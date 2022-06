Vitne etter skytingen i Oslo: − Det kunne vært oss

OSLO SENTRUM (VG) To personer er drept etter en skyteepisode utenfor London Pub, et populært utested blant det homofile miljøet i Oslo, natt til lørdag.

Marcus Nybakken var på et utested i Oslo sentrum da skytingen skjedde.

– På grunn av musikken hørte jeg bare masse skriking og folk som kom inn, så jeg tenkte det var slåssing, så jeg trekker ut, sier han til VG.

46-åringen fra Hamar var på besøk i Oslo i helgen. Han forteller at han raskt tenkte det var skyting mot utestedet London.

– Jeg har masse venner der borte, så jeg trekker mot der. Prøver å tenke om det er noen jeg kan hjelpe i forhold til skuddskader og sånn.

Hvordan vil du beskrive det du så?

– Krigssone, er det beste jeg kan si. Aldri opplevd noe sånt. Det er bare helt jævlig, sier han.

PREGET: Marcus Nybakken i Oslo sentrum like etter skyteepisoden.

To personer er bekreftet drept på stedet, 14 er ivaretatt av helse, tre av dem er hardt skadet, ifølge politiet.

I tillegg er det ifølge politiet minst 12 personer som er lettere skadet, men som ikke trenger oppfølging fra helse.

Både motivet for skyteepisoden og hendelsesforløpet, er så langt uklart.

Politiet pågrep en antatt gjerningsmann like etter skytingen.

– Vi har ingen opplysninger som støtter eller avkrefter at det er flere involverte i hendelsen, sier politiets innsatsleder på stedet Tore Barstad til VG.

– Sa jeg måtte leke død

Et annet vitne VG har snakket med forteller om dramatiske minutter.

– Han virket veldig bestemt på hvor han skjøt. Da jeg skjønte at det var alvor, løp jeg. Da lå det en mann blødende på bakken, sier et vitne til VG, som ikke vil stå frem med navn.

Kvinnen forteller at hun siden prøvde å klatre over et gjerde for å komme seg vekk.

– Men da var det en dame som dro meg ned og sa jeg måtte gjemme meg og leke død.

Hun forteller videre at hun gjemte seg bak et bord, som mann skjøt mot, ifølge henne.

– Da vi ikke så han lenger kom jeg meg ut, og fikk jeg løpt oppver gata. Men da hørte jeg at han kom oppover hjørnet, og fikk en personbil til å åpne opp, så jeg fikk gjemt meg der.

Kvinnen sier at det tok litt tid før hun skjønte at det var alvor.

– Alle snudde seg. Vi trodde først det var kinaputter. Men jeg kjenner jeg gruer meg til i morgen til selve paraden.

– Det kunne vært oss

– Det var noen som ropte, «Skyting, stopp all drikkingen, gå ut», sier Jarl Ovesen til VG.

Han hadde akkurat ankommet utestedet i sentrum av Oslo da situasjonen ble urolig, forteller han til VG kort tid etterpå.

Ovesen forteller at de ble evakuert ut nødutgangen, og at han så flere personer liggende nede inne på utestedet, men at skytingen tilsynelatende foregikk utenfor.

– Da vi kom ut...

Han begynner å gråte.

– Det kunne vært oss, tenkte vi.

VAR DER: Peter (t. v.) og Jarl.

Lørdag er det Pride-feiring i Oslo. London Pub er et populært utested blant hovedstadens homofile miljø.

Jarl Ovesen har besøk av sin utenlandske venn, Peter, i anledning Pride-arrangementet.

– Det er første gang i Norge, jeg sa til ham at «Norge er så tolerant», sier Peter.

– Ganske trist. Vi gikk nettopp inn også skjer dette.

Politiet har sperret av store deler av området rundt utestedet, og øyenvitner er bedt samle seg på et nærliggende hotell.

Ifølge innsatsleder dreier det seg om tre åsteder totalt:

– Herr Nilssen, et lite gatekjøkken og London pub, sier han.

Herr Nilssen er et annet utested som ligger like ved London Pub i Oslo sentrum.

Nøyaktig hvor det skjedde, er foreløpig usikkert. Ifølge VGs reporter på stedet er det skader på et annet utested, Per på Hjørnet.

En kvinne som var på utestedet Elsker, også er et kjent utested for homofile like i nærheten, sier at de ble bedt om å holde seg inne når skytinga startet.

– De låste døren og sa at det var farlig for dere ute, sier hun til VG.

Hun beskriver det som å være fanget i en skrekkfilm.