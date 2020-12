Innenfor den grå stålporten pågår det en kamp på liv og død døgnet rundt. VG fikk dokumentere det som skjer bak lukkede dører på intensivavdelingen ved Ullevål sykehus. - Det er ikke gitt at de dårligste pasientene overlever.

Her kjemper de for livet

Mannen ligger utslått i sengen, tilkoblet en rekke maskiner. Øynene hans er teipet igjen for å unngå at de blir tørre. Han ligger i koma.

Brystet hever og senker seg, hever og senker seg – kunstig hjulpet av en pustemaskin.

To intensivsykepleier går rolig rundt pasienten. De tar prøver for å sjekke oksygenmetningen i blodet. Bare timer tidligere holdt det på å gå riktig ille.

Pårørende slipper ikke inn hit. Bare om det er helt kritisk kan de bli innvilget audiens med sine kjære.

For øvrig foregår all kommunikasjon på telefon og iPad, slik at de i det minste får se den de er glad i på en skjerm.

– Det er tungt å se at så dårlige pasienter ikke kan ha nærkontakt med sine aller nærmeste. Derfor snakker vi en del med de pårørende, som er takknemlige for den informasjonen de får.

Men de synes selvfølgelig det er forferdelig trist at de ikke får se eller røre ved sine kjære som ligger her, sier intensivsykepleier Sissel Breilid.

På Oslo universitetssykehus, som Ullevål er en del av, har de mistet 34 coronasyke pasienter siden pandemien startet.

I tredje etasje ligger de som er hardest rammet av covid-19. Overlege Knut Gaustad overvåker kontinuerlig maskinene som hjelper pasientene med å holde seg i live.

Her ligger det kritisk syke mennesker, de fleste intubert og koblet til en respirator. For å gjøre dette legges de i en kunstig indusert søvn.

– Vi er vant til å jobbe med syke pasienter. Men det er spesielt at de kan bli så dårlige av covid-19, sier intensivsykepleier Karen Bye.

Pasientene på denne avdelingen er så syke at én lege og to intensivsykepleiere overvåker hver sin pasient – døgnet rundt.

– Det er ikke gitt at de dårligste overlever, sier Gaustad.

Sammen med sine kolleger jobber han i den såkalte kohorten time etter time.

Inne på avdelingen, som er fullstendig lukket av fra resten av sykehuset, er det tidvis hektisk aktivitet.

Sykepleierne og legene som har adgang, må forholde seg til et strengt smittevern-regime.

Slusevakt Lisa Högvall passer på at alt går riktig for seg. Smittefrakk som dekker uniformen, plasthette til håret. Så munnbind som sitter stramt over nesen og munnen. Det skal ikke være noen gliper.

Mange av de ansatte foretrekker en mekanisk ventilert hette, både fordi det er lettere å puste i dem og fordi det blir lettere og lese ansiktsmimikken til kollegaene. Briller og hansker er det siste som må på.

Alt må sitte ordentlig på plass for å ikle seg et skjold mot smitten som befinner seg inne i kohorten.

Fortsatt har ingen på avdelingen blitt smittet på jobb.

Ingen slipper forbi Lisa Högvall uten å følge smittevern-rutinene til punkt og prikke. Utstyret må sitte skikkelig - gliper må ikke forekomme. Ingenting overlates til tilfeldighetene.

Inne i kohorten har de forsøkt å samle alt av nødvendig utstyr for å ta vare på potensielt dødssyke pasienter.

Her er utstyr for å analysere blodprøver og ta røntgen. De har også et eget superventilert rom hvor det kan utføres prosedyrer som skaper ekstra smitte, som å intubere og gjøre bronkoskopi – en undersøkelse av slimhinnene i de nedre luftveiene.

Som behandling gis pasientene steroider i form av det betennelsesdempende medikamentet deksametason. Flere rammes også av superinfeksjoner i kroppen som må behandles med antibiotika.

– Jeg har opplevd at pasienter jeg har behandlet ikke har vært mulig å redde. Det er veldig trist, og en bekreftelse på at man kan bli så syk at man dør.

Og det er ikke bare de veldig gamle syke som lider en så brutal skjebne. Dette skjer nå – også i Norge – understreker intensivsykepleier Bye.

En av pasientene som ligger inne på rom 3176 har flerorgansvikt. Han er nå koblet til en dialysemaskin fordi nyrene hans sliter.

Kroppen er så nedbrutt at han kan bli liggende slik i flere uker.

– Flere av covid-19-pasientene på intensiven har en alvorlig respirasjonssvikt. Noen av dem får blodforgiftning og nyresvikt. De kan dø av alle disse komplikasjonene. Noen ganger står ikke livet til å redde, sier overlege Gaustad.

Inne på rom 3168 ligger en kvinne som nå er stabil. Hun har blitt bedre med respiratorbehandling. Hun ble også lagt over i mageleie, som er blitt en vanlig prosedyre for alvorlig syke coronapasienter.

– Men de dårligste covid-pasientene er akkurat like dårlige som de var i vår.

Sterke søvndyssende medisiner doseres og tilføres gjennom denne maskinen. Midt i alvoret er det både viktig og lov til å smile.

– Det er lov å håpe at vi er over toppen nå, sier overlege Gaustad.

– Jeg synes smittevernet oppleves mye tryggere nå enn i starten av pandemien. Jeg er ikke like redd for å bli rammet selv, og slapper mer av. Det gjør at vi kan fokusere bedre på pasientene, sier intensivsykepleier Heidi Johansen.

Mens skremmende bilder fra Sverige, Italia og Storbritannia viser utslitte helsearbeidere som må jobbe selv med coronasmitte, opplever de ansatte på intensivenheten at situasjonen er overkommelig.

– Vi har kontroll. Vi jobber med intensivpasientene som vi alltid gjør, sier Hanne Wikeby Asak, som er seksjonsleder for Nevrointensiv og Intensivkohorten.

– Jeg skal holde ut mye lenger enn det her. Vi får ikke alltid spist og gått på do akkurat når vi trenger det, men arbeidet føles veldig meningsfullt. Det motiverer, sier intensivsykepleier Johansen.

Likevel har sykehuset besluttet å nedskalere noe på operasjonsvirksomheten, for å avlaste intensivavdelingen hvor de nyopererte ofte havner – og for å frigjøre personell som kan bistå i coronainnsatsen.

På denne måten blir operasjonssykepleiere også slusevakter, som passer på bekledningen på vei inn og ut av coronakohorten.

– Vi har ikke hatt pause i sommer. Det har vært full drift fordi vi hadde et etterslep med operasjoner. Siden forrige fase har vi også drevet evaluering for å være bedre forberedt nå, lagt nye planer og drevet med opplæring av mer personell.

Det har vært en enorm innsats. Vi ledere er stolte av de ansatte, sier seksjonsleder Anne Bøen, som også har ansvar for anestesi- og intensivlegene ved Ullevål sykehus.

Det blå lyset vitner om den stille kampen som alltid pågår på avdelingen. Men også i år har julen sneket seg inn i tredje etasje.

I et pauserom sitter overlege Christiane Skåre og spiser et stykke sjokoladekake. Dempet skinn fra juletreet samt adventsstjerner i vinduene er det eneste som lyser opp i det dunkle rommet.

Men de fleste foretrekker pauserommet «Jupiter» – et navn det har fått fordi det ligger så langt unna alt sammen. Her kan de ansatte samles for å spise i de få pausene de får. Et eget kjøleskap rommer bagetter og lefser.

Et annet kjøleskap er fullt av brus og Farris for å holde de ansatte hydrert. I tillegg finnes egne drikker for å bedre væskeopptaket.

Inne i intensivkohorten blinker lysene fra maskinene i takt med julelysene ute i pauserommet.

Kampen for å overleve er på ingen måte over for dem som ligger her.

– Jeg tenker fortsatt på de første pasientene som kom i starten, som ble intubert og lagt i mageleie. Noen av dem våknet aldri igjen, sier intensivsykepleier Breilid.

I løpet av nattevakten senker roen seg.

TV-skjermen lyser opp rommet. Anestesilege Stig Stavnes vet godt at det nå er færre pasienter inne i intensivkohorten enn tidligere.

01.30 tar Stig Stavnes en kjærkommen pause midt i maratonvakten. I en stakket stund senker roen seg. Snart er det på han igjen. Julen markeres. Også her. Og kanskje spesielt i år.

Alle VG snakker med beskriver arbeidsmiljøet som veldig bra – og at det er viktig er å koble av når de er ferdige med lange vakter i smitteutstyr. Det er likevel flust av utfordringer inne i kohorten, blant annet er det vanskelig å høre i de mekanisk ventilerte hettene.

– Vi blir sluset inn i en slags bisarr underverden og har kun én pause i løpet av vakten. Jeg må planlegge med tanke på spising og toalettbesøk. Renner for eksempel snørra er det «walk of shame» til pause.

Jeg skulle ønske vi hadde ressurser til flere pauser. Jeg vet flere sliter med hodepine, fordøyelse og såre øyne, sier intensivsykepleier Breilid.

– Det er viktig å kunne snu modus når man har fri, slik at man kan prestere 100 prosent på jobb, sier intensivsykepleier Heidi Johansen.

Heidi Johansen er ferdig med kveldsvakten. Å sette seg på sykkelen, er hennes beste medisin for å klarne tankene.

På spørsmålet om hvordan hun kommer til å se tilbake på den lange unntakstilstanden, kommer svaret raskt.

– Jeg tror jeg kommer til å se tilbake på denne helt spesielle tiden med stolthet. På grunn av den veldige lagånden, og fordi det føles så godt å kunne bidra, sier hun.

Heidi setter seg på sykkelen for å tråkke hjem etter en dobbel vakt inne i kohorten.

I tredje etasje våker de blå lampene fortsatt over pasientene. Kampen på liv og død tar ikke juleferie.