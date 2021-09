Bofellesskapet hvor mannen ble skadet ligger i Frøya kommune i Trøndelag.

Beboer ble skåldet under bading - brøt loven

Det var feil med utstyret, manglende opplæring og feil på systemnivå i saken hvor en mann i 60-årene ble alvorlig brannskadet under bading i en omsorgsbolig i Frøya kommune.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Det konkluderer Statsforvalteren i Trøndelag med etter en gjennomgang av saken.

Det var 27. april i år at mannen ble badet i omsorgsboligen. Han ble fraktet til sykehus med ambulanse samme dag. Først fire dager ble det avdekket alvorlige forbrenninger på Haukeland universitetssykehus. Omsorgsboligens ansatte hadde hadde vurdert mannen som akutt syk, men visste ikke hvorfor.

Etter en periode ble mannen skrevet ut, men i august døde han.

– Vi kjenner ikke dødsårsaken til pasienten. Vi var nesten ferdig med saken da vi ble gjort oppmerksom på at han døde. Det var overraskende. Det er ukjent om dette er en konsekvens av den opprinnelig skaden, sier fylkeslege Jan Vaage til VG.

I tilsyn har statsforvalteren avdekket at det var teknisk svikt i blandebatteriet som ble brukt til å fylle opp badekaret som mannen ble senket ned i.

Temperaturen på vannet ble heller ikke sjekket i tilstrekkelig grad. I tillegg har de funnet ut at skåldesperren ikke var riktig innstilt. Kommunen hadde heller ikke gitt de ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter, konkluderer statsforvalteren.

Til sammen utgjør dette et alvorlig brudd på helse- og omsorgspersonelloven, etter deres vurdering. NRK omtalte statsforvalterens konklusjon først.

– Mulig å tappe vann på 49 grader

– Vet dere hvor varmt vannet var?

– Nei, utfordringen med dette er at den ansatte ikke oppfattet at han hadde vært utsatt for for varmt vann. De ansatte trodde opprinnelig at han hadde en alvorlig hudsykdom. Det var først på sykehus at det ble avdekket at han var utsatt for skålding. Det betød at badekaret var tømt lenge før noen hadde mistanke om dette, sier Vaage.

– Det var mulig å tappe vann på 49 grader uten å overskride skåldesperren. Det var en person under opplæring som var ansvarlig, så da har vi konkludert med at det også var mangelfull opplæring, fortsetter han.

I tilsynssaken beskriver ansatte på Haukeland universitetssykehus at skadene var på omtrent 32 prosent av mannens kropp.

«Meget alvorlig»

Mannen er tidligere beskrevet som hjelpetrengende og uten språk. Han var beboer i et bofellesskap i kommunen. Boligen han bodde i er fra 1990-tallet.

– Han må ha hatt store smerter?

– Tjenestene avdekket ikke at han hadde ubehag. Han hadde alvorlige og dype forbrenninger av andre og tredje grad. Samlet sett dekket de en betydelig del av kroppen og det samsvarer med det du vil forvente av et bad, sier Vaage.

– Dette er en dypt tragisk hendelse som har berørt lokalsamfunnet, legger han til.

Den ansatte som badet mannen, har forklart at hen sjekket badevannet gjentatte ganger. Det er ikke tatt ut siktelse i saken og ingen har status som mistenkt.

– De undersøkelsene vi har gjort at ikke gitt oss grunn til å sikte noen, sier politiadvokat Christian Spets i Trøndelag politidistrikt til VG.

I avviket som ble skrevet etter hendelsen, som VG har fått innsyn i, beskrives hendelsen som «meget alvorlig». Videre i avviket foreslås det blant annet at det tekniske utstyret må sjekkes og at det må settes inn skåldesperre i alle kraner i kommunen bofellesskap.

Det foreslås også at varmtvannstankens temperatur må sjekkes. I tillegg ber den ansatte som skrev avviket om at det settes opp retningslinjer og gis opplæring til alle ansatte.

– Dette er en kjempetragisk sak. Vi skal bruke tiden på å gå gjennom tilsynssaken og iverksette tiltak for å sørge for at det aldri skjer igjen, sier ordfører i Frøya, Kristin Furunes Strømskag, til VG.

Dom i 2020

Det har også tidligere skjedd bad som har fått meget alvorlige følger i Norge. I februar 2019 ble Alf Johan Halvorsen (51) badet i for varmt vann i et bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune. Han fikk dyp annengradsforbrenning etter badet og døde på sykehus fire dager senere.

Halvorsen var multihandikappet, sterkt pleietrengende og uten språk. Det kom senere frem at badevannet holdt en temperatur på 70 grader.

En helsesekretær i 30-årene ble i 2020 dømt til åtte måneders fengsel for å ha senket Halvorsen i det glovarme badevannet. Fire av månedene ble gjort betinget.