SKAL KJEMPE MOT FATTIGDOM: Erna Solberg har hatt en ledende rolle i FN for å nå organisasjonens bærekraftsmål. Her med bærekraftsballen da hun var i Sør-Afrika i 2018. Nå skal hun jobbe for å nå de samme målene i en ny organisasjon.

Solberg får internasjonalt verv: − Jeg er stolt

Høyre-leder Erna Solberg blir styremedlem i amerikanske Global Citizen og skal spille på lag med blant andre Billie Eilish, Ed Sheeran, Demi Lovato, Elton John, Lorde og Måneskin.

Av Bjørn Haugan

– Jeg sier ja til dette vervet fordi Global Citizen kanskje er den organisasjonen i verden som har størst potensial til å mobilisere folk, spesielt unge rundt omkring i verden, for å bekjempe fattigdom og nå FNs bærekraftsmål, sier Solberg til VG.

Hun sier at bevisst bruk av kjendiser er et viktig virkemiddel.

– De bruker kjendiser som har millioner av følgere på sosiale mediene; som bruker disse plattformene til å snakke om at vi må stå sammen for å utrydde fattigdom, kutte utslipp og sikre utdanning til alle.

STORE STJERNER: Ed Sheeran, Måneskin og Billie Eilish.

– Jeg er stolt

Hun legger til:

– Litt kjendiseri har jeg ikke noe imot, snarere tvert imot; jeg er stolt av at jeg skal sitte i deres styre. Global Citizen gjør en viktig jobb gjennom å mobilisere folk til å påvirke politikere og næringsliv over hele verden.

Global Citizen er en bevegelse som samler ledende politikere, næringslivstopper og verdens største artister i kampen for å nå bærekraftsmålene. Solberg blir styremedlem i organisasjonens globale styre.

Global Citizen ble stiftet i 2008 og har som overordnet mål å bidra til å utrydde ekstrem fattigdom i verden. Organisasjonen samarbeider med noen av verdens største artister som Coldplay, Rihanna, Ed Sheeran og Shawn Mendes.

UT PÅ TUR: Det kan bli noen flyturer verden rundt for Erna Solberg i tiden fremover. Her på vei til Trondheim i helgen.

Som statsminister hadde Erna Solberg flere internasjonale verv for å fremme bærekraftsmålene.

– Håper å inspirere

Hun fremholder at styrejobben er en videreføring av hennes internasjonale engasjement og skal gjøres ved siden av rollen som partileder og parlamentarisk leder for Høyre.

– Verden står overfor store utfordringer som bare kan løses gjennom samarbeid mellom land og mennesker. Gjennom Global Citizen håper jeg å inspirere myndigheter, næringsliv og folk til å jobbe for at flere barn får gå på skole og for å utrydde ekstrem fattigdom, sier Solberg.

– Det er en lang liste av kjendiser som jobber for Global Citizen. Kommer du til å treffe noen av dem?

– Ja, jeg kommer nok til å treffe en del av dem. Vi skal både ha digitale og fysiske møter og arrangementer. Min rolle blir å bidra på den politiske biten; å ha fokus på hva man faktisk kan få til og bidra til politisk press mot sentrale politiske aktører som faktisk kan gjøre noe for å få ned fattigdommen.

Hun legger til:

– Ved å skape folkelig støtte, kan vi påvirke.

– Kan pushe saker

– Du sa til VG i februar at du ønsker å satse politisk i Norge, ikke internasjonalt. Dette kan tolkes som et signal om det motsatte?

– Nei. Jeg sa også at jeg var åpen for å ta internasjole verv. Dette er en forlengelse av mitt internasjonale engasjement som gjør at jeg kan pushe saker jeg er alltid har stått for.

Global Citizen ga henne i 2018 en pris for innsatsen hun har gjort for jenters rett til utdanning og for at FN skal nå bærekraftsmålene.

PRISET: Erna Solberg mottok i 2018 pris av Graca Machel for å være «Global World Leader», en pris som for første gang ble delt ut av Global citizen på FNB Stadium i Johannesburg,

– Utdanning er det viktigste vi kan gjøre for å utvikle verden fremover og for å nå bærekraftsmålene. Det er fordi barn, når de blir utdannet, i større grad klarer å ta kontroll over eget liv, sier Solberg.

– Vi er glade

Selskapet har base i New York, med kontor i London, Toronto og Johannesburg.

– Erna Solberg og de nye styremedlemmene er beviset på at globale borgere bruker sin erfaring og sitt lederskap for å nå Global Citizen sitt mål om å utrydde ekstrem fattigdom. Vi er glade for å ha disse fremragende menneskene med på vårt lag, skriver Hugh Evans, som er grunnlegger og administrerende direktør for organisasjonen, i en pressemelding.

Til New York til helgen

Solberg reiser til New York i helgen for å delta i møter i regi av Global Citizen, hvor hun blant annet skal møte Europa-kommisjonens president, Ursula von der Leyen.