Vitne etter skytingen i Oslo: − Jeg så min gode venn lå nede

OSLO SENTRUM (VG) Bjørn Inge Bergestuen kastet seg ned da gjerningsmannen skjøt mot puben Per på Hjørnet. Da så han at hans venn lå på bakken.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det hele startet med at vi hørte noen smell som vi først trodde var kinaputter eller noe lignende, men når glasset på uteserveringen gikk i tusen knas skjønte vi fort at dette var alvorlig, sier Bjørn Inge Bergestuen til VG.

Han sier at de fleste som var der kastet seg ned på bakken.

– Det var da jeg så min gode venn lå nede, sier han.

To personer er bekreftet døde etter skyteepisoden. Ti personer ble sendt til sykehus med et alvorlig skadeomfang.

En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terror.

– Noen kyndige personer forsøkte gjenoppliving, dessverre uten hell, sier Bergestuen.

VITNE: Bjørn Inge Bergestuen var på Per på Hjørnet da skyteepisoden skjedde i natt.

– Ufattelig trist

Bergestuen sier at han ikke fikk sett gjerningsmannen godt eller at han har blokkert det i ettertid.

Han sier at han gikk tilbake til åstedet ved åttetiden lørdag morgen.

– Jeg dro for å bearbeide meg selv og ble sittende noen timer med tårer i øynene og skjelving i kroppen, sier Bergestuen.

– Dette er så uvirkelig trist. Har ikke sovet i natt, bare vandret rundt i Oslo, sier han.

Bergestuen sier at han er en fast bidragsyter på Per på Hjørnet, både med hjelp på sosiale medier og litt musikk på tirsdager med trubadurer. Puben sier at ingen av de ansatte er skadet i hendelsen.

Filmet dramatisk video

Gary Walters filmet forsøkene på å redde liv etter skyteepisoden (se videoen i toppen av saken).

Han og kona bor til vanlig i North Carolina USA, men er på ferie i Oslo.

– Jeg var på badet og hørte noe som hørtes ut som fyrverkeri.

65-åringen forteller at han hørte to skudd, før det ble stille. Deretter hørte han seks eller syv skuff til, legger han til.

Han forteller at det var svært kaotiske tilstander i gaten, og at det var da han tok opp mobilen og begynte å filme.

– Det var kaos, og ingen skjønte hva som skjedde, sier han og uttrykker sympati med ofrene og pårørende.

Gary (65) og Ginger Walters (64) så nattens terrorhendelse på nært hold.

– Sa jeg måtte leke død

Et vitne VG har snakket sier at hun måtte late som hun var død da gjerningsmannen begynte å skyte.

– Han virket veldig bestemt på hvor han skjøt. Da jeg skjønte at det var alvor, løp jeg. Da lå det en mann blødende på bakken, sier et vitne til VG, som ikke vil stå frem med navn.

Kvinnen forteller at hun siden prøvde å klatre over et gjerde for å komme seg vekk.

– Men da var det en dame som dro meg ned og sa jeg måtte gjemme meg og leke død.

Hun forteller videre at hun gjemte seg bak et bord, som mann skjøt mot, ifølge henne.

– Da vi ikke så han lenger kom jeg meg ut, og fikk jeg løpt oppover gaten. Men da hørte jeg at han kom oppover hjørnet, og fikk en personbil til å åpne opp, så jeg fikk gjemt meg der.

1 / 3 En kvinne viser fram veska si med det hun oppgir er blod. forrige neste fullskjerm En kvinne viser fram veska si med det hun oppgir er blod.

Elin Stillingen (50) fra Gan utenfor Festund hadde tatt turen til hovedstaden for å ferie Pride-helg. Hun havnet midt i situasjonen natt til lørdag.

– I dag synes jeg hele verden suger, sier Stillingen til VG dagen derpå.

Hun har møtt opp på åstedet og holder fortsatt på å fordøye det hun opplevde. I noen dramatiske minutter var 50-åringen sikker på at hennes siste time var kommet.

46-åringen Marcus Nybakken fra Hamar var på et annet utested da han hørte masse skriking og folk som kom inn.

Han forteller at han raskt tenkte det var skyting mot utestedet London.

– Jeg har masse venner der borte, så jeg trekker mot der. Prøver å tenke om det er noen jeg kan hjelpe i forhold til skuddskader og sånn.

– Hvordan vil du beskrive det du så?

– Krigssone, er det beste jeg kan si. Aldri opplevd noe sånt. Det er bare helt jævlig, sier han.

Følte seg fanget i kjelleren

Morten Sommerstad fra Oslo var nede i kjelleren på London da skytingen startet. Han og kompisene var på vei ut da det plutselig kom masse mennesker løpende mot dem og ned i kjelleren.

– Så blir vi fraktet til en nødutgang og videre til en korridor. Der blir vi stående og folk er veldig forvirret. Vi følte oss fanget nedi kjelleren, sier Sommerstad.

Selv følte han at han måtte ut og fant en nødutgang. Han beskriver at det var panikk da han kom ut.

En av de andre gjestene, Jarl Ovesen, forteller til VG at de ble evakuert ut nødutgangen, og at han så flere personer liggende nede inne på utestedet, men at skytingen tilsynelatende foregikk utenfor.

– Da vi kom ut ...

Han begynner å gråte.

– Det kunne vært oss, tenkte vi.

VAR DER: Peter (t.v.) og Jarl.

Lørdag skulle det være Pride-feiring i Oslo. London Pub er et populært utested blant hovedstadens homofile miljø.

Jarl Ovesen har besøk av sin utenlandske venn, Peter, i anledning Pride-arrangementet.

– Det er første gang i Norge, jeg sa til ham at «Norge er så tolerant», sier Peter.

– Ganske trist. Vi gikk nettopp inn også skjer dette.