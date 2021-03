IKKE LIK SITUASJON: Vi har rundet et år med coronaviruset i Norge. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier imidlertid at flere ting skiller pandemien på denne tiden i fjor og nå. Foto: Andrea Gjestvang

Nakstad: − Ikke like kraftig smitteøkning som i mars i fjor

Smitten i Norge stiger og 12. mars nærmer seg. Mange frykter en reprise fra fjoråret, men den gang var smittesituasjonen verre, slår Espen Nakstad fast.

Av NTB-Marius Helge Larsen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har ikke en like kraftig smitteøkning som vi hadde på samme tidspunkt i fjor. Den gang hadde vi ekstremt store mørketall og anslagsvis ble bare ett av ti smittetilfeller oppdaget. Nå oppdager vi sannsynligvis halvparten eller mer enn halvparten av smittetilfellene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Spoler vi ett år tilbake i tid, til 6. mars 2020, ble det registrert til sammen 113 nye coronasmittede personer i løpet av ett døgn. Men den gang ble altså langt færre testet.

LES OGSÅ: Ett år med corona: Slik forandret pandemien 10 nordmenns liv

Fredag denne uken ble det registrert 570 smittede og lørdag 690.

Nakstad opplever situasjonen som utfordrende, men påpeker at vi nå har et helt annet apparat til å følge smitten og sette folk i isolasjon og karantene.

– Utfordringen nå er at vi står overfor et mer smittsomt virus, som gjør at tiltakene har vesentlig lavere effekt på smittespredningen. Derfor er det så avgjørende å få R-tallet under 1 i alle norske kommuner, sier han.

I grafen under kan du se hvordan smitten har utviklet seg nasjonalt - uke for uke siden pandemiens start:

les også Espen Nakstad om nye tiltak: Tiltaksnivå har ikke vært nok

Noen likheter

R-tallet er for tiden beregnet til 1,3, noe som betyr at smitten stiger eksponentielt over tid. 100 smittede smitter videre til 130 andre.

– Likheten med mars 2020 er nok mest at smittetallene er høyest i Østlandsregionen. Vi er redd for at smitten skal bite seg fast i Oslo-området nok en gang.

Mange husker nok tilbake til 12. mars i fjor med skrekk og gru. Regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid. Også i år starter mars med nye nasjonale tiltak, noe regjeringen har varslet rett over helgen.

– Det er allerede satt i verk en rekke tiltak de siste to dagene i kommuner som har økende smittepress. Blant annet har kommunene i Vestfold-regionen og på Romerike nå gått til det høyeste tiltaksnivået i covid-19-forskriften for å redusere mobilitet og få kontroll på situasjonen.

Lurer du på hvilke tiltak som gjelder i din kommune? Sjekk VGs oversikt her.

les også Innfører regionale tiltak i seks kommuner i Vestfold og Telemark

Mer TISK

I fjor ble alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler stengt 12. mars. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller og lignende måtte lukke dørene.

De nasjonale tiltakene som kommer i neste uke, blir neppe helt like. Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og FHI vurdere hva som skal til.

– Vi ser på en rekke ting som inngår i utbruddshåndtering og TISK-arbeid (testing, isolasjon, smittesporing og karantene), sier Nakstad.

I tillegg økes bruken av hurtigtester og spyttprøver i yngre aldersgrupper, som «screening».

– Det vil si at vi tester flere barn og ungdommer regelmessig i områder der det er høyt smittepress. Det gjør vi for å fange opp smitteførende personer tidligst mulig og unngå smittespredning i skoler.

Det er ennå uklart når eventuelle nye nasjonale tiltak vil bli innført.

2-metersregel kan bli aktuelt

I tillegg vurderes det tiltak som reduserer mobiliteten til folk.

Det kan også bli aktuelt å børste støv av anbefalingen om å holde to meters avstand, slik folk fikk beskjed om på samme tid i fjor, forteller Nakstad. Rådet ble redusert fra 2 meter til «minst 1 meter» den 30. april i fjor.

– Men vi har ikke konkludert ennå. Formålet vil være å unngå en tredje stor smittebølge de neste ukene, inntil vi får vaksinert en langt større del av den voksne befolkningen.

I fjor begynte samfunnet gradvis å åpne igjen fra slutten av april. Det håper Nakstad vi får muligheten til å år også.

– Vi kommer også til å bli hjulpet av vår og sommer og mer utendørsaktivitet som begrenser smitterisikoen, sier Nakstad.