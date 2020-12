VANSKELIGERE ENN FORVENTET: Sykepleierstudent Ida Marie Nygård mener oppgavene på anatomieksamen var på et høyere nivå enn hva studentene hadde forventet. Foto: Privat

Reagerer på eksamen: − Skyhøyt nivå

Denne uken gjennomførte flere tusen sykepleierstudenter anatomieksamen. Tross gode forberedelser, frykter mange å stryke. – Vi var forberedt på at det skulle bli vanskelig, men dette er et skyhøyt nivå.

Publisert: Nå nettopp

Ida Marie Nygård (25) er førsteårs sykepleierstudent ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen. Hele høstsemesteret har hun og rundt 4000 sykepleierstudenter fra hele landet forberedt seg til eksamenen som ble gjennomført tirsdag: Nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi.

– Siden vi begynte på skolen har dette være den store, stygge eksamenen som vi har visst at kommer, sier hun til VG.

I 2019 strøk én av fem på anatomieksamen, ifølge Sykepleien.

Ikke sikker på å bestå

Nygård var forberedt på en krevende eksamen, men forteller at hun fikk bakoversveis da hun så oppgavene.

les også Sykepleierstudent Malin Aunes spesielle år: – Veldig givende

– Jeg hadde en skikkelig god følelse før eksamen på tirsdag, men da jeg åpnet den tenkte jeg at jeg ikke er sikker på om jeg består engang. Vi var forberedt på at det skulle bli vanskelig, men dette er et skyhøyt nivå.

Uker før eksamensdatoen ble det som vanligvis er en fire timer lang skoleeksamen omgjort til en tre timer lang hjemmeeksamen med alle hjelpemidler tilgjengelig. I løpet av den tiden skulle studentene svare på 130 ulike oppgaver.

– Bare det at vi fikk kortere tid er jo kjipt i seg selv. Vi vet alle hvor fort timene går når man sitter og svarer på en eksamen, sier Nygård.

les også Dette er rådene til studenter før juleferien

– Detaljnivå

Det er ikke bare tidsbruken studentene reagerer på. Flere studenter VG har vært i kontakt med mener også at flere av oppgavene gikk ut over det som står i læringsutbyttebeskrivelsen i faget.

– Hvordan skal vi klare å svare når vi ikke har lært om det, spør Nygård, og påpeker at det ikke hjelper å ha hjelpemidler tilgjengelig når man ikke har tid til å bruke dem.

Sykepleierstudenten understreker at hun har forståelse for at det er vanskelig å lage en ny eksamen på kort tid, men reagerer på at eksamensoppgavene var fulle av skrivefeil og dårlig formulerte spørsmål og svaralternativer. Nygår sitter igjen med en følelse av å ikke ha fått vist frem hva hun kan.

Foto: Privat

– Oppgavene gikk ut på småpirk, og det var mange spørsmål om få temaer. Det virker som om de vil ta oss på detaljnivå, sier hun.

25-åringen frykter at mange av medstudentene hennes vil gi opp om de ikke består eksamen.

– Helseforetakene skriker etter kompetanse, og det er mangel på sykepleiere. Da er det kjipt at en eksamen skal slå oss ned. Mange har søkt seg inn på studiet i år fordi de har sett hvordan sykepleiere har stått, og fortsatt står, på under denne drittpandemien. Jeg har så mange fantastiske medstudenter som ville blitt perfekte sykepleiere, og nå er de redde for at de ikke får bli det.

les også Mange studenter får hjelp fra familien

Sterke reaksjoner fra studenter

På Instagram har det rent inn med reaksjoner etter eksamensslutt i går. Et innlegg på profilen til den populære betaltjenesten MedEasy, som blant annet tilbyr hjelp til forberedelser til anatomieksamenen, har så langt nesten 700 kommentarer. Mange av disse er sterkt kritiske til eksamensopplegget.

Også Norsk Sykepleierforbund (NSF) har fått reaksjoner fra fortvilte studenter.

– Det er stort sett det samme som går igjen: Veldig dårlig tid, dårlig formulerte spørsmål og svar, et veldig høyt detaljnivå, og at oppgavene går ut over læringsutbyttebeskrivelsen. De føler ikke at de har fått vist det de kan, sier nestleder i NSF student Kent Hanssen.

Når VG snakker med ham har ikke Hanssen sett eksamensoppgavene ennå.

– NSF student ser alvorlig på det når så mange studenter reagerer og er så oppgitte. Det er tydelig at de ønsker gjøre det bra og brenner for faget, og at de opplever å få et slag i trynet med denne eksamenen.

Nils Christian Karlsen i MedEasy sier at fagteamet deres har gått gjennom eksamenen, og at de vurderer omtrent 70 prosent av oppgavene som gode faglige oppgaver som stiller relevante spørsmål fra pensum.

– Men høyt tidspress og uvant eksamensform har nok bidratt til at flertallet ikke helt vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen nå like etter eksamen, sier han.

En fjerdedel av oppgavene hadde ifølge Karlsen høy eller svært høy vanskelighetsgrad. Fem prosent skal ha hatt faglige mangler eller spurt om ting som ligger klart utenfor pensum, mener MedEasy.

– I all frustrasjonen er det viktig å huske at nasjonal eksamen verken definerer studentene som person, hvor smarte de er eller deres menneskeverd. Dette viste seg å være en litt større hump enn forventet på veien til å bli så flink som mulig for sine pasienter. Det endelige målet er fortsatt heldigvis godt innen rekkevidde, legger Karlsen til.

– For tidlig å si

Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør i NOKUT, har forståelse for at semesteret har vært krevende for studentene, men sier at de faglige minimumskravene likevel må kunne kontrolleres.

– Endringen i eksamensformen er ikke gjort for å straffe hardt prøvede studenter, men for å kunne sikre at de får gjennomført en lovpålagt eksamen til riktig tid og kommer videre i studieløpet sitt.

Eksamensoppgavene er utviklet av en faggruppe fra seks forskjellige utdanningsinstitusjoner på oppdrag fra NOKUT. I år måtte faggruppen lage en eksamen som også kunne fungere hjemme.

Hamberg er enig i at eksamen besto av mange spørsmål, men sier det var nødvendig for å dekke den store bredden av fagstoffet, og for å kunne se reelle kompetansenivåer blant kandidatene.

– Faggruppen mener oppgavene faller innenfor det som er definert i de nasjonale læringsutbyttebeskrivelsene og emnets krav om læringsinnhold, sier Hamberg.

Han sier at det er for tidlig å si om eksamen var for vanskelig.

– Det kan tenkes at resultatet etter sensur vil bli ganske likt som tidligere år, men det vet vi først i januar, sier Hamberg.