URANIENBORG: Uranienborg skole ligger i Frogner bydel i Oslo. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

Hatmeldinger mot elever etter antatt smitte på Oslo-skole

Elever ble utsatt for hatmeldinger etter antatt corona-smitte ved Uranienborg skole like før vinterferien.

Av Frank Ertesvåg

Publisert: Nå nettopp

Det var NRK Dagsrevyen som først meldte om hatmeldinger og trusler som ble sendt til flere elever etter at skolen innførte karantene i løpet av siste skoledagen før vinterferien.

Vinterferien for elevene i Oslo starter denne helgen.

– Dette må ha skjedd i affekt og fordi at nå er folk slitne av pandemien, forklarer rektor Randi Elisabeth Tallaksen til NRK.

– Det gikk på at «du har ødelagt ferien for meg og min familie», også tildels med trusler om hva som skulle skje når skolen startet opp igjen, fortsetter rektor Tallaksen.

Til VG sier hun at sosiale medier ble brukt av flere elever mot andre som hadde vært åpne om at de kanskje var smittet av den britiske mutasjonen.

– De ble satt i karantene av smitteteamet i bydelen, såkalt avventende karantene. Dette fordi helsevesenet tar mistanker om den britiske mutasjonen på dypeste alvor, skriver rektor i en e-post til VG.

REKTOR: Randi Elisabeth Tallaksen er rektor ved Uranienborg skole. Foto: Magnar Kirknes, VG

– Jeg sendte fredag formiddag, da jeg fikk beskjeden, melding ut til alle foresatte på trinnet og senere til foresatte på hele skolen om at enkelte antatt smittede hadde fått flere hatmeldinger, skriver Tallaksen til VG.

Lærerne varslet henne raskt da de fikk beskjed om hatmeldingene.

På fredagens hjemmeskole via Teams snakket lærerne også med alle elever om bruk av sosiale medier i denne saken, opplyser Tallaksen.

Hun har forståelse for frustrasjonen rundt at mange med sine familier måtte i karantene, som kanskje gikk utover vinterferien. Men skolen tar avstand fra adferden via meldinger fra medelever, understreker rektoren.

Hun ba de foresatte snakke med sine ungdommer om bruk av sosiale medier.

– Det har de tydeligvis gjort, da flere beklagelser er kommet til de antatt smittede, forteller Tallaksen.

SKOLE-PAPPA: Fabian Stang er tidligere ordfører i Oslo. Men i denne saken uttaler han seg kun som pappa til en av elevene på skolen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang har selv en datter på skolen. Han sier til VG at nå er det viktig at alle foreldre ved skolen tar tak i denne saken.

Han mener det er viktig at både de som står bak disse hatmeldingene og samtlige elever skjønner alvoret.

– Mye stygt

– Det foregår veldig mye stygt i form av hets og hatmeldinger på nettet og blant barn og unge. Nå er det viktig at vi foreldre tar tak i dette. Ingen barn er født med hat. Vi voksne må ta en runde med barna våre og få dem til å forstå alvoret i dette slik at det ikke forplanter seg i form av lignende- og enda verre handlinger i fremtiden, sier Stang til VG.



Han vil ikke rope på hverken politikere, kommune eller skole.

– For dette er en oppgave vi foreldre må gripe fatt i. Skolen har for sin del opptrådt veldig ryddig og proaktivt, roser Stang.

– Pandemien er problemet

Hans egen familie var en av mange tilknyttet Uranienborg skole, som måtte gjøre endringer på vinterferie-planene på grunn av karantenen.

– Det er litt ergerlig at planer må forandres, men det er ingen som skal bebreides for det. Det er pandemien som er problemet, intet annet, sier Stang.

UT MOT SMITTESKAM: Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Vidar Ruud, NTB

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet er også tydelig på at hets og hatmeldinger i forbindelse med smitte, absolutt ikke er produktivt.

– Hvis det sprer seg stigmatisering, hat eller skam knyttet til det å ha viruset, så er det en måte å hindre en effektiv stopper for- og smittesporing av viruset. Alle kan ha viruset uten å selv å vite det. Alle kan bli smittet uten å vite det, sier Forfang til NRK.

Elevrådet ved skolen tar avstand fra spredningen av hatmeldinger og smitteskam.

PS Rektor Randi Tallaksen fikk lørdag kveld beskjed fra smitteteamet i Frogner bydel om at antatt smittede elever ved skolen likevel ikke er smittet av den britiske mutasjonen, og at testene er negative.

- Da kan alle ta vinterferie, sier Tallaksen.