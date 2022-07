UNNTAK: Pilotene i SAS gjør et unntak i streiken for å hente hjem turister uten noen annen mulighet til å komme seg hjem.

SAS flyr ned tomme fly for å hente strandede turister: 80 flyginger planlagt denne helgen

Lørdag flyr SAS 17 charterfly ned fra Norge for å hente hjem strandede turister. Denne helgen er det til sammen planlagt 80 flyginger fra Skandinavia.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandag gikk 900 SAS-piloter ut i streik. Lørdag er over 100 SAS-fly er innstilt.

Torsdag åpnet SAS for å gjøre unntak fra streiken og hente hjem strandede utenlandsreisende.

Fredag startet flygingen av tomme SAS-fly ned til ulike charterdestinasjoner som Chania og Split.

– Fredag hadde vi 18 flyginger. I helgen flyr vi til sammen 80 fly, ca. 50 på lørdag og 30 på søndag. Dette gjelder for hele Skandinavia. Ni av flyene skal fredag ha fraktet passasjerer til Norge, mens det lørdag er planlagt 17 flyginger tilbake til Norge, sier Tonje Sund, og sier at de er glade for å hjelpe folk hjem.

Tomme fly

På grunn av konflikten vil disse fly tomme ut, og ta med strandede passasjerer hjem.

– Vi jobber virkelig intenst for å få til disse flygingene, sier Sund til VG lørdag morgen.

FASTLÅST: Pilotstreiken har siden mandag rammet reiseplanene til mange nordmenn.

Uenige

SAS mener de tidligere har foreslått å gjøre unntak fra streiken for alle charterflyginger.

– Dette avslo pilotforeningene blankt. Ved tidligere konflikter har vi kunnet gjøre dette unntaket, og vi ble overrasket over avvisningen. Vi har endelig fått gjennomslag for noen unntak, slik at vi fredag kunne begynne å sende enkelte fly ut, sier Sund.

Leder i norske SAS-flygeres forening og nestleder i SAS Pilot Group, Roger Klokset, sier dispensasjonen for å fly hjem de som ikke hadde alternative måter å reise hjem var deres forslag.

– SAS ønsket å gjøre et unntak for all chartertrafikk. Det har vi sagt nei til, da det er en svært stor andel av den trafikken som ennå ikke er flyttet ut av ekte SAS, sier han til VG lørdag morgen.

Med dette menes flygninger med SAS Scandinavia og ikke SAS Connect eller SAS Link.

Venter fortsatt på Svalbard

For strandede turister på Svalbard er det fortsatt ingen nyheter å glede seg over. VG har tidligere skrevet om hvordan flystreiken isolerer Svalbard. Med innstilte SAS-fly er innstilt, og fullbookede Norwegian-fly er det vanskelig for innbyggerne og turistene på Svalbard og reise ut.

– Vi har sendt søknad om få hentet ut strandede turister på Svalbard, men venter fortsatt på godkjenning fra fagforeningene, sier Sund.