordland-representant Mona Fagerås sier til VG at hun er for norsk Nato-medlemskap, og at hun er enig med de 45 partifellene som i et VG-innlegg ber SV oppdatere sikkerhetspolitikken sin.

I dagens partiprogram står det blant annet:

«NATO er ikke først og fremst en forsvarsallianse, er ikke basert på et reelt interessefellesskap og knytter Norge farlig tett til USA.»

«Medlemskapet gjør det mer sannsynlig at Norge trekkes inn i stormaktskonflikter.»

«NATOs opprustning, østutvidelse og krigføring mot andre land har ført til økt uro i verden.»

ALENE: Mona Fagerås er den eneste av SVs stortingsrepresentanter som sier at hun er for norsk Nato-medlemskap.

– Åpen for å revurdere

Andreas Sjalg Unneland sitter på Stortinget for Oslo SV. Han tilhører flertallet i stortingsgruppen, som er mot norsk Nato-medlemskap.

– Men jeg er mindre skråsikker enn hva jeg var før. Og jeg er glad for at vi skal ha en debatt i partiet, og da er jeg villig til å lytte til gode argumenter både for og imot, sier han, og legger til:

– Jeg er åpen for å revurdere mitt Nato-standpunkt hvis det er gode argumenter for det. Men foreløpig mener jeg Norge bør søke andre forsvarsallianser.

Unneland sier han blir skremt av å se Russland invadere et naboland med en demokratisk valgte regjering.

– Utviklingen i Russland mot et fascistisk autoritært regime som er villig til å sette folkeretten til side tydeliggjør behovet for å være del av sterke forsvarsallianser. Så må vi ta stilling til hvilke allianse det skal være.

MINDRE SKRÅSIKKER: Anders Sjalg Unneland er mindre skråsikker i sin Nato-motstand etter Russlands invasjon av Ukraina.

Nestledere: Ut av Nato

Torgeir Knag Fylkesnes er nestleder i SV.

– Jeg står fast ved SVs motstand mot Nato. Samtidig er det sikkerhetspolitiske bilde i verden er i radikal endring. Da er det naturlig at vi diskuterer alt rundt det. Også vårt Nato-standpunkt, og hvordan vi skal forholde oss til Russland og et ustabilt USA. Vi er nødt til å se alt i et nytt lys.

Fylkesnes avviser dermed ikke en justering av partiets kurs i utenriks- og forsvarspolitikken på landsmøtet neste år.

– Jeg er selv genuint nysgjerrig på hva jeg ender på i denne diskusjonen. Sikkerhetspolitikken til land i Europa er i voldsom endring. Men jeg står ennå last og brast ved SVs ønske om å bevege seg ut av Nato.

RADIKAL ENDRING: SVs Torgeir Knag Fylkesnes er ennå motstander av norsk Nato-medlemskap.

Nestlederkollega Kirsti Bergstø er på samme lag:

– Nato-standpunktet står seg. Det er lite med Nato som har blitt endret, sier hun til VG.

– SVs alternativ til Nato i dagens program er et nordisk forsvarssamarbeid. Så vil debatten frem mot landsmøtet peke på om det er andre alternativ som peker seg ut eller andre veivalg man ønsker å ta, fortsetter hun.

– Men du har allerede bestemt deg?

– For min del er det ingenting som har endret seg i mitt syn på norsk Nato-medlemskap. Jeg mener fremdeles at Norge er tjent med en annen alliansetilknytning enn Nato, svarer Bergstø.

SVARER IKKE: Kari Elisabeth Kaski «vil ikke konkludere» i SVs Nato-debatt.

Kaski: Vil ikke svare

Kari Elisabeth Kaski tilhører Oslo SV, partilaget som har satt i gang Nato-debatten.

Hun har tidligere sagt at Russlands angrep på Ukraina endrer veldig mye i internasjonal og europeisk sikkerhetspolitikk – og at hun ønsker en god og åpen diskusjon velkommen.

Men hun vil ikke si hva hun selv mener om norsk Nato-medlemskap.

– Jeg syns ikke det er naturlig at jeg som stortingsrepresentant konkluderer før vi har startet debatten i partiet. Det vil være å kortslutte noe vi skal ha gode runder på, sier Kaski til VG.

– Jeg har alltid vært imot

Sør-Trøndelags Lars Haltbrekken er på linje med SVs partiprogram.

– Det har vært svært gode grunner for vår motstand mot Nato, særlig de siste årene med tanke på Natos «out of area»-strategi. Så er jeg fortsatt motstander av norsk Nato-medlemskap, men jeg synes også at det er helt riktig å ta den debatten som nå seiler opp når verden forandrer seg så dramatisk som den gjør.

Også Marian Hussein fra Oslo, som forsvarte dagens Nato-standpunkt på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen, og Freddy André Øvstegård fra Østfold er mot norsk Nato-medlemskap.

– Jeg er motstander. Men har alltid ment at et alternativ må være klart før man faktisk går ut, sier Øvstegård.

MOT NATO: SVs Marian Hussein mener SV skal mene det samme som de alltid har ment.

Ingrid Fiskaa fra Rogaland sier til VG at hun er mot norsk Nato-medlemskap, men at hun er sykemeldt og derfor ikke kan kommentere saken ytterligere.

Buskerud-representant Kathy Lie er også motstander:

– Jeg har alltid vært imot, av de gode grunnene som står i programmet vårt. Så skjer det ting i verden, og jeg ser at debatten har startet. Jeg tenker at det er bra å ha en ordentlig debatt om vårt endelige standpunkt gitt det som skjer i verden nå.

Grete Wold fra Vestfold er fortsatt på gjerdet:

– Jeg har ikke konkludert. Men situasjonen vi står i nå presser frem en diskusjon og jeg ønsker debatten velkommen. Det er gode argumenter på begge sider, sier Wold til VG.

IKKE RETT TIDSPUNKT: Birgit Oline Kjerstad mener ikke den pågående krigen er rett tidspunkt for å endre SVs standpunkt i sikkerhetspolitikken.

Ikke problem med forsvarsallianse

Møre og Romsdal-representant Birgit Oline Kjerstad ønsker også debatten velkommen, men vil ikke si hva hun selv lander på.

– Nei, jeg tenker ikke at dette er det rette tidspunktet for meg å ta stilling på. SV sitt problem med Nato-medlemskapet har vært atomvåpen og særlig intervensjonene Norge har blitt dratt indirekte inn i, ikke forsvarsalliansen i seg selv, sier hun og fortsetter:

– At diskusjonen kommer er kanskje naturlig, men Nato-spørsmålet, mener jeg er en diskusjon som må tas bredere, og med litt mer avstand til den akutte situasjonen i Ukraina.

TYST: Hva mener Audun Lysbakken om Nato? Det vil han ikke svare på. Han viser utover det til partiets standpunkt i partiprogrammet.

Lysbakken: Vil ikke svare

SV-leder Lysbakken vil ikke stille til intervju om SVs Nato-standpunkt. VG har stilt Lysbakken spørsmål om hva han synes om norsk Nato-medlemskap. Det svarer han ikke på.

– Det er naturlig at det blir debatt i partiet om sikkerhetspolitiske veivalg når situasjonen i Europa forandres så drastisk. Denne debatten skal vi legge til rette for, og ta med takhøyde og grundighet, da er det ikke naturlig at jeg som partileder går for langt i å konkludere eller ta stilling til spørsmålet, skriver Lysbakken i en e-post til VG.