SKYTEHENDELSE: Politiet er på Torshov i Oslo etter at det har blitt avfyrt skudd mellom to biler.

Avfyrt skudd på Torshov - tre personer pågrepet

Tre personer er pågrepet etter at det har blitt avfyrt skudd på Torshov i Oslo. Det er så langt ikke funnet skadede.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Artikkelen oppdateres.

Politiet er tirsdag kveld på Torshov i Oslo med mye ressurser etter at det har blitt avfyrt skudd på Torshov.

Politiet meldte om hendelsen klokken 20.25.

Tre personer er pågrepet, melder politiet klokken 21.09.

Politiet meldte tidligere at de søkte etter to biler som kjørte fra stedet like etter hendelsen. I en oppdatering melder politiet at de har kontroll på to biler de mener kan ha noe med hendelsen å gjøre.

Så langt har ikke politiet funnet noen som er skadet. Innsatsleder på stedet Nicolai Backe Henden, bekrefter at det er snakk om skudd mellom to biler.

– Det er ganske mange vitner, det er to uterestauranter like ved der det er blitt skutt. Det er også folk som bor i gatene, sier innsatsleder på stedet.

– Det er åpenbart noe kriminelt.

INNSATSLEDER: Nicolai Backe Henden bekrefter at det har blitt avfyrt skudd.

Operasjonsleder Guro Sandnes, sier til VG at de så langt ikke vet noe om hendelsesforløpet eller årsak.

– Vi fikk melding fra området om at det var flere som hørte det de antok som skudd eller smell.

– Vi søker etter tegn som kan belyse om det har vært skyting der. Vi har ingen skadede personer som er funnet i dette området. Vi må se etter andre spor som kan peke på et åsted.

Ambulanse og helse er på stedet. Politiet foretar seg vitneavhør, skriver VGs reporter på stedet. Politiet har sperret av et område ved Torshovgata og Per Kvibergs gate.

Torshov er et område i Oslo, like ved Grünerløkka og Sagene.

STOR UTRYKNING: Politiet er på Torshov i Oslo etter melding om avfyrt skudd.

– Alle løp

– Vi satt og så på film og hørte fire smell og at glass knuste, sier Ingrid, som bor i området, til VG.

Hun forteller at hun bor rett overfor baren Bruun-Larsen i Torshovgata, og at hun så folk på utsereveringen løpe inn i baren.

– Alle løp inn og ropte til hverandre at de måtte løpe inn. Det var ubehagelig, sier hun.

Et annet vitne som bor i området, forteller til VG at de hørte tre tydelige skudd. Politiet har ikke bekreftet hvor mange skudd som er avfyrt.

– Vi løp før å se hva som skjedde, og så masse folk løpe ned mot Torshov sentrum, forteller vitnet.