Vaksinen mister effekt – dette vet vi om beskyttelsen din nå

Ble du vaksinert med Pfizer i vinter, har du dårligere beskyttelse nå.

– Mer enn 20 uker etter to doser Moderna har du fremdeles en god beskyttelse. Da har du cirka 86 prosent beskyttelse mot å utvikle mild eller moderat infeksjon, sier FHIs vaksinesjef Geir Bukholm til VG.

Men har du Pfizer, har du lavere beskyttelse, som VG tidligere har skrevet.

Studiene spriker når det gjelder beskyttelsen med Pfizer: Etter fire–fem måneder viser ulike studier gjort på Pfizer-vaksinerte en beskyttelse på mellom 50 og 80 prosent beskyttelse mot å utvikle mild eller moderat infeksjon, forklarer Bukholm.

De som har fått en dose Moderna og en dose Pfizer, har antageligvis bedre beskyttelse enn de som har fått to doser Pfizer.

En annen studie fra Qatar tyder derimot på at Pfizer-beskyttelsen mot infeksjon er nede på 20 prosent etter fem måneder.

Grunnen til forskjellen på de to vaksinene er antageligvis at Moderna har en tre ganger så høy dose av virkestoffet i vaksinen som Pfizer.

Og beskyttelsen kan være enda lavere for de eldre, fordi de fleste studier bruker yngre deltagere.

Det er flere grunner til at eldre har dårligere beskyttelse nå:

– Ta booster

Fredag ble det kjent at man nå ser en økning i andelen fullvaksinerte eldre på sykehus. Årsaken er sannsynligvis kombinasjonen redusert vaksineeffekt og økt smittespredning i samfunnet.

Det gjør at Bukholm mener det haster å få satt boosterdoser. Foreløpig er det bare rundt seks prosent av gruppen over 65 år som har fått det tredje stikket.

– Antistoffene faller raskere hos de eldre, det ser vi med mange vaksiner. Og selv om antistoffnivået ikke gir et godt bilde av beskyttelse, er det grunn til å gi en oppfriskningsdose til eldre nå.

Så hvordan skal eldre nå forholde seg til mer smitte i samfunnet, samtidig som vaksineeffekten blir dårligere?

– De må følge lokale retningslinjer, de kommunene som har mye smitte må vurdere tiltak som kan redusere smitterisiko som avstand, bruk av munnbind og så videre.

– Men hvis du er eldre og tar buss der det er trengsel, bør de bruke munnbind?

– Det er tiltak som kommunene må vurdere. Ellers har vi en oppfordring til de over 65 om at de bør ta imot tilbud om en tredje boosterdose, det tror vi er viktig i denne smittesituasjonen.

Derfor funker vaksinen dårligere hos eldre

Immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo, Anne Spurkland, forklarer hvorfor eldre har dårligere effekt:

– Det er et ganske tydelig brudd ved 65-årsalderen, men nedgangen starter allerede i 40-årsalderen. Dette er velkjent i immunologien, men det er sjelden man har sett det så tydelig som under pandemien.

PROFESSOR: Anne Spurkland mener booster er viktig for å gjenopprette beskyttelsen hos de eldre.

Spurkland sammenligner aldringen av immunforsvaret med at du får grått hår, svakere muskler og blir litt tregere til å lære nye ting.

– Fordi antistoffene ikke er like spreke som tidligere, kan man tenke seg at om du blir eksponert, vil også de cellene som står for hukommelse, være litt eldre og mer skranglete.

– Så er spørsmålet om man kan måle at de eldre lager mindre antistoffer. Hvis man sammenligner yngre og eldre som gruppe, kan man ganske sikkert se at det er forskjell.

Israel: Innleggelser falt som en stein

Hun mener det er viktig at eldre tar boosterdosen:

– Vi vil jo ha minst mulig sykelighet knyttet til covid hos de eldste. Risikoen er ikke null selv om de er fullvaksinert. Boosterdosen gjør at det blir en klar forskjell.

I Israel tyder mye nå på at vaksinens effekt svekkes over tid, også mot alvorlig sykdom. En ny studie fra landet viser at innleggelser falt som en stein for de som hadde fått en tredje dose.

– Israel har gitt booster til befolkningen, og så at smittespredning og sykehusinnleggelser falt som en stein. Det tyder på at hvor høyt antistoffnivå du har, gir en pekepinn på hvor raskt du kan stanse viruset og hindre sykdom.

Det vi ikke vet, sier Spurkland, er hvor lenge denne oppfriskningen virker:

– Om Israel nå er ferdige med vaksinering mot SARS-CoV-2, eller om det er behov for ytterligere oppfriskning senere.