FRAVÆRSGRENSEN: Fastleger opplever økt trykk nå som elever må dokumentere sykdom for at fraværet ikke skal telle for fraværsgrensen. Dette er et illustrasjonsbilde.

Fraværsgrensen: − Signaler om at legevakter og fastleger blir nedringt

Smittetallene fortsetter å øke. Samtidig må videregående-elever passe seg for fraværsgrensa, hvis de skal holde seg hjemme når de er syke.

Publisert: Nå nettopp

– Allerede nå får vi signaler om at legevakter og fastleger blir nedringt, sier Nils Kristian Klev, leder av Allmennlegeforeningen, til VG.

For samtidig som corona-smitten øker, er forkjølelsesvirus, influensa og RS-virus i omløp. Klev frykter fastlegene står over for en svært krevende høst, på grunn av den samlede belastningen på helsetjenestene.

Da hjelper det ikke at videregående-elever som har fått beskjed om å holde seg hjemme når de er syke, må dokumentere at de faktisk er syke med en attest fra fastlegen, hvis ikke fraværet skal telle for fraværsgrensen.

– Vår klare mening er at dette er dårlig utnyttelse av helseressurser. Fastlegenes kompetanse må brukes til de med størst behov og ikke til å attestere for rimelig friske skoleelever. Dette mener vi foreldre eller elevene selv kan ta, så må man finne andre løsninger for de ungdommene som faktisk trenger lege. De er selvfølgelig velkomne til fastlegen sin.

les også Fraværsgrensen fjernes ikke - elev-organisasjon reagerer

Under store deler av pandemien har nemlig regelen om en fraværsgrense på ti prosent hvis man skal bestå et fag, vært suspendert. Men regelen ble gjeninført 11. oktober, etter at samfunnet åpnet opp.

Det merker fastlegene, ifølge Klev.

– Inntrykket mitt er i hvert fall at det er et stort antall som ber om disse attestene, sier han.

– Det er stor frustrasjon rundt dette, og fastlegeordningen er som kjent i en krise. Det er nok andre som trenger legen langt mer. Regjeringen har en gylden mulighet til å vise handlekraft, det krever svært lite.

Trondheim: Tales med to tunger

Trondheim er en av kommunene som den siste tiden har opplevd en kraftig økning i smitte. De har ikke lenger tid til år ringe alle smittede - og har gjeninført en anbefaling om munnbind på offentlig sted.

Forrige uke var det en del smitte på de videregående skolene i kommunen, ifølge kommuneoverlege Tove Røsstad.

– Det vi fikk høre da, var at det var mange elever med luftveisinfeksjoner som kom på skolen fordi de hadde god allmenntilstand, og ikke var veldig syke, sier hun til VG.

KOMMUNEOVERLEGE: Tove Røsstad.

Røsstad påpeker at det nok ikke bare er fraværsgrensen som gjør at elever tenker det er viktig å komme på skolen - men hun sier det setter elevene i en skvis.

– Mange har blitt stresset av fraværsgrensen. På den ene siden sier man at du skal holde deg hjemme hvis du får symptomer, på den andre siden kan du risikere å stryke i et fag hvis du når 10 prosent, sier hun.

– Vi opplever at det nå tales litt med to tunger til disse elevene. Det ene er hold deg hjemme, det andre er kom deg på skolen. Og så synes vi heller ikke det er en grei bruk av fastleger. Disse elevene er ikke så syke, og legene har veldig mye annet å gjøre spesielt nå. Det er en tilleggsbelastning på et hardt presset legekorps som vi ikke er glade for

Røsstad ønsker seg en ny suspendering av fraværsregelen.

Tromsø: Kjenner seg igjen

Smitten fortsetter også å stige i Tromsø, som mandag registrerte det høyeste smittetallet noensinne.

Hvis smittetrenden ikke flater ut, må tromsøværinger forberede seg på blant annet hjemmekontor, og smittevernoverlege Trond Brattland har beskrevet situasjonen som krevende.

Han kjenner seg også igjen i problemstillingen:

Brattland sier fraværsgrensen har vært tema i møtet kommunene har hatt med den nye helseministeren, og at de har fått tilbakemelding om at hun var i dialog med kunnskapsministeren om det.

SMITTEVERNOVERLEGE: Trond Brattland.

– Så vi håper dette blir endret. Dette handler også om andre typer luftveisinfeksjoner. Vi ser at dette er et problem, og håper at vi etter hvert får suspendert den fraværsgrensen igjen av hensyn til både fastleger, elever og smittesituasjonen.

Kunnskapsminister Tonje Brenna sier til VG at det jobbes med en løsning på problemet.

– Det var feil av den forrige regjeringen å gjeninnføre fraværsreglene så tidlig. Ingen skal føle seg tvunget til å gå på skolen hvis de er syke. Dette er en vanskelig situasjon for elevene, fastlegene og skolene. Vi jobber med en løsning for fraværsreglene og vil komme tilbake med den så fort vi kan.