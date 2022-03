Nordmannen Mikhail Izymtsev risikerer å bli straffeforfulgt, om han hjelper 14-åringen Timofi fra Ukraina til Norge.

De som henter ukrainske flyktninger, kan bli straffet: − Så grotesk!

UDI minner om at alle som hjelper ukrainere uten gyldige papirer, kan bli straffet for menneskesmugling: – Helt barbarisk, sier advokat Randi Hagen Spydevold.

Over en million ukrainere har krysset grensen til naboland for å unnslippe krigen. Flere nordmenn vil reise til Polen for å bringe flyktninger til trygghet i Norge.

Men Utlendingsdirektoratet (UDI) understreker at transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regner som menneskesmugling, som er straffbart.

– Så grotesk! Det går ikke an å si noe sånt nå, sier Randi Hagen Spydevold til VG.

Advokaten ble i 2009 tiltalt for menneskesmugling, etter at hun hentet hjem to jenter som mot sin vilje ble ført ut av Norge til Iran.

– Det var ikke mulig for meg å gjøre noe annet. Du kan ikke unnlate å hjelpe på grunn av regelryttere. Enhver som har et hjerte, tenker ikke på om hun får straff.

Må ha biometrisk pass

Ukrainere bare kan reise visumfritt til Norge hvis de har biometrisk pass, altså en innebygd elektronisk mikroprosessorbrikke. Ukraina har utstedt slike siden 2016.

Men mange ukrainere har bare nasjonale ID-papirer. Den 14 år gamle ukraineren Timofi, som ønsker å komme til tanten i Haugesund, har ikke biometrisk pass.

Norsk-russiske Mikhail Izyumtsev fra Kristiansund har reist til grensen mellom Polen og Ukraina for å hjelpe Timofi og andre krigsflyktninger som vil til Norge.

– Det er en skam, sier Izyumtsev til VG om at han trues med straffeforfølgelse.

Ifølge utlendingsloven kan menneskesmugling straffes med bot eller fengsel inntil tre år.

– Moralsk forkastelig

Advokat Kim Gerdts bruker samme uttrykket.

– Det er meningsløst å straffeforfølge dem som prøver å redde mennesker i nød eller krig. Det er moralsk forkastelig, en skam for lovverket som blir praktisert i en slik sammenheng.

Gerdts har som sin kollega Randi Hagen Spydevold vist et brennende engasjement: Han har i tre perioder i 2015 og 2019 vært ved Middelhavet for å hjelpe båtflyktninger.

– Alle som har hjulpet i Hellas, gjør det fordi det er noe som er større om dem selv, Trusler om straff vil ikke hindre at mennesker hjelper, sier Oslo-advokaten til VG.

Så snart organisasjonen Dråpen i havet er på plass ved den ukrainske grensen, vil Gerdts selv reise til Polen for å hjelpe de flyktningene.

– Jeg vil yte menneskelig bistand til mennesker i nød, spre mat, medisiner og helsehjelp.

Han sier loven kan være så mye – og trekker tråden tilbake til andre verdenskrig:

– Loven kan være feil eller riktig. De som hjalp Anne Frank, brøt loven. De som myrdet den jødiske jenta i Bergen-Belsen, fulgte loven. Det er lov å tenke selv.

– Må gjøre unntak

Advokat Spydevold mener at UDI må gjøre unntak fra hovedregelen om biometrisk pass:

– Det gjorde de på tolv timer for flyktningene som ble hentet ut fra Afghanistan. De fikk oppholdstillatelse mens de satt på flyet. Ingen av dem hadde dokumenter.

Spydevolds egen sak endte med at hun fikk påtaleunnlatelse uten vilkår. Hun ble av Ny Tid kåret til Årets nordmann i 2009.

FNs høykommissær for flyktninger opplyser at Polen og Ungarn har tatt imot nær 700.000 av de i overkant av en million flyktningene som har rømt fra krigshandlingene i Ukraina.

Torsdag møter justisminister Emilie Enger Mehl sine kolleger i Brussel for å diskutere flyktningsituasjonen i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina.

– 27 EU-land ble onsdag enige om å innføre midlertidig beskyttelse for ukrainere. Norge har ennå ikke landet en beslutning, sier generalsekretær i NOAS Pål Nesse til VG.

– Relokalisering det beste

Han forstår at folk reagerer på UDIs trusler om straffeforfølgning.

– Det beste botemiddelet er Norge og UDI kommer raskt i gang med relokalisering, altså deltar i et europeisk samarbeid om ansvarsdeling for ukrainske flyktninger.

Lederen for Norsk organisasjon for flyktninger (NOAS) mener de er viktig at asylsøkerne kommer til det nasjonale ankomstsenteret i Råde i Østfold og blir registrert.

– Hvis flyktninger blir hentet på all verdens vis utenom, undergraver vi det som bør være et godt, effektivt og oversiktlig system, sier Pål Nesse i NOAS.