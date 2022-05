OVERVÅKER: Etterforskerne har tilgang til internasjonale databaser i arbeidet med å avdekke og forebygge nettovergrep. Her er avsnittsleder Haugland og førstebetjent Ytterdal.

Sendte 2000 flere nett­overgreps­saker til politiet i fjor: − Stor økning

BRYN (VG) Kripos sendte 500 saker til politi­distriktene i 2020. Året etter sendte de 2000 flere.

Man vet ikke hvor mange barn i Norge som blir utsatt for seksuelle overgrep på nett. Fordi overgrep på nett og fysiske overgrep dømmes etter de samme paragrafene er det heller ikke lett å finne ut hvor mange som blir dømt for det.

– Vi vet at det er omfattende. Vi har mye tall – antall tips, antall personer som besitter eller distribuerer overgrepsmateriale, antall personer som vi mener betaler for direkteoverførte bestillingsovergrep fra sårbare land, sier Helge Haugland, avsnittsleder ved seksjon for internettrelaterte overgrep ved Kripos og fortsetter:







– Vi har en del tall, men vi vet ikke hvor konkret det er for selve omfanget av seksuelle overgrep på nett.

Ragnarok

I Kripos sine kontorer i Oslo sitter etterforskere i et kontorlandskap de kaller «Ragnarok».

Hit kommer tips og henvendelser om overgrep fra inn- og utland via internasjonale samarbeidspartnere.

De følger også med på det mørke nettet og de rundt 8000 IP-adressene i Norge som laster ned overgrepsmateriale på nett.

Haugland leder gruppen som gjennomgår alle henvendelsene som kommer fra nettplattformene.

KJERNEN: Helge Haugland er avsnittsleder for nettovergrep på Kripos. Til høyre står politiførstebetjent Renate Ytterdal, som jobber med forebygging hos Kripos.

For når det plinger inn mistanke om ulovlig materiale hos for eksempel Snapchat eller Kik eller Facebook sendes det videre og havner til slutt hos politifolkene i «Ragnarok», før det sendes til politidistriktene som skal etterforske sakene.

– Vi har hatt en ganske stor økning på det. Det har vært jevnt de siste tre årene, men fra 2020 til 2021 så vi en økning fra 500 til 2000 flere saker sendt til politidistriktene, sier Haugland.

Han forteller at mengden tips de har fått har vært stabilt høye de siste årene, men påpeker at Kripos klarer å håndtere flere tips enn før - og dermed blir flere sendt til politidistriktene.

Denne grafen viser antall tips Kripos har fått inn direkte, eller gjennom nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Den blå linjen viser antall tips totalt, og den røde viser antall tips som krevde mer etterforskning.

Haugland sier at det er vanskelig å si noe konkret om økningen, fordi noen av opplysningene oppdages automatisk av tilbyderne basert på referanseverdier. Enten leser for eksempel Snapchat kjente bilder automatisk eller en bruker melder fra.

Det betyr at det samme overgrepsmateriale som deles flere ganger vil utløse en ny sak.

– Det er bekymringen med seksualisert materiale av barn som ligger ute. Det er interesse for det og vi opplever at vi ikke får fjernet det. Så fort det er en interesse for noe så blir det liggende på nett og deles på ulike arenaer, forklarer Haugland.

Info Er du bekymret for et barn? Ungdom må vite at de kan snakke med sine foresatte eller andre voksne de stoler på, hvis de er bekymret for noe som har skjedd. I stedet for å dømme eller sette sanksjoner som oppleves som straff, er det bedre å forklare at det er lov å gjøre feil. Det viktigste er å snakke med barna. Still spørsmål og fortell om konsekvensene av ulovlig billeddeling – slik kan du hjelpe barnet ditt med å ta gode valg. Hvem sender de egentlig til? Er det lov? Er det greit? Og hva om bildet blir spredt videre? Har ditt barn opplevd å få bildene sine spredt? Her er noen råd: Ta skjermbilder og dokumenter hvem som har delt, og hvor og når det er delt.

Meld fra til den aktuelle applikasjonen eller nettjenesten.

Kontakt politiet på 02800, eller møt opp på nærmeste politistasjon. Du kan finne mer informasjon og hjelp på politiet.no Vis mer

Sender bilder selv

I 2021 ble det anmeldt 16,5 prosent flere seksuallovbrudd i Norge enn året før. Samlet sett utgjorde lovbrudd mot barn to tredjedeler av den økningen, ifølge politiets STRASAK-rapport fra i fjor.

Hvor mange av disse barna som ble utsatt for overgrep over nettet, har man ikke god statistikk over.

Denne grafen viser hvor mange anmeldelser politiet fikk inn for overgrep mot barn, inkludert anmeldelser som omhandler overgrepsmateriale.

Det overgrepsmaterialet kan komme fra noe politiet har advart om lenge: barn som sender seksualisert materiale av seg selv til overgripere.

De barna vil ikke havne i trøbbel med politiet, understreker Renate Ytterdal, politiførstebetjent i Kripos.

– Når personer under 18 år tar seksualiserte bilder av seg selv er det per definisjon overgrepsmateriale, men i en situasjon der en 13 år gammel jente sender bilder av seg selv til en voksen mann så er hun en fornærmet. Hun vil ikke få noe straff for det, forklarer Ytterdal.

ALDRI BARNAS SKYLD: Det er politiførstebetjent Renate Ytterdal klinkende klar på.

I 2020 fant Medietilsynet at 12 prosent av 13–18-åringer hadde i løpet av det siste året sendt eller delt et nakenbilde av seg selv, og 13 prosent av dem som har gjort dette, hadde fått betalt for det.

Rapporten fant også at 46 prosent av 13–18-åringene hadde blitt spurt om å sende eller dele et nakenbilde av seg selv. Andelen økte med alder, og var størst blant jentene.

42 prosent av dem som ble spurt om å sende eller dele et nakenbilde, ble spurt av en ukjent på nettet.

Ytterdal peker på at overgriperne kan bruke flere modus for å overbevise barn og unge om å dele materialet. Det kan være penger, trusler, eller at overgriperne utgir seg for å være en på samme alder.

– Vi forstår det kan være attraktivt for en ung jente å tjene lette penger. Om man først har flyttet den terskelen og tenker det ikke koster deg så mye å sende et bilde eller en video, så skjønner vi det – men kom til oss. Noe av det de da kan være med på å forebygge er at denne personen får utnyttet andre barn.

Ber flere anmelde

Overgrep tar ofte lang tid før blir anmeldt, og politiet er bekymret for at det betyr at nettovergripere får sjansen til å utnytte enda flere.

– Vi får for lite informasjon fra de som er utsatt, både barn og omsorgspersoner, så vi jobber hele tiden med å bli bedre med å nå ut med at vi ønsker informasjon tidligere, slik at vi kan avdekke en gjerningsperson før det blir flere fornærmede, sier avsnittsleder Haugland.

Han peker på at de finner gjengangere i sakene som kommer inn til dem, samt at flere gjerningspersoner ofte har mange fornærmede, som for eksempel i «OP Sandra» der en fotballdommer ble dømt til 16 års fengsel for nettovergrep mot 250 gutter.

– Alle som er kjent med et overgrep som begås både fysisk og på nett ønsker vi informasjon om så tidlig som mulig, sier Haugland.