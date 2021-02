STOPPET: Mannen i 50-årene forsøkte å ta et fly ut av Norge lørdag ettermiddag, men ble stoppet av politiet i passkontrollen på grunn av mistanke om coronasmitte. Foto: Gøran Bohlin

Politiet stoppet coronasmittet mann på Gardermoen: − Han viste frem falsk coronatest

Politiet mistenkte at en mann i 50-årene på Gardermoen var coronasmittet og tok ham til side i passkontrollen. Da viste mannen frem et papir som slo fast at han var frisk – men som politiet tror er falskt.

Publisert: Nå nettopp

– Vi vet foreløpig ikke hvordan han kom seg til Gardermoen, men han sjekket inn – enten i skranken eller ved en automat – og ble tatt til side i passkontrollen av politiet. Det var grunn til å tro at han var smittet. Han viste frem et dokument om at han var corona-negativ, men vi tror at han har forfalsket dokumentet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Operasjonslederen ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for politiets mistanke om at mannen forsøkte å ta seg ut av landet til tross for at han var bekreftet coronasmittet.

– Det er på bakgrunn av et tett samarbeid mellom politi og helse, men jeg vil ikke si noe utover det, sier Marstad.

– Noen hever seg over systemet

Operasjonslederen forteller at Ullensaker kommune er i gang med smittesporingsarbeidet og forsøker å få oversikt over hvem den aktuelle mannen var i kontakt med på Gardermoen

– Mannen blir anmeldt for brudd på smittevernloven. Vi kjører ham nå hjem i en egnet politibil med smittevernsutstyr og gir ham en alvorlig pekefinger. Dette liker vi ikke. Dette skal vi ikke ha noe av nå. De fleste er lojale mot systemet, men så har vi noen som hever seg over systemet og andre, sier Marstad.