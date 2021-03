OVERRASKET: Kringkastingsrådets leder, Julie Brodtkorb, er forundret over kritikken som har kommet mot programmet. Foto: Terje Pedersen

Kringkastingsrådet avviste Superkroppen-kritikk

Torsdag ble NRK Super-programmet «Superkroppen» tema for debatt i Kringkastingsrådet. Det var kommet inn totalt 56 klager på programmet.

Av NTB

I programmet kler fem voksne deltakere seg delvis nakne for å fortelle om kroppen sin og svare på spørsmål fra et panel bestående av barn fra ti til tolv år.

Dette har falt flere tungt for brystet, men rådet endte opp med å rose programmet istedenfor å gi ris til programskaperne.

Kringkastingsrådets leder Julie Brodtkorb sier hun er ganske forundret over reaksjonene og sier hun trodde at «vi var kommet lenger i Norge», skriver Kampanje.

– Jeg oppfatter at dette programmet viser at kropp er mangfold, og at det normale er at man har alle mulige typer kropper. I en hverdag hvor det man ellers ser på TV ikke er det normale, men moteindustrien og realityserier, synes jeg det er særdeles viktig, sier hun.

Redaksjonssjef Cathrine Irgens Nilsen forklarte i rådet at serien skal være en motvekt til det ensidige kroppsbildet barn ofte utsettes for. Hun legger til at «99 prosent av seriene» deres ikke profilerer nakne mennesker, skriver Medier24.

Av andre saker som skal tas opp i rådets møte, er Norsk Komponistforenings klage på NRKs musikkprofil, og flere innslag i nyhetssendingene.