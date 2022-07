FERIE: Sylvi Listhaug (44) og mannen Espen Espeset (47) nyter fri og hverandre i hennes hjemtrakter.

Listhaug: Vedum har sviktet velgerne

ØRSKOG (VG) Frp-leder Sylvi Listhaug sier Trygve Slagsvold Vedum (Sp) får skylde seg selv for katastrofemålinger. De er på bilferie i sommer, men ikke i elbil. Den er solgt.

Bjørn Haugan

Gabriel Aas Skålevik (foto)

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Hun sier også i dette sommerintervjuet at det er Høyre hun helst vil danne regjering med.

Vi besøker hennes barndomshjem i Ørskog i Møre og Romsdal, vel en halv times tid utenfor Ålesund.

– Her vokste jeg opp, sier Listhaug og ser ut over jorder og fjorder.

Det er ferietid og hele familien har bilt over fjellet, hvor hennes mor og far har bygget et stort og nytt hus der det gamle sto.

Det troner på toppen på gården, med flere låver og utleiedel. I horisonten ligger Storfjellet delvis tildekket av sommerskyer.

Mener Vedum har sviktet velgerne

Hennes Frp har sammen med Høyre gjort det best på målingene de siste månedene, mens hovedkonkurrentene Ap og spesielt Sp sliter.

– Frps vekst skyldes i hovedsak at dere har fått tilbake drivstoffpris-forbanna bilister fra Sp?

– Nei, det er mange flere årsaker til det, men det er klart at velgerne har sviktet Sp etter at Vedum har sviktet dem. Med denne regjeringen har det blitt vanlige folks tur til å betale mer for snart alt, sier hun offensivt og selvsikkert.

Finansminister Listhaug...

I Dagbladets siste meningsmåling har Sp en oppslutning ned mot sperregrensen, på 4,7 prosent.

Hun sier Vedum får skylde seg selv.

– Når han lover å gjøre noen med drivstoffavgiftene og ikke engang følger opp når prisene har nærmet seg 30 kroner literen, da er det klart at folk reagerer.

– Tror du finansminister Listhaug hadde greid å kutte pumpeprisen med fem kroner?

– Ja, det hadde vi prioritert og det hadde vi kjempet for å få til.

– Med risiko for at vinningen hadde gått opp i spinningen for folk flest med gjeld: Det kunne bidratt til enda flere renteøkninger enn Norges Bank planlegger?

– Bare tull

– Nei, det der er bare tull. Renteheving ville trolig kommet uansett da inflasjonen i stor grad blir skapt av forhold utenfor Norge, dermed blir forbrukerne med regjeringens politikk sittende med både skyhøye drivstoffpriser og stigende rente.

Da Støre-regjeringen fikk flertall for sin strømpakke, ble det argumentert med at det faktisk bidro til en reell prisnedgang på 0,6 prosent, som bidro til å redde lønnsoppgjøret.

– Den samme effekten ville slått inn hvis de med diesel- og bensinbiler hadde fått redusert drivstoffprisen med 7–8 kroner som Frp har foreslått gjennom å fjerne drivstoffavgiftene.

– Forbrukerne hadde fått mer penger å bruke på andre ting?

Hun rister oppgitt på hodet.

– Forbrukerne sliter

– Alle prisene stiger nå og forbrukerne sliter med høye strømpriser, skyhøye drivstoffutgifter og stadig flere varer som nå stiger kraftig i pris. Lavere drivstoffavgifter kunne bidratt til å dempe prisveksten. At folk i tillegg ville fått råd til å betale regningene sine er ikke negativt.

Vi sitter i sofaen i en av stuene. Borti et par stoler sitter deres to gutter på 11 og fem år henslengt og koser seg med dataspill.

Deres eldste, datteren på 14 år, har fått seg sommerjobb her oppe.

De har med hennes hest over fjellet, slik at hun kan nyte sin store fritidsinteresse og være på rideleir.

UT PÅ BILTUR: Sylvi Listhaug sier de bruker denne Chevroleten til langkjøring. – Vi har en mindre bil vi bruker i Oslo, som bare bruker 0,4 liter på mila, sier hun.

Ute på plassen foran huset står en stor Chevrolet Suburban, og glinser sort mot oss.

Det ville også kommet godt med for Listhaug og mannen hvis pumpeprisen hadde blitt kuttet med 7–8 kroner:

De har for tiden fem biler, hvor Suburbanen er den feteste, sammen med to amerikanske Cadillacer; hvor en er veteranbil.

Ikke bare det: Listhaug sier uten særlig blygsel at hun har byttet ut den eneste elbilen sin, med en gammel dieselbil som bruker 0,4 på mila.

– Lei elbil-usikkerheten

Gutta i familien har stått i bresjen for at to veteranbiler byttes inn slik at en skikkelig råtass av en bil, en Chevrolet Camaro kunne kjøpes.

Listhaug sier at de ikke trenger fem biler og at de planlegger å selge et par av dem.

Hun forklarer hvorfor elbil-livet er over.

– Jeg er mye ute og kjører og besøker Frp-lag over hele landet. Noen steder er det naturlig å kjøre bil. Jeg er lei av å leve med usikkerhet om batteriet holdt helt frem og om jeg fikk ladet på veien. Derfor droppet jeg elbilen.

Hun vender ikke elbilen ryggen for evig.

– Jeg orker ikke denne planleggingen og rekkevidde-stresset. Nå har vi bare bensin- og dieselbiler. Jeg kommer tilbake når man lader like enkelt som man fyller tanken.

ELBIL-KRITISK: Espen Espeset forsvarer salget av familiens elbil.

Mannen nikker.

– Det er en stor svakhet med elbiler. På toppen av at det tar tid å fylle dem. Derfor har vi nå bare bensin- og dieselbiler, sier Espen Espeset (47), som selv har hatt en rekke sentrale verv i Frp – og som er sin kones nærmeste rådgiver.

– Bedre enn ingenting

De ser ut til å ha funnet ferieroen og gir hverandre sågar et varmt kyss i sofaen.

Ved siden av finansminister Vedum er det Høyre-leder Erna Solberg som får så det holder av Frp-lederen.

Listhaug var ute og smalt til Solberg også tidligere i år, da hun anklaget henne for å være støttehjul for Støre-regjeringen.

Hun pekte på saker som kamp for pasientenes rettigheter til å få nyeste behandling og medisin, krisepakken, klimapolitikk, manglende kutt i drivstoffavgiften og utilstrekkelig strømstøtte.

– Det er ikke så mange land som har kuttet pumpeprisen så det monner: Sverige har gitt det mange opplever som symbolske, men samlet sett dyre kutt?

– Det er bedre enn ingenting. I Tyskland har de kuttet med vel tre kroner. Poenget er at Norge har råd til det, etter de gigantiske ekstrainntektene vi har for oljegass og energi. Og det vil ikke virke prisdrivende og være rentefarlig.

– En rekordlav rente heves uansett og styres etter to prosents inflasjonsmål. Da må det være et mål å få ned inflasjonen.

FERIEGLEDE: Frp-paret nyter late dager og hverandre.

Hun sier det er ille at Erna Solberg ikke ser det.

– I tillegg har hun og Høyre i en rekke andre saker valgt å sikre flertall for Støre-politikk. Det gjelder dessverre blant annet elektrifisering av plattformer i Nordsjøen, som vil kunne koste 50 milliarder kroner og bidra til ytterligere økte strømpriser på land.

Elektrifisering betyr at strøm hentes fra land eller i fremtiden via havvindmøller, i stedet for forurensende kraftverk som i dag er energikilden for produksjonen på mange norske felt.

Hun mener regjeringen feilprioriterer.

– Vi har ikke råd til å løfte minstepensjonister over EUs fattigdomsgrense og å gi syke livsviktige medisiner, men når det er snakk om klima står det ikke på pengene for de renner ut av statskassen.

Høyre-glede

Selv om hun ikke vil svare direkte og ja på om det er Høyre hun faktisk ønsker å gå i regjering ved første anledning, gir hun signaler om at det er å foretrekke.

– Det skal partiet avgjøre, men jeg kan ikke unnslå at det var de første årene av Solberg- regjeringen vi var mest fornøyd med, sier hun om de årene Frp- og Høyre dannet mindretallsregjering alene.

HUS-HÅP: Listhaug sier de ikke har noen planer om å flytte fra Oslo, men sier de håper å kunne bygge seg et hus ikke så lang fra familiegården i bakgrunnen.

I 2018 kom først Venstre inn i regjering, så etter hvert også KrF i 2019, hvor de fire partiene dannet en flertallsregjering.

Hun sier de årene med Høyre ikke skapte slitasje.

– Vi var det eneste av de minste partiene i en slik regjering i Europa, som greide å holde seg på nesten samme oppslutning etter at vi satt i regjering.

– Er det uaktuelt å sitte i en regjering med Venstre igjen?

– Det blir opp til partiet, men med de erfaringene vi har hatt med dem, vil nok mange stille store spørsmålstegn ved om partiet er tjent med det.

– Meningsløst

Hun sier hun har et mye viktigere kortsiktig perspektiv: Kommunevalget neste år.

– Der kommer to saker til å stå sentralt. Å ta den ideologiske kampen mot regjeringen og venstresiden, er den ene, sier hun:

– De er mer opptatt av å holde private ute, enn å gi innbyggerne hjelp. I Oslo og kommune etter kommune, overtar kommunen tjenester innen barnehage, barnevern og omsorg. Det er meningsløst og det skal vi bekjempe.

LITT STEMMEFISKE, MEST FERIE: Listhaug sier hun har ferie og selv om det ikke er valgkamp i år, står Møre og Romsdals valgkamp-bobil på familiens parkeringsplass. – Jeg må jo litt rundt i løpet av ferien og treffe velgere, sier Frp-lederen.

– De argumenterer med at det offentlige driver bedre og at mange av de private aktørene er store internasjonale selskaper som melker norsk velferd?

– Jeg tror de fleste har sett at kommunene trenger litt konkurranse. Det bidrar de private med og det er en god løsning. Vi er opptatt av at folk får hjelp, ikke hvem som gir den. Vi vil ikke at private tilbud skal være forbeholdt bare de med tykk lommebok som er konsekvensen av venstresidens politikk.

Eiendomsskatt er andre kampsak

Den andre kommunale kampsaken hun nevner er eiendomsskatten.

– Den skal vi sørge for at færrest mulig innbyggere i Norge blir rammet av. Eiendomsskatt og økende kommunale avgifter tærer også på folks økonomi.

– Det er eiendomsskatt også i kommuner der Frp har stor innflytelse?

– Ja, men det skal vi minimere.

Vil til USA

Første del av ferien blir med base her på familiegården, men de skal også sette seg i bilen for å kjøre til Sveits, hvor de for tiden også har familie.

– Men neste år, altså, må vi komme oss til USA, sier amerikabilfrelste Listhaug.

– Hun prater i store ord

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener at Listhaug er en pratmaker.

– Listhaug er den som har gjort minst av det de lovet etter at de havnet i posisjon. Frp sa de skulle fjerne alle bompengene i Norge og gjorde ingenting da de satt ved makt.

– Hun prater i store ord. Jeg ser på det praktiske og har akkurat markert gratis ferger langs hele kysten. Gratis for de minste strekningene og 30 prosent for alle, sier han.

– Det er ganske kraftfullt angrep fra henne; dere har sviktet velgerne og ikke gjort noe med de høye drivstoffprisene?

– Jeg kjenner på den uroen selv. Når oljeprisen er høy og kronekursen lav, slår det kraftig ut i pumpeprisen.

DRIVSTOFF TIL BESVÆR: Vedum sier de jobber med en drivstoffavgiftspakke.

Vedum sier at de vurderer tiltak, men at det må gjøres på en måte som gjør at det monner litt for en vanlig familie.

– Jeg møtte den svenske finansministeren nylig. De har satt avgiftene noe ned på drivstoff. Bekymringen er at det ikke ga så stor effekt på pumpeprisen. Vi skal nå se på tiltak som treffer en vanlig husholdning. Og for utsatte næringer.

– Sa at den burde opp

Han sier de jobber målrettet for å finne gode løsninger, à la strømpakken.

– Vi reduserte avgiftene på strøm med tre milliarder kroner fordi avgiftsnivået var rekordhøyt med Frp i regjering, sier Vedum.

– Det er vel Ukraina-krigen og tomme magasiner som har vært hovedårsaken til de høye strømprisene?

– Da Frp overtok regjeringsmakten var det så lav strømpris at de sa at den burde opp. De ga fra seg styringsretten over energipolitikken. Så er det riktig at det du nevner slo inn i høst og vinter, sier han.