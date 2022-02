MÅTTE SVARE: Hadia Tajik (Ap) fikk spørsmål om sin pendlerboligsak i Aps sentralstyre mandag.

Hadia Tajik om pendlerboligsaken: − Har fullstendig feilvurdert

Ap-nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik medgir at hun har gjort en klar feilvurdering i håndteringen av spørsmålene rundt hennes pendlerbolig.

Mandag ettermiddag måtte Tajik stå skolerett i Aps eget sentralstyre. Det skjedde etter at tre av de aller mektigste i LO-systemet gikk ut med åpen kritikk av henne i VG tidligere mandag:

LO-sjefen selv, Peggy Hessen Følsvik, Fagforbund-leder Mette Nord og Fellesforbund-leder Jørn Eggum krevde at Tajik skulle legge alle kortene på bordet, for å gjenvinne tilliten etter pendlerboligsakene:

VG har tidligere avslørt at Tajik da hun ble politisk rådgiver i 2006, fikk skattefri pendlerbolig på bakgrunn av en leiekontrakt hun aldri benyttet seg av. Hun sa i den forbindelse at hun i stedet valgte å bo hos sine foreldre når hun var hjemme i Rogaland, og at hun bidro med å betalte utgifter der.

Hun har imidlertid ingen dokumentasjon på dette, og opplyste aldri Statsministerens kontor om endringen i sin bosituasjon.

Følsvik, Eggum og Nord varslet også at de ville ta opp dette i Aps sentralstyremøte, der de alle er innvalgt.

Tajik bekrefter overfor VG at hun tok kraftig selvkritikk, og at dette var hennes budskap til sentralstyret:

– At jeg har fullstendig feilvurdert denne saken, og alle de spørsmålene som den har utløst. Jeg har brukt en del tid på å komme tilbake med svar til dere i VG og andre. Det handler om at det er spørsmål som ligger langt tilbake i tid, og jeg vil at alt jeg svarer skal være så dokumentert og skikkelig som mulig. En annen grunn er at en del av det dere spør om handler om familien min. De er ikke offentlige personer, og jeg føler meg ikke komfortabel med det søkelyset dere setter på dem. Mens jeg er en offentlig person, og må selvsagt tåle det, sier Tajik til VG mandag kveld.

GIKK UT: LO-leder Peggy Hessen Følsvik (fra venstre), Fellesforbund-leder Jørn Eggum og Fagforbund-leder Mette Nord.

Jørn Eggum pekte i VG-intervjuet også på at han har fått mange tilbakemeldinger fra medlemmer som er skuffet.

– Ingen har krav på tillit, heller ikke jeg. Det er ikke tvil om at jeg har gjort feilvurderinger, sier Tajik, og utdyper:

– Jeg burde – da jeg ikke benyttet meg av leiekontrakten jeg hadde inngått, gitt rask beskjed til min arbeidsgiver slik at de visste at jeg bodde hos foreldrene mine og var med og dekke husholdningsutgifter der. Hvis jeg hadde gjort det ville alt vært mye lettere i dag, og det ville vært lettere å etterprøve det jeg nå har fortalt om.

Tajik innser også at svarene hun har gitt, har utlyst nye spørsmål, sier hun.

– Kritikken fra LO viser at jeg burde svart tydeligere på et tidligere tidspunkt. Det jeg har svart har bare utløst ytterligere spørsmål, inkludert hos LO-ledelsen, sier arbeidsministeren.

– La du frem noe nytt overfor sentralstyret?

– Jeg har prøvd å gå opp løypa for å få opp mest mulig informasjon, og spurt foreldrene mine, men vi hadde ikke noen skriftlig avtale, vi avtalte bare muntlig at jeg skulle dekke løpende utgifter. Det dreier seg om store og små innkjøp, sier Tajik.