STORT: Skredet ved Beritlia ved Lyngseidet i Troms og Finnmark gikk torsdag den 11. februar. Foto: Torbjørn O. Karlsen

– Jeg har tilbrakt 25 år i fjellet, men har aldri sett noe så stort, så nært

Patrik Jonsson (46) forteller om skredet i Beritlia i Lyngsalpene som tok livet av en hund og halvveis begravde en skikjører.

Ethvert menneske som ferdes i skredterreng må på et eller annet tidspunkt reflektere over risikoen det innebærer. Er jeg villig til å utsette meg for noe som har evnen til å ta livet av meg?

For mange er svaret nei. For noen er svaret ja.

Er svaret ditt ja bør du være sikker på at du har tatt alle forholdsregler for å minimere risikoen, men selv da kan det gå galt.

Torsdag formiddag, den 11. februar, skjedde det alle fjellfolk håper de slipper å oppleve. Patrik, Sanna, Kjetil og hunden Kiko utløste det største flakskredet i Beritlia på over ti år. Sanna og Kiko ble tatt og ført ned mot skoggrensen. Da skredet stoppet var Kiko forsvunnet, men Sanna holdt, heldigvis, hodet over skredet.

– Jeg har tilbrakt 25 år i fjellet, men har aldri sett noe så stort, så nært. Det blir man preget av, sier svenske Patrik Jonsson.

Jonsson driver Magic Mountain Lodge på Lyngseidet i lag med samboeren Henrika Lönngren. Fritiden sin bruker han som regel i Lyngsalpene og da ofte som observatør for Varsom.no. Det er få som kan matche erfaringen og kunnskapen Jonsson besitter. Likevel gikk det galt i Beritlia. Hvorfor?

Patrik Jonsson Foto: PRIVAT

Tok stabilitetstest

Denne torsdagen meldte Varsom faregrad 3, betydelig. Store mengder nysnø og sterk vind skapte dårlige bindinger mellom lagene i fokksnøen. I tillegg lå snøen flere steder over et tynt skarelag med godt utviklet kantkornet snø. Såkalt sukkersnø. Dette vedvarende svake laget kan fjernutløses på stor avstand og forplante seg langt slik at skredene kan bli veldig store.

Med dette i bakhodet satte turfølget kursen mot ryggen til Lille Kjostind. En trygg tur som går utenfor skredterreng, men som også gir mulighet for å kjøre ned Beritlia, skulle forholdene ligge til rette for det.

På 700 meters høyde utførte Patrik, Sanna og Kjetil en stabilitetstest. En test som innebærer å isolere en snøblokk, gradvis belaste den med vekt, for så å observere eventuelle brudd i blokken. Denne testen resulterte i brudd i fokksnøen, men ingen reaksjon i skarelaget. Patrik visste at det var store variasjoner i snøen og at denne testen nødvendigvis ikke representerte snødekket i Beritlia.

SISTE BILDE: Sanna og Kiko på tur opp mot ryggen til Lille Kjostind. Dette er det siste bildet som er tatt av Kiko. Foto: PRIVAT

Safe spots

Turfølget bestemte seg likevel for å kjøre ned mot Beritlia, og siktet seg inn på østsiden av lia hvor de kunne holde avstand til det bratteste henget.

– Rutevalg ble bestemt, safe spots og ulike unnvikende manøvrer diskutert. Skredsøker testet og batterikapasitet sjekket, sier Jonsson som kjørte først ned mot Beritlia.

– Snøen var fantastisk. Myk og lettkjørt slik at man ikke trengte å legge skikkelig trykk i svingene og belaste snøen så hardt. Rett over henget gjorde jeg en hard testsving for å se om det utløste noen reaksjon. Det gjorde det ikke.

Kjetil og Sanna kom kjørende etter og forbi Patrik. De stoppet på sine safe spots og ventet på hunden.

– Vi trodde vi hadde funnet den gylne stien mellom farene, men jeg må innrømme at jeg glemte hunden Kiko. Hva visste vel han om skred?

TESTER: Kjetil tester stabiliteten til snødekket. Bildet er tatt på turen den 11. februar. Foto: PRIVAT

Et drønn

Kiko passerte både Patrik og Kjetil før den fortsatte i sporet til Sanna. Plutselig hørte de et drønn i henget over dem. Den ene labben til Kiko hadde truffet et svakt lag i snødekket og trigget et flakskred 200 meter over turfølget.

Kiko forsvant etter bare et par sekunder. Like etterpå ble Sanna tatt av skredet.

Patrik og Kjetil diskuterte om de skulle gå over på søk, men bestemte seg for å prøve å opprette kontakt med Sanna. Etter en liten stund både så og hørte de henne.

– Det føltes ut som en evighet før vi fikk kontakt med henne, sier Jonsson.

Patrik ringte nødtelefonen og Kjetil kjørte ned til Sanna. Der lå hun med kun hodet over snømassene. Litt forslått, men i live.

Denne torsdagen var det som nevnt sendt ut varsel om betydelig snøskredfare i regionen, og turfølget valgte en rute i en utløpssone for skred. I etterpåklokskapens lys er det lett å se at det ble operert med for små marginer.

– Vi ble dratt av lysten til å kjøre i sol og puddersnø etter en lang og snøfattig mørketid. I ettertid er vi ikke veldig overrasket over utfallet. Vi kjørte altfor offensivt og trodde vi hadde marginene på vår side. Vi hadde observert flere faretegn; drønn, stort snøfall, fersk vindtransport og ferske skred. Dette var ikke dagen å tro at marginene ved å bruke riktig kjøremønster skulle være godt nok, sier Jonsson selvkritisk.

SKARELAG: Skarelaget med kantkornet snø. Slike vedvarende svake lag kan forbli et skredproblem gjennom hele vinteren. Bildet er tatt på turen den 11. februar. Foto: PRIVAT

– Tok større risiko

Summen av alle forholdsreglene bidro likevel til at utfallet ikke ble fatalt, men raset satte en støkk i alle tre. Også de to som så det fra sidelinjen.

– Både jeg og Kjetil hadde samme følelse i ettertid. Det kan sammenlignes med å være veldig nære å kjøre i et vogntog på veien.

Patrik har opplevd ulykker i fjellet tidligere. I 2019 var han med på turen der en i turfølget falt fra en skavl.

– I den situasjonen var vi helt hjelpeløse. Vedkommende falt ned på en side av fjellet vi ikke hadde sjans å ta oss til. På torsdag var det litt annerledes. Da hadde vi i hvert fall noe å stå i, sier Jonsson.

– Endrer disse opplevelsene beslutningstakingen din i fjellet?

– Jeg er forelder så jeg prøver å alltid å være forsiktig, men torsdagen var nok et unntak. Vi tok mye større risiko enn vi gjør til vanlig. Vi skulle latt den siden stå urørt.

Kokte på sosiale medier

For noen er jevnlig eksponering i skredterreng ensbetydende med ren skjær galskap. Det er det siste de ville utsatt seg for, og de skjønner ikke hvorfor andre mennesker tar den risikoen.

Forskjellen mellom disse gruppene blir tydelig i kommentarfeltene på Facebook etter en skredulykke. De involverte trenger ikke være funnet av letemannskapene før enkelte brer om seg med kallenavn som «adrenalinjunkies», «idioter» og det som verre er. Forståelsen mellom disse gruppene er til tider ikke-eksisterende.

Også etter skredet i Beritlia kokte det på sosiale medier, men Patrik lar seg ikke affisere av det.

– Jeg lærte en ting om meg selv den dagen. Jeg bryr meg veldig lite om å bli kalt forskjellige ting i sosiale medier. Det finnes langt viktigere ting, men jeg skjønner at folk bekymrer og opptar seg med dette.

Det enkelte ser på som galskap kan for andre være det som gir mening til livet. Betyr det at folk som ferdes i fjellet er immun mot all kritikk? Absolutt ikke, men de som gjør feil i fjellet er ofte sin egen største kritiker.

– Det er så mye å si om dette temaet. Hvor er selvinnsikten? Er det verdt det hvis jeg må ta risiko? Er det verdt det hvis jeg aldri tar noen risiko? På torsdag var magefølelsen riktig, så hvorfor ble den ikke behandlet i frontallappen?

Patrik sier han ikke bør bli sett på som et skoleeksempel, men benytter muligheten til å fraråde folk fra å ta seg inn i skredterreng i tiden fremover.

– Kombinasjonen snø og vind skaper ustabile bindinger i fokksnøen i leheng. I tillegg har vi problemet med vedvarende svake lag. Disse skredproblemene krever kunnskap og erfaring for å oppdage, og nå er det så ustabilt at du kan fjernutløse skred flere hundre meter unna. Derfor er det viktig å ikke bare unngå startområder, men også holde god avstand til skredterreng, sier Patrik Jonsson.