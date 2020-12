Smitten i Hadsel kom trolig fra sør

Smitteutbruddet i Hadsel og Andøy er trolig sporet til en reise til Sør-Norge.

Oppdatert nå nettopp

Mandag har ytterligere fire personer blitt bekreftet smittet med coronaviruset i Hadsel kommune. I tillegg har kommunen identifisert tre personer som sannsynligvis er smittet.

Det betyr at det totale antallet siden torsdag er 14.

De fire nye positive tilfellene er påvist gjennom hurtigtester, og de kan alle knyttes til utbruddet som ble avdekket tidligere denne uken.

– Det er derfor snakk om smitte som vi allerede har brukbar oversikt over. De som har testet positivt er personer vi har hatt i kategorien «sannsynlig smittet». Det er gjennomført smittesporing for alle fire som testet positivt i dag, og det er derfor ingen grunn til å tro at det er store mørketall, forklarer smittevernlege Martin Larsen Drageset.

les også Coronasmitte i Hadsel spredt til Andøy

Under pressekonferansen mandag kveld sa Larsen Drageset at de så langt var fornøyde med hurtigtestene.

– Vi har fått fasiten på de testene vi brukte i helgen, og de viser at de syv som var positive i helgen var positive i dag også. 19 av dem var negative, og bare en var falsk positiv, sa smittevernlegen.

Kommuneoverlege Ingebjørn Bleidvin sa under pressekonferansen at de tror de har klart å finne smittekilden.

– Vår teori er at smitten kom inn i den første klyngen gjennom et av to besøk til Sør-Norge. Det har så spredd seg til en bedrift, så til familier og skoler. Alle tilfellene er så langt i kjente smittekjeder.

Mellom 700 og 800 er satt i karantene i de to kommunene, ifølge NRK. Andøy har rundt 5000 innbyggere og Hadsel rundt 8000.

Publisert: 07.12.20 kl. 19:42 Oppdatert: 07.12.20 kl. 20:12

Mer om Coronaviruset Hadsel Andøy