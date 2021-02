STOPPET: Mannen i 50-årene forsøkte å ta et fly ut av Norge lørdag ettermiddag, men ble stoppet av politiet i passkontrollen på grunn av mistanke om coronasmitte. Dette viste seg å være feil. Han snakket sant og var frisk. Her fra Oslo Lufthavn Gardermoen mars 2020. Foto: Gøran Bohlin

Mann stoppet på Gardermoen – var ikke smittet likevel

Politiet mistenkte at en mann i 50-årene på Gardermoen var coronasmittet og tok ham til side i passkontrollen. Da viste mannen frem et papir som slo fast at han var frisk, men politiet trodde dokumentet var forfalsket.

Den aktuelle mannen ble derfor anmeldt for brudd på smittevernloven, brakt inn i en politibil og kjørt hjem til Oslo.

Nå viser det seg at mannen i 50-årene snakket sant og ikke var smittet av corona. Saken mot ham blir derfor henlagt.







– Vi tok ham til side på bakgrunn av informasjon fra Oslo legevakt om at han var positiv for to dager siden. Det viser seg nå at han har vært positiv tidligere og er ferdig med karantenetiden. Saken henlegges for vår del og vi beklager at han ble rammet, sier operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt til VG.

Kommuneoverlege Unni-Berit Schjervheim i Ullensaker kommune sier til VG lørdag kveld at de ikke har gjort noe mer smittesporing på Gardermoen.

– Denne mannen hadde sitt på sitt tørre. Han hadde vært syk, var i isolasjon og var ute av den nå. Det hadde han en attest på. Det er derfor ikke grunn til å drive smittesporing for ham, sier hun.

Kommuneoverlegen sier videre at politiet eller dem politiet sjekket med «ikke sjekket godt nok» etter. Mannen var riktignok coronasyk for noen uker siden, men er ferdig med sykdommen og er ikke å anse som smittsom, opplyser Schjervheim.

– Det er noen rester i DNA-et til viruset som kan være der lenge hos noen personer, slik at tester kan slå ut positivt, det er altså en falsk positiv, og det er vi klar over, sier hun.