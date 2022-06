FERIE: Sylvi Listhaug har tatt med seg katt, mann og barn til sitt barndomshjem i Ørskog i Møre og Romsdal. Legolas er en somali rasekatt.

Listhaug vil debutere: − Nå skal jeg gå i Pride-tog

ØRSKOG (VG) Frp har ikke vært kjent som de homofiles fremste forsvarer. Frp-leder Sylvi Listhaug har aldri gått i et Pride-tog. – Men nå er det på tide, sier hun.

– Etter den forferdelige terroren i Oslo i helgen, er det ekstra viktig at vi alle står samlet i det tydelige budskap om at det skal være lov å vise at du er glad i den du er glad i.

Det sier Listhaug til VG.

– Derfor vil jeg ved første og beste anledning stille opp i et Pride-tog eller på et Pride-arrangement, fordi det er ekstremt viktig å gi skeive støtte, etter det de har vært utsatt for. Du skal få leve livet med den du vil, enten du er heterofil eller homofil. Og du skal være trygg i Norge, sier Frp-lederen.

– Halvnakne

Hun hadde en litt annen togholdning i 2009.

– For meg må homofile feste og feire når og hvor de vil, og mange har tydeligvis en voldsom trang til å markere seg. Men jeg tror ikke at det styrker saken deres når halv- og nesten helnakne folk danser rundt i Oslos gater, sa hun til Dagbladet den gangen.

KAM-KLAR: Sylvi Listhaug sier at en ikke skal skjære alle muslimer over en kam.

Hun sier det er en viktig årsak til at hun ikke har gått i et Pride-tog før.

– Det er fordi jeg er uenige i deler av de politiske sakene som Pride-organisasjonen Fri står for. Men etter det som skjedde i Oslo i helgen, er mange homofile naturlig nok bekymret. I en slik situasjon er det ekstra viktig å være tydelig i sin støtte til dem i at de skal få leve sammen med den de er glad i uten å bli utsatt for hets, vold eller andre negative opplevelser.

– Frp har ikke vært de homofiles fremste forkjempere?

– Vi har respektert at folk skal få leve sitt eget liv, men så har vi hatt en mer konservativ innstilling til spørsmål om barn og ekteskap.

Drepte to

Listhaug vil både ha en debatt om ytringsfriheten og politiets rolle etter det ble kjent at det var Zaniar Matapour (43) som sto bak angrepet i Oslo natt til lørdag hvor to mennesker ble drept og over 20 skadet.

Han er nå siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger. Den iranskfødte mannen kom til Norge som flyktning i ung alder, men skal ha blitt radikalisert med årene, ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Det er viktig at vi ikke skjærer alle muslimer over en kam. Alle mennesker er forskjellige. Noen er sterkt troende, andre er sekulære; det er store variasjoner, sier Frp-lederen.

Men hun sier mange muslimer tar med seg holdninger Norge må gripe fatt i.

– Det vi vet er at i landene en del muslimer kommer fra, har dødsstraff for homofile. I en del andre land er det forbudt å være homofil. Vi vet at mange ikke legger igjen sine verdier på grensen når man kommer til Norge.

Hun sier det var derfor de i regjering innførte 50 timers opplæring blant annet i norske verdier.

– Norges lover og aksept av homofili er viktig.

KREVER GRANSKING: Listhaug sier at det bør være en ekstern gransking av PST og politiets behandling av terroren i Oslo i helgen.

Listhaug viser til en Fafo-undersøkelse Aftenposten skrev om i 2017. 7386 ungdommer ble blant annet spurt om de tror at foreldrene synes at homofili er ok.

– Blant ungdom med pakistansk bakgrunn svarte 67 prosent at foreldrene aldri ville synes homofili var okey. 41 prosent av ungdommene sa at de selv ikke syntes homofili var okey. Det må vi ta inn over oss, sier hun.

– Hva mener du med det?

– Vi må jobbe for at disse verdiene blir fulgt også av de som kommer til landet vårt. Vi må tørre å ta tak i dette tankegodset også, uansett hva motivet for dette angrepet skulle vise seg å være.

Mange homofile muslimer

Hun sier at det er mange homofile muslimer.

– Selvfølgelig er det det.

Hun viser blant annet til et sterkt møte med en ung muslimsk mann som fortalte henne at han aldri ville kunne fortelle det til foreldrene.

– Fordi de aldri ville akseptere det. Det er kjempeviktig at den type holdninger bekjempes.

– Holder ikke

Stortingspresident Masud Gharahkhani sa i forbindelse med terroren i helgen at hat er hat, uansett og at det ikke har noe med religion å gjøre.

– Det er et argument som ikke holder. Vi må ta inn over oss at dette er ekstreme islamister og at det er et miljø som er farlig og som er linket mot religion. Det kan vi ikke skyve under teppet, selv om det er vanskelig, må vi diskutere det.

– Du risikerer å bidra til stigmatisering?

– Nei, det gjør jeg ikke, dette er en for viktig debatt til at vi ikke skal kunne snakke om det på grunn av slike beskyldninger.

– Forbehold

Hun er skeptisk til det som hittil har kommet frem om PSTs rolle etter helgens terror i Oslo.

– Jeg tar forbehold om at det er mye vi ikke vet og etterforskningen pågår. Men det har kommet frem at personen som skjøt rundt seg i Oslo natt til lørdag er koblet til den ekstreme islamisten Arfan Bhatti. Det er bekymringsfullt.

Hun legger til:

– Og spesielt at trusselvurderingen knyttet til ekstreme islamister skal ha vært nedskalert ni dager før han gikk til angrep: Det gjør at PSTs rolle må granskes.

– Gransking

Hun vil ha ekstern gransking.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringen har gjort det klart at politiets og PSTs rolle skal evalueres. Men vi mener det ikke er godt nok å sette ned en intern gruppe i departementet eller i politiet og at politiet eventuelt skal evaluere seg selv. Vi mener at det bør settes ned en uavhengig granskingskommisjon som skal gå gjennom hele sakskomplekset.

Hun sier hovedmotivet er å se hvordan PST og politiet har jobbet og hva som må gjøre annerledes i fremtiden.

– Når en som dreper mennesker på denne måten, har vært i nettverket til Bhatti, er det all grunn til at alarmklokkene burde ringt.

Listhaug mener det også bør vurderes om det trengs lovendring.

– Ja, hvis det må lovendring til for at PST og politiet kan gjøre en bedre jobb for å sikre oss mot slik terror, da må vi være åpne for det.

Frp-lederen erkjenner at det er en komplisert jobb politiet har.

– De har mange personer de er bekymret for og det å blinke ut de du skal følge ekstra godt med på, er veldig krevende. Men vi må granske om dette terrorangrepet kunne vært unngått.

– Veldig feil

Hun sier at ytringsfriheten er under press og at drapene i Oslo i helgen har utløst behov for å ta en debatt om den.

– Sps Jenny Klinge har opplevd det og senest nå Danby Choi, sjefredaktør i Subjekt, som har fått hard medfart etter sine ytringer. Han blir av enkelte fremstilt som om han trigget det som skjedde. Det er med respekt å melde veldig feil. At han som en homofil mann som har uttalt seg noe kritisk til Pride nærmest skal få skyld for det som skjedde, er helt utrolig.

KOMBIFERIE: Listhaug skal den første uken i ferien reise rundt lokalt og arrangere politiske møter, i en god kombinasjon med ferie med familien.

Hun legger til:

– Det er farlig hvis vi ikke klarer å diskutere vanskelige saker vi er uenige om. Det er ikke toleranse, det er intoleranse.

– Hva er ikke akseptabelt?

– Jeg mener vi må kunne diskutere også betente politiske spørsmål uten at man får rettet alvorlige beskyldninger mot seg det meste innenfor lovens ramme. Vi må tolerere at folk har ulike meninger.