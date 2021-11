STØTTE: Studentorganisasjonene har krevd at studiestøtten skal opp fra 1,2 G til 1,5. Nå vil SV legge press på regjeringen.

SV vil presse regjeringen til høyere studiestøtte

Regjeringen har sagt nei til å øke den generelle studiestøtten - men nå blir det omkamp. SV legger 355 millioner i potten og er klar for tøffe forhandlinger dersom regjeringen skal regne med deres støtte.

SV krever høyere studiestøtte i sitt alternative budsjett som legges frem om kort tid. Det får VG bekreftet fredag ettermiddag.

– Vi har lagt inn en ekstra bevilling på 350 millioner kroner for å få økt studiestøtten fra 1,2 til 1,3 G. Vi mener den på sikt skal enda høyere, men som en start foreslår vi i budsjettet en økning som vil gi studentene omkring 140.000 i året. Det vil merkes, sier utdanningspolitisk talsperson i SV, Freddy André Øvstegård.

Dette betyr 1 G? 1G står for grunnbeløpet i folketrygden. De fleste partiene snakker om økning i forhold til dette beløpet, som endres etter kjøpekraft. 01.05.2021 utgjør 1G 106.399 kroner i året, eller 8 867 i måneden. Les mer på: skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden/ Vis mer

Vil forhandle

– Hvordan vil dere få gjennomslag for dette?

– Vi vil ta dette med inn i forhandlingene med regjeringen, også håper jeg at vi om noen uker kan gå ut og si at SV har fått forhandlet inn økt støtte.

MILLIONER: Freddy André Øvstegård er utdanningspolitisk talsperson i SV, han vil at studenter skal på millioner ekstra.

– Usosialt av Ola Borten Moe (Sp)

Mandag legger regjeringen frem tilleggsproposisjon på statsbudsjettet, men høyere utdanningsminister Ola Borten Moe varslet allerede i VG for to uker siden at det var uaktuelt å øke den generelle studiestøtten nå. Dermed kan det bli tøffe forhandlinger mellom regjeringen og SV om denne budsjettposten.

Regjeringen har ikke flertall i Stortinget, og er avhengig av andre partiers støtte.

MINISTER: Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) får et konkret krav på bordet fra SV.

– SV mener Ola Borten Moe ikke lytter til alle de studentene som må ofre gode resultater for å få økonomien til å gå rundt. Det er usosialt når støtten er så lav, studenter blir avhengig av foreldres økonomi. Derfor må vi øke den, sier Øvstegård.

– Studentorganisasjoner har krevd at støtten må opp mer enn dette?

– SV mener også at den skal opp, men vi mener dette er en fornuftig start nå. Dette er første ledd i SV sin opptrappingsplan.

– Motvirke sosiale forskjeller

Fungerende Akademikerne-leder Lise Randeberg forteller at dagens studiestøtte er umulig å leve av.

– Hvis regjeringen mener alvor med sin kamp mot ulikhet, må studiestøtten opp. Utdanning er det aller viktigste for å motvirke sosiale forskjeller, sier Randeberg i en e-post til VG.

Hun mener dagens støtte i praksis betyr at ikke alle har like muligheter til å studere.

– En veldig god start

Norsk studentorganisasjon (NSO) jubler over millionene fra SV.

– Dette er en veldig god start. Denne opptrappingen burde fortsette opp til studentkravet som er 1,5 G, sier NSO-leder Tuva Todnem Lund til VG.

Hun forteller at NSO hører fra studenter som hver måned går i minus og må prioritere hva de skal ta seg råd til. Studentene har i lengre tid krevd økt støtte til 1,5 G, som betyr et gjennomsnitt på 104.716 kroner i året.

BRA START: Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) Tuva Todnem Lund synes det er en god start å heve støtten til 1,3G.

– Vi hører fra studenter som ikke har råd til helsetjenester og som må få hjelp hjemmefra eller ta opp forbrukslån, sier hun.

NSO-lederen poengterer at hoveddelen av studiestøtten gis som et lån, slik at mye av pengene vil betales tilbake. Hun forventer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet aksepterer kravet i forhandlinger med SV.

– De gikk til valg på at de skulle øke støtten og kjøpekraften til studenter.