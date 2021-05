KARANTENE: Mandal Videregående Skole Foto: Yosh3000, Wikimedia Commons

Lindesnes: Hele russekullet i karantene

En russ i Lindesnes har testet positivt på coronavirus. Nå må russefeiringen stanse i ti dager.

– En ung kvinne som er russ ved Mandal videregående skole i år har testet positivt for coronaviruset søndag 2. mai, skriver Lindesnes kommune i en pressemelding søndag.

Som følge av dette tilfellet er hele russekullet og alle som har rullet med i helgen satt i karantene. Også de som bor sammen med dem som har rullet fredag til søndag er satt i ventekarantene.

Russepresident ved Mandal videregående skole, Anders Gundersen, sier til VG at de forsøker å få oversikt over situasjonen nå.

– Det er veldig beklagelig at dette har skjedd, sier han.

– Det er jo bekymringsfullt at dette har skjedd. Dette er en situasjon vi har advart mot, sier kommuneoverlege Viggo Lütcherath til VG søndag kveld.

Kommunen hadde digitalt møte med russen på fredag, og advarte mot dette, forklarer han.

– Vi har sagt at de ikke må møtes.

– Vet du om russen har festet sammen i helgen?

– Det er det vi får opplyst, ja. Eller «rullet», som det heter på det språket, svarer Lütcherath.

Lindesnes kommune har hatt en stigende smittetrend, etter et utbrudd som startet for snart to uker siden.

RULLE-STOPP: Russefeiringen i Mandal settes på vent i ti dager etter et smittetilfelle i russekullet ved Mandal VGS. Her fra torget og gågaten i Mandal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Denne uken er det registrert 44 smittetilfeller i Lindesnes kommune. I forrige uke var det 93 tilfeller, opplyser kommunen på sine nettsider.

Nå får det nye tilfellet konsekvenser for russefeiringen i kommunen:

– Nå er det jo stopp i russefeiringa i ti dager i Lindesnes, når russen er i karantene. Det har jo store konsekvenser for de, sier kommuneoverlege Lütcherath.