Rettspsykiatrisk rapport: Kongsberg-siktede kan ha vært utilregnelig

Politiet har lenge ment at Espen Andersen Bråthen (38) ikke er tilregnelig. Nå er rapporten klar.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– De sakkyndige konkluderer enstemmig med at siktede har en psykisk lidelse som etter politiets oppfatning gjør at det er grunn til å tro at han kan ha vært utilregnelig under handlingene, og dermed ikke ha strafferettslig skyldevne.

Det skriver Sør-øst politidistrikt i en pressemelding.

Bråthen er siktet for å ha drept fem personer i Kongsberg 13. oktober i fjor.

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen.

De hadde opprinnelig en frist til 1. februar, men fikk en utsettelse på grunn av sakens omfang.

Torsdag hadde politiet et møte med partene der de presenterte resultatene fra rapporten.

Det er til syvende og sist opp til domstolen å avgjøre hvorvidt noen var tilregnelige i gjerningsøyeblikket.

Den rettspsykiatriske rapporten fungerer som en faglig uttalelse som gir retten kunnskap om personens tilstand, sett fra et sakkyndig standpunkt.

Den som retten finner utilregnelig kan ikke straffes, og blir overført til tvungent psykisk helsevern for behandling.

SPOR: En pil stikker ut av en vegg i Kongsberg sentrum etter at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep 13. oktober i fjor.

Hypotese om sykdom

Politiet ga tidlig uttrykk for at de tror Bråthen var utilregnelig på gjerningstidspunktet.

Allerede de første døgnene i politiets varetekt etter drapene gjennomgikk han en prejudisiell observasjon. Tidligere har politiet sagt til VG at den pekte på at Bråthen hadde vrangforestillinger.

Også i 2020 ble det gjennomført en prejudisiell undersøkelse i forbindelse med en annen straffesak.

I en fengslingskjennelse etter et rettsmøte i Buskerud tingrett i februar i år kommer det frem at han ble vurdert til «fortsatt å ha diagnosen paranoid schizofreni» under den foreløpige undersøkelsen fra 2020.

Siden angrepene i fjor høst har han vært innlagt på lukket psykiatrisk avdeling gjennom et vedtak om tvangsinnleggelse, men politiet har også formelt begjært ham varetektsfengslet i påvente av rettssaken.

Erkjenner straffeskyld

Det var 13. oktober i fjor at 38 år gamle Espen Andersen Bråthen drepte fem mennesker i Kongsberg.

Hans advokat Fredrik Neumann sier til VG at Bråthen erkjenner straffskyld.

Politiet fikk den første meldingen om at en mann gikk rundt i byen med pil og bue klokken 18.13.

I løpet av 34 minutter traff han en sivil politimann med en pil, og brukte stikkvåpen til å ta livet av fem tilfeldige personer, før han ble pågrepet av politiet klokken 18.47.

«Et ønske om gjenfødelse»

Bråthen møtte selv opp og begjærte seg løslatt under fengslingsmøtet i Buskerud tingrett i begynnelsen av februar.

I kjennelsen fra fengslingen står det at siktede for første gang uttalte under fengslingsmøtet «at han angrer på handlingene han har utført og at det var et engangstilfelle.»

Retten skriver videre at siktede selv uttaler at handlingene var motivert av, eller i alle fall utløst av, «et ønske om gjenfødelse.»

STORE STYRKER: Alle nødetatene rykket ut etter at Espen Andersen Bråthen gikk til angrep med pil og bue og stikkvåpen i Kongsberg.

Påtalemyndigheten mener etterforskningen av saken skal være ferdig innen 1. mars, og saken er forhåndsberammet til 11.mai.

Det er satt av litt over fem uker til rettssaken.

