Kronprinsesse Mette-Marit, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og kronprins Haakon. Foto: Lise Åserud / NTB

En gammel tradisjon med bil-gave til 18-åringene i kongehuset blir trolig avviklet helt. Forfatter tror det finnes en bitte liten mulighet likevel.

Forfatter bak boken «Et land på fire hjul», Ulrik Eriksen, skrev nylig kronikk i VG der han ba prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus si nei til gratis bil fra KNA på 18-årsdagen.

I 1955 fikk prins Harald en Peugeot 203 på 18-årsdagen av KNA. Kong Olav deltok i overrekkelsen. Foto: NTB

I snart 100 år har Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) gitt kongebarna en ny bil til 18-årsdagen: Prins Olav i 1924, prins Harald i 1955, prinsesse Märtha i 1989 og prins Haakon i 1991. Mens Olav fikk en Fiat, er det Peugeot som har vært tradisjonen siden 1955.

Dersom tradisjonen skulle blitt fulgt, ville prinsesse Ingrid Alexandra stått for tur når hun fyller 18 om et drøyt år. Nå tar altså tradisjonen trolig slutt.

Kritisk til KNA-gaver

– Jeg håper at Slottet sier kategorisk nei til å ta imot bil fra denne organisasjonen, sier Eriksen.

I kronikken argumenterer han for at det er problematisk at kongehuset knyttes til KNA, fordi organisasjonen kjemper politisk for å fremme bilkjøring:

«De har kjempet for fri fart på norske veier, motsatt seg lavere fartsgrenser i byområder og omtalt syklister og fotgjengere i de mest nedlatende former».

Eriksen ber også KNA droppe «kongelig» fra navnet sitt.

Kong Harald og Slottet innførte nye gave-regler i 2015, som ble kjent for offentligheten i 2016. Foto: Audun Braastad / NTB

Slottet henviser til gave-reglene som de innførte i 2015, der de sier nei takk til gaver fra kommersielle aktører.

De skjerpede reglene for gaver ble først kjent året etter, da en offentlig diskusjon om kronprinsesse Mette-Marits designerkjoler blusset opp.

Dagens gave-regler vil gjøre det nesten umulig å godta en bil.

– Uaktuelt

Assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelige hoff, Sven Gj. Gjeruldsen, sier i tillegg dette i ett innlegg i VG:

– Tillater meg å gjøre oppmerksom på at Hans Majestet Kongen på 90-tallet offentlig ga uttrykk for at det i fremtiden er uaktuelt for Kongefamiliens medlemmer å motta bil som gave, skriver Gjeruldsen.

Finnes et smutthull?

Forfatter Ulrik Eriksen ser likevel ikke bort fra at KNA kommer til å gi prinsessen en bil, med Slottets velsignelse.

– KNA ikke er en kommersiell aktør, de er en interesseorganisasjon. Dermed kan det godt hende at en gave derfra kan godtas likevel. Jeg har prøvd å finne uttalelsen til kongen som Slottet referer til, men den har vist seg vanskelig å spore opp. Jeg håper Slottet og KNA kan klargjøre en gang for alle om det skal gis bil eller ei, uansett måte den gis på. Jeg håper dette kan stoppes en gang for alle, sier Eriksen.

Dersom KNA-tradisjonen med Peugeot som gave til kongebarna skulle blitt videreført, kan en elektrisk 208 ha vært et alternativ. Det mener forfatter Ulrik Eriksen. Foto: tibo / Peugeot

I kronikken skriver Eriksen:

«Men når de banker på døren på Skaugum 21. januar 2022, med en sløyfeinnpakket elektrisk Peugeot 208 bak seg, bør ikke prinsesse Ingrid lukke opp.»

VG har forelagt påstanden fra Ulrik Eriksen for Slottet og for KNA, men ingen av dem ønsker å kommentere saken ytterligere.

KNA viser til uttalelsene de ga på et innslag i radioprogrammet Dagsnytt 18 den 26. november. Der uttalte president Geir Mo at de ikke vil gi bil i gave, dersom de ikke finner en annen måte å gjøre det på. Han bekreftet i programmet at KNA er en interesseorganisasjon, som altså ikke er kommersiell. Det er dette ordet som er sentralt i gave-reglene på Slottet.

Kongelig Norsk Automobilforbund (KNA) ønsker at koblingen til kongehuset skal fortsette. Foto: Fredrik Varfjell

I debatten i Dagsnytt 18, ble både KNA og kronikkforfatteren anklaget for å være aktivister på hver sin kant.

– Han er en aktivist mot bilen og bilismen. Nå misbruker han kongefamilien for å kvitte seg med bilen, sa KNA-president Geir Moe.

Han presiserte at de fortsatt ønsket å bruke koblingen til kongehuset i navnet sitt.

– Vi er stolte av historien og navnet vårt, sa Mo.

Hest fra milliardær i 1998

Diskusjonen om gaver til kongefamilien blusset for alvor opp i 1998, da prinsesse Märtha fikk en hest av milliardær Stein Erik Hagen. Prinsessen satset hardt på sprangridning og trengte en ny.

Prinsesse Märtha Louise fikk hesten «Hairos» i gave fra milliardær Stein Erik Hagen i 1998. Foto: Bjørn Sigurdsøn

Hagen betalte over åtte millioner for hesten «Hairos». Gaven skapte stor diskusjon om Hagens bindinger til kongehuset og sin forretningsdrift, spesielt etter at kong Harald senere deltok i en åpning av et kjøpesenter der milliardæren var deleier. Kritikerne mente dette var uheldig fordi det kunne tolkes som en slags «takk for gaven», uansett om det var ment slik eller ei.