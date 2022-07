REDNING: Senterpartiets Geir Pollestad krysser fingrene for SAS – men vil ikke bla opp.

Sp-topp hyller statlig eierskap – sier nei til SAS

Sps Geir Pollestad frykter at selskaper med dårligere vilkår tar over hvis SAS går konkurs. Han vil likevel ikke at staten skal bli eier i SAS nå.

– Kampen for norske lønns- og arbeidsvilkår, norske piloter og norsk kabinpersonell har vært og er viktig fremover, sier parlamentarisk nestleder Geir Pollestad (Sp) til VG og legger til:

– Man kan gjerne være kritisk til SAS, men hvis de forsvinner og noe verre kommer, så er vi ett steg frem og to tilbake.

SAS-streiken går fredag inn i sin femte dag, og Riksmekleren kaller situasjonen helt låst.

– Jeg håper virkelig at man klarer å berge SAS, sier Pollestad som mener selskapet fortsatt tjener Skandinavia godt, men understreker at han ikke kan kommentere den pågående streiken.

SAS-MANN: Geir Pollestad holder seg på bakken i sommer – i motsetning til resten av året der han pendler til Oslo med fly.

– Aldri viktigere enn nå

Torsdag sa Peter Frølich (H) til VG at SAS vil stå igjen som lærebokeksempelet på hvor galt statlig eierskap kan gå.

– Jeg synes Frølich sitt utspill både er arrogant og historieløst, sier Pollestad.

Han hyller statlig eierskap:

– Å bruke det statlige eierskapet, i samspill med private aktører, har aldri vært viktigere enn nå, sier Pollestad.

Han viser til selskaper han mener det er viktig å ha nasjonal kontroll over: olje- og gasselskapet Equinor, gjødselkonsernet Yara, våpenprodusenten Kongsberg og kraftselskapet Statkraft.

Pollestad: For stor risiko

Til tross for ønsket om å berge SAS stille han seg bak regjeringen, og sier risikoen nå er for stor til å gå inn med egenkapital.

– Men det er et godt stykke derfra til holdninger om at konkurs er en del av naturens gang, sier Pollestad.

Han referer til Frølich sitt utsagn om at politikere må «akseptere konkurs dersom selskapet ikke har livets rett», og at nye vil komme til.

– Det er ingen naturlov som tilsier at luftfarten skal være et hardkjør mot mer lavpriskonsepter og press på lønns- og arbeidsvilkår, sier Pollestad og legger til:

– Jeg ønsker at selskaper som tjener fritidsreisende og forretningsreisende i Norge, skal være norske ansatte i norsk luftfart.

STRENG: Peter Frølich (H) er ikke nådig med kritikken av Senterpartiets tidligere SAS-standpunkt om eierskap, som han mener kunne ført til milliardtap.

I 2018 beholdt både Sverige og Danmark sine eierandeler i SAS – som er på 21,8 prosent, mens Norge gikk ut.

– Vi var skeptiske til nedsalget fordi vi ville opprettholde SAS som et delvis statseid selskap – og et skandinavisk selskap.

Han fastslår at statlig eierskap ikke er på agendaen nå.

– SAS må greie å restrukturere selskapet og komme opp på fote igjen før det blir aktuelt å vurdere, i tillegg er det fort sånn at «solgt er solgt», sier han.

TJENER FETT: SAS-sjef Anko van der Werff sliter trolig ikke med økonomien.

Vil ha skandinavisk modell

Den nederlandske SAS-sjefen Anko van der Werff har en lønn på minimum 12,5 millioner kroner. I tillegg får han nær 5 millioner til pensjon.

– Hva tenker du om at det når pilotene blir bedt om å ta støyten for å få ned kostnadene til selskapet?

– Jeg mener på generelt grunnlag at toppledere har for godt betalt. Forskjellene blir for store, og disse topplederne er jo ingenting verdt uten resten av organisasjonen, sier Pollestad.

Han mener statlig eierskap kan brukes til å gå foran på lavere lederlønninger.

– Det gjelder i selskaper der staten er inne i dag, i næringslivet generelt og det gjelder i SAS, sier Pollestad.

– Bør SAS-ledelsen vise mer måtehold når de krever det samme fra sine ansatte?

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi er opptatt av å opprettholde den skandinaviske arbeidslivsmodellen, også i luftfarten, sier Pollestad