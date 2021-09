Bofellesskapet hvor mannen ble skadet ligger i Frøya kommune i Trøndelag.

Beboer ble skåldet under bading - alvorlig lovbrudd

Det var feil med utstyret, manglende opplæring og feil på systemnivå i saken hvor en mann i 60-årene ble alvorlig brannskadet under bading i et bofellesskap i Frøya kommune.

Publisert: Nå nettopp

Det konkluderer Statsforvalteren i Trøndelag med etter en gjennomgang av saken.

Det var i april i år at en mann i 60-årene ble vurdert som akutt syk og brakt til sykehus. Han ble videresendt til Haukeland universitetssykehus, som er eksperter på brannskader. Der fikk han påvist alvorlige skader.

I tilsyn har statsforvalteren avdekket at det var teknisk svikt i blandebatteriet som ble brukt til å fylle opp badekaret som mannen ble senket ned i.

Temperaturen på vannet ble heller ikke sjekket i tilstrekkelig grad. I tillegg har de funnet ut at skåldesperren ikke var riktig innstilt. Kommunen hadde heller ikke gitt de ansatte nødvendig kunnskap og ferdigheter, konkluderer statsforvalteren.

Til sammen utgjør dette et alvorlig lovbrudd, etter deres vurdering.

«Meget alvorlig»

Mannen er tidligere beskrevet som hjelpetrengende og uten språk. Han var beboer i et bofellesskap i kommunen. Boligen han bodde i er fra 1990-tallet.

I avviket som ble skrevet etter hendelsen, som VG har fått innsyn i, beskrives hendelsen som «meget alvorlig». Videre i avviket foreslås det blant annet at det tekniske utstyret må sjekkes og at det må settes inn skåldesperre i alle kraner i kommunen bofellesskap. Det foreslås også at varmtvannstankens temperatur må sjekkes. I tillegg ber den ansatte som skrev avviket om at det settes opp retningslinjer og gis opplæring til alle ansatte.

Dom i 2020

Det har også tidligere skjedd bad som har fått meget alvorlige følger i Norge. I februar 2019 ble Alf Johan Halvorsen (51) badet i for varmt vann i et bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune. Han fikk dyp annengradsforbrenning etter badet og døde på sykehus fire dager senere.

Halvorsen var multihandikappet, sterkt pleietrengende og uten språk. Det kom senere frem at badevannet holdt en temperatur på 70 grader.

En helsesekretær i 30-årene ble i 2020 dømt til åtte måneders fengsel for å ha senket Halvorsen i det glovarme badevannet. Fire av månedene ble gjort betinget.