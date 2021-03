Utsatt for massiv vold i eget hjem

En mann i starten av 20-årene ble natt til mandag utsatt for grov vold i sitt eget hjem i Vestby. Gjerningsmennene er ennå ikke tatt.

Av Therese Ridar

Publisert: Nå nettopp

– Han har blitt utsatt for det jeg vil kalle massiv vold og vi antar det er blitt brukt slagvåpen. Skadene er ikke livstruende, men han har store smerter og bruddskader, og vil bli værende på sykehus en periode fremover, sier politioverbetjent Morten Granerud ved Follo politistasjon.

Ingen er siktet eller pågrepet for angrepet som skjedde i en leilighet nær sentrum av Vestby rundt klokken to natt til mandag. Politiet har sagt det er grunn til å tro at han ikke var et tilfeldig offer.

– Men ingen er foreløpig siktet eller pågrepet. Vi har avhørt fornærmede mandag, uten at det har ført oss noe nærmere gjerningsmennene. Det er ingenting som tyder på at de var invitert eller at han visste at de skulle komme, sier Granerud.

Politiet ønsker informasjon fra folk som kan ha sett eller hørt noe i det aktuelle tidsrommet.