DIREKTØR: Karin Hindsbo, direktør ved Nasjonalmuseet. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Nasjonalmuseets direktør til VG: Burde ikke møtt Tangen i London

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo gikk til sin venn Nicolai Tangen for å be om penger til museet. Nå erkjenner hun at hun burde bedt om en vurdering av egen habilitet.

– Min henvendelse til Nicolai Tangen skyldes at han over lengre tid har vist interesse for og vilje til å støtte kunstfeltet. Jeg har hele tiden hatt museets beste i tankene, og har hele tiden jobbet for å opptre korrekt, noe jeg underveis også var sikker på at jeg gjorde.

Det skriver Hindsbo i en kommentar til VG etter at styret på vegne av Nasjonalmuseet tok selvkritikk etter at det ble konkludert med at hun var inhabil til å håndtere en sak om sponsorpenger fra stiftelsen til finansmann og nå oljefondssjef Nicolai Tangen.

E-poster VG har fått innsyn i viser at Tangen i desember varslet en større pengesum fra sin stiftelse Ako Foundation til museet, etter forespørsel fra Hindsbo. Hindsbo regner seg som en venn av Tangen. Etter at VG i juni stilte spørsmål om vennskapet, bestilte Nasjonalmuseets styre en habilitetsvurdering, som altså konkluderte med at Hindsbo ikke kunne håndtere saken.

Både hun og styreleder Linda Bernander Silseth har forsvart fremgangsmåten. Men i helgen slo leder i Stortingets kulturkomité Kristin Ørmen Johnsen (H) fast at «saken fremstår uheldig». Jusprofessorene Eivind Smith, Jan Fritjof Bernt og Christoffer Conrad Eriksen var kritiske til fremgangsmåten og forståelsen av habilitetsregler.

Nå skriver Hindsbo til VG at hun «i ettertid ser at det er to ting som kunne vært gjort annerledes».

– Senest 9. desember, da styret ble informert om at AKO Foundation ønsker å støtte museet, burde jeg ha bedt om en habilitetsvurdering på grunn av mitt vennskap med Nicolai Tangen, skriver Hindsbo.

Hindsbo tiltrådte som sjef for Nasjonalmuseet i 2017. Snart står det nye bygget på Aker Brygge ferdig, med en prislapp på 6,1 milliarder.

NASJONALMUSEET: Nytt museum bygges i Oslo og skal stå klart i 2021. Foto: Krister Sørbø / Mattis Sandblad, VG

Møte i London

VG har tidligere skrevet at Hindsbo reiste til London i januar sammen med to kolleger. Underveis møtte de Tangen og diskuterte temaer som var relevante for et mulig samarbeid mellom AKO Foundation og museet.

– I tillegg burde jeg latt være å delta i lunsjen som jeg sammen med to andre av museets ansatte hadde med Tangen i januar, da vi var i London i et annet ærend, skriver Hindsbo til VG.

Jusprofessorer VG intervjuet forrige uke slo fast at Hindsbo var inhabil allerede da hun tok kontakt med Tangen og ba om penger til Nasjonalmuseet. I etterkant har VG om Hindsbo mener det var innenfor habilitetsregelverket å henvende seg til en venn med spørsmål om donasjoner eller sponsormidler.

– Karin Hindsbo ønsker ikke å kommentere den initielle kontakten utover det hun allerede har gjort, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Ole-Morten Fadnes til VG.

Administrasjonen ved museet henter nå inn ekstern juridisk bistand nå for å lage retningslinjer for habilitet ved institusjonen.

– En type samtale jeg har med mange

Hindsbo presiserer i svarene til VG at møtet med Tangen ikke i utgangspunktet var formålet med reisen til London.

Hun mener også det ikke var reelle forhandlinger som pågikk.

– I denne lunsjen snakket vi blant annet om hvilke utstillinger vi vurderer etter åpning av det nye Nasjonalmuseet og om kostnader for å sette opp utstillinger, mens Tangen blant annet fortalte hvilke institusjoner han støtter i London, med hvilke summer og hva han får ut av slike samarbeid, skriver Hindsbo.

Under to måneder senere, 10. mars, tilbød stiftelsen seg å betale ut penger til Nasjonalmuseet, viser en e-post VG har fått innsyn i. På dette tidspunktet var Tangen i sluttspurten på forhandlinger med Norges Bank om jobben som oljefondssjef og han ble kort tid senere et langt mer kjent navn i Norge.

– Dette er en type samtaler jeg har med mange mennesker, og det var ingen reelle forhandlinger som pågikk – de starter opp i høst, skriver museumsdirektøren til VG.

Fortsetter samtalene

Samtidig som stryet i Nasjonalmuseet mandag tok selvkritikk, slo de fast at de ønsker å fortsette samtalene med Ako Foundation om et samarbeid.

De ba også om at administrasjonen utarbeider et utkast til retningslinjer for hvordan Nasjonalmuseet fremover skal håndtere kontakt med mulige eksterne samarbeidspartnere.

Utkastet skal også redegjøre for innhenting av habilitetsvurderinger og legges frem på neste styremøte. Hindsbo sier hun er glad for dette.

– Jeg ser på det som en sentral del av min stilling som direktør å sørge for at Nasjonalmuseet øker sin egeninntjening, slik vi har fått politisk pålegg om å gjøre. For å få til dette er jeg avhengig av å bygge og vedlikeholde et nettverk med ulike personer og aktører som kan tenke seg å samarbeide med og støtte Nasjonalmuseet. Dette er en del av jobben som jeg trives med og ser frem til å fortsette med. Jeg opplever en sterk og samlet støtte fra Nasjonalmuseets styret i mitt syn på denne oppgaven, skriver Hindsbo.

– Derfor er det svært gledelig at styret i dag bestilte et utkast til retningslinjer for hvordan Nasjonalmuseet fremover skal håndtere kontakt med mulige, eksterne samarbeidspartnere.

Publisert: 08.09.20 kl. 19:12 Oppdatert: 08.09.20 kl. 19:53