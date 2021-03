STOLT: Etter et år med coronaviruset er helsedirektøren stolt av det norske folket. Foto: Mattis Sandblad

Helsedirektøren: − Jeg er stolt av Norge

Helsedirektør Bjørn Guldvog er stolt over det norske folk og skuffet over det nordiske samarbeidet. Selv tør han ennå ikke å legge ferieplaner for sommeren.

Publisert: Nå nettopp

I dag er det ett år siden statsminister Erna Solberg stengte Norge ned. Det drastiske forslaget var det helsedirektør Bjørn Guldvog som kom med.

Men 12. mars 2021 er vi slett ikke kvitt coronaviruset. Tvert imot stiger smittetallene for hver dag, og i dag holdes pressekonferanse om hvordan det går med påskeferien. Helsedirektøren innser at vi er inne i den tredje bølgen.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog vet ikke om han får reist til hytta i Sverige denne sommeren heller. Foto: Mattis Sandblad

– Hadde du trodd at coronaviruset kom til å prege livet vårt også etter et år?

– Det så jeg ikke på som usannsynlig nei. Jeg tenkte at pandemien kunne vare både i ett og to år, men jeg er skuffet over at ingen av medisinene som skulle testes ut virket, for vi håpet at de kunne gi denne sykdommen en mindre dødelig utgang.

– Hva har overrasket deg mest dette året?

– I positiv retning er det evnen i befolkningen til å samarbeide for å stå imot viruset. Det tror jeg ikke har skjedd før i historien. Jeg er stolt av Norge og den norske befolkningen som har stått sammen, og dermed hindret at konsekvensene av pandemien ble enda større, sier han.

– Så finnes det også folk som ytrer sin mening mot tiltakene som innføres, men det er bra at vi slipper til alle stemmer. Jeg håper vi holder på den modellen fremover også, for i noen andre land ser jeg tendenser til at samfunnsdebatter blir veldig smale.

DEN TREDJE BØLGEN: Situasjonen til barn og unge bekymrer Guldvog aller mest nå. Foto: Mattis Sandblad

Mangel på samarbeid

Men det har også vært skuffelser for helsedirektøren gjennom dette spesielle året.

– Verden har vært dårlig koordinert, også i Europa. Å nedkjempe dette viruset hadde vært enklere dersom en hadde et minimum av felles tenkning. De enkelte landene må selvfølgelig ha mulighet til å påvirke egen tiltaksstruktur, men en større grad av koordinering hadde vært bra, mener Guldvog.

Han er også skuffet over at de nordiske landene ikke har klart å samarbeide bedre.

– Det har vært vanskelig at vi har valgt så ulike modeller i Norden. Vi er vant til å tenke på Norden som et åpent område, og vært stolte av det, og så ser vi nå under pandemien at vi ikke har brukt dette fellesskapet på en god måte. Det er et stort tap, sier han.

OVERVELDENDE: – Det har vært overveldende er å se hvor inngripende en pandemi er i absolutt alle samfunnssektorer og i folks privatliv, sier Bjørn Guldvog. Her i Helsedirektoratets lokaler sammen med kommunikasjonsrådgiver Thomas Berg. Foto: Mattis Sandblad

– Ganske dramatisk

– Hvor dramatisk er situasjonen i Norge for øyeblikket?

– Den er ganske dramatisk i den forstand at vi har hatt kraftig økende smitte nå i noen uker, men vi ser at de fleste kommunene har klart å isolere smitteutbruddene på en god måte.

– Er vi inne i den tredje bølgen?

– Ja, det kan du gjerne kalle det. Kraften av den er drevet frem av de nye variantene av viruset, som er mer smittsomme og også ser ut til å ha litt større alvorlighet. Det er en større andel som blir innlagt på sykehuset med de nye variantene.

– Er det fare for at vi må tilbake til det tiltaksnivået som ble innført 12. mars i fjor?

– Det kommer an på hvor flinke folk er til å etterleve de tiltakene vi allerede har. Vi har jo mulighet til å innføre statlige tiltak hvis de lokale ikke fungerer, men det er ingen grunn til å tro at de fungerer bedre bare fordi det er staten som innfører dem. Derfor mener vi at et tett samarbeid mellom kommunene og staten er det beste på det nåværende tidspunkt.

SAVN: Bjørn Guldvog gleder seg til kultur- og idrettsarrangementer. Foto: Mattis Sandblad

– Hva er din største bekymring nå?

– Situasjonen til barn og unge, som også opplever stigende smitte. Jeg tror vi må ha ekstra oppmerksomhet på dem når vi nå går inn i det som forhåpentligvis er de siste månedene av pandemien. Jeg mener skolene bør holdes åpne i så stor grad som mulig, men i områder med mye utbrudd, kan det være grunn til å gå til rødt nivå. Dette er en av grunnene til at det er en fordel med lokale tiltak, sier Guldvog.

– Du sier «de siste månedene». Er det sannsynlig at det går mot slutten?

– Det er ikke usannsynlig at vi kan begynne å se for oss et annet liv utover sommeren. Vi må nok fortsette å være i beredskap med testing og smittesporing, men forhåpentligvis kan det skje samtidig som vi kan begynne å gå på konserter og idrettsarrangementer igjen.

Konsert og Sverige-tur

– Hva gleder du deg mest til selv?

– I bursdagsgave fikk jeg billett til en Øystein Sunde-konsert, som har blitt utsatt flere ganger. Og så gleder jeg meg veldig til å reise på hytta på Koster i Sverige. Der har jeg ikke vært på over et år.

– Tror du at du kommer deg dit i sommer?

– Jeg tør ikke legge noen planer ennå, men jeg har et lite håp om at vi kan dra dit i løpet av sommeren.