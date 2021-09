SAMARBEID: Sykehusene i Helse Sør-Øst har startet opp igjen koordineringsmøtene. Sjef ved Akuttklinikken Oslo universitetssykehus, Øyvind Skraastad, sier at kompetansen alvorlig covid-syke barn vil trenge, er mer sårbar enn på voksenintensiven.

Sykehusene i Helse Sør-Øst: − Forbereder samarbeid hvis barn blir alvorlig covidsyke

Oslo universitetssykehus forbereder en situasjon med covidsyke barn. – Kompetansen på barneintensiven er sårbar, sier klinikksjef ved Akuttklinikken.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

– Vi vet ikke hva dette blir. Det kan bli alt fra en «middels krusning» til en presset situasjon med alvorlig syke voksne og barn. Vi har ansvaret, og det er tungt. Intensivkapasitet er fortsatt en utfordring, sier klinikksjef Øyvind Skraastad ved Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Mandag er 25 covid-pasienter lagt inn på sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er 7 flere enn før helgen. Oslo universitetssykehus har ti av de innlagte pasientene. Fem av dem ligger på intensivavdeling. To av dem ligger på hjerte- og lungemaskin. Sykehuset har ingen covid-syke barn innlagt.

Skraastad sier til VG at man raskt kan komme i en situasjon der intensivkapasitet for barn blir et problem. Da vil løsningen måtte være å redusere antallet store og kompliserte operasjoner for barn ved Rikshospitalet.

Ingen sykehus har så langt i Delta-utbruddet meldt om alvorlig syke barn.

– Vi må ha beredskap for at noen barn og unge kan bli alvorlig syke. Det har gjennom hele pandemien vært en hårfin balansegang med knapp kapasitet som skal dekke et stort og sammensatt intensivbehov. Kompetansen barneintensiven trenger, er mye mer sårbar enn i resten av intensivvirksomheten, sier Skraastad.

FLYTTET PASIENTER: I mars var pågangen så stor av alvorlig syke covidpasienter at pasienter ble flyttet fra AHUS til andre sykehus i Helse Sør-Øst i intensivambulanse.

Sykehusene i Helse Sør-Øst samarbeider for å utnytte begrenset intensivkapasitet best mulig. I daglige møter har pasientstrømmen blitt styrt mellom blant annet Ahus, Oslo universitetssykehus og sykehusene i Innlandet og Vestre Viken. Intensivambulanse fraktet i den mest intense perioden voksne respiratorpasienter fra hardt pressede Ahus til andre sykehus.

Da bølge tre roet seg før sommeren, var det ikke lenger behov for daglige koordineringsmøter. Torsdag ettermiddag startet de opp igjen.

– Vi forbereder samarbeid hvis barn blir alvorlig syke. Sykehusene balanserer hele tiden mellom ulike oppgaver. Drift av intensivavdelinger med gjennomgående knapp kapasitet er en meget krevende arbeidsform for ansatte og ledere. Det er underlig at vi må bruke så mye krefter for å peke på behov for tilstrekkelige og målrettede tiltak, sier Skraastad.

Han sa til VG i august at «ansatte på overtid har sikret behandlingen av kritisk syke»

Mer begrenset kapasitet

Torsdag ettermiddag i forrige uke lå det 17 pasienter på intensivavdelinger på sykehusene i Helse Sør-Øst. Ti av dem lå på respirator. Ingen disse pasientene er barn, og bare 10–15 prosent av kapasiteten er i bruk.

– Vi har foreløpig et relativt lite antall covidpasienter. Når man ser det i forhold til det store antallet smittede, viser det tydelig at vaksinen beskytter mot alvorlig sykdom. Den er effektiv. Det å være uvaksinert gir en risiko for alvorlig sykdom og behov for innleggelse og respiratorbehandling, sier Skraastad.

Han sier at kapasiteten for intensivbehandling av alvorlig covidsyke barn er mer begrenset enn voksenkapasiteten.

– Vi har barneintensivenheter der en spesiell kategori intensivsykepleiere betjener barn. De har et særskilt erfaringsgrunnlag. Vi kan ikke uten videre flytte personale til avdelingen med de sykeste barna.

Det er til denne virksomheten sykehusene før pandemien leide inn spesialsykepleiere med erfaring fra universitetsklinikker i Sverige og Danmark

les også Toppforsker slår alarm om barn og «long covid»: – Burde ikke la barn utsettes for dette

Inntil videre og uten innlagte barn med covid-19, driver Oslo universitetssykehus sitt vanlige operasjonsprogram uavkortet.

– Vi prøver hele tiden å gjøre unna så mye som mulig i det planlagte operasjonsprogrammet slik at vi kan ta eventuelle alvorlig syke covidbarn uten at det går vesentlig ut over ventetid for planlagt behandling av andre barn, klinikksjef Skraastad.

Les også: Avdelingsleder: – Pasientene våre er yngre og uvaksinerte

– Gode prognoser

GODE PROGNOSER: FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen torsdag.

På regjeringens pressekonferanse torsdag sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg at barn og ungdom oftest får svært milde symptomer på covid-19. Opptil en tredjedel av smittede barn får ingen symptomer i det hele tatt.

I Norge har omtrent 140 barn vært innlagt på sykehus med covid-19 siden pandemien startet i mars 2020. Det er rundt 0,4 prosent av de som har fått påvist sykdommen i aldersgruppen 0–17 år.

Barna har ligget på sykehus i gjennomsnitt to døgn.

– Selv for de barna med det mest alvorlige sykdomsbildet er prognosene gode, sa Stoltenberg.

Hun sa også at risikoen for senskader ikke er særlig stor.

– Det betyr ikke at ikke noen barn kan få langvarige sykdommer, men det ser ikke ut til at dette er vanlig, sa Stoltenberg.

Les også: Intensivavdelingene: − Vi har aldri hatt så dårlig beredskap før en sommerferie